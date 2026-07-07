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iPhone 18 Pro будет заметно толще iPhone 17 Pro из-за новой камеры

Артём Баусов avatar |
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iPhone 18 Pro будет заметно толще iPhone 17 Pro из-за новой камеры

Известный инсайдер Fixed Focus Digital сообщил, что Apple может сделать корпус iPhone 18 Pro примерно на 2 мм толще из-за новой системы камер.

Компания не собирается возвращаться к титану и продолжит использовать алюминиевую раму, которая появилась в iPhone 17 Pro. Такой материал обеспечивает хорошее охлаждение устройства.

Инсайдер также заявил, что увеличится не только общая толщина смартфона, но и выступающий блок камер. По предварительным данным, толщина iPhone 18 Pro может составить около 9,9–10,9 мм против 8,75 мм у iPhone 17 Pro.

Главной причиной изменений называют полностью переработанную основную камеру. Ожидается, что впервые в истории iPhone она получит объектив с переменной диафрагмой. По слухам, такой модуль обходится Apple примерно на 50% дороже нынешнего решения с фиксированной диафрагмой.

Производство новых камер уже наращивают поставщики LG Innotek и Sunny Optical. [MacRumors]

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Apple iPhone 18 Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Известный инсайдер Fixed Focus Digital сообщил, что Apple может сделать корпус iPhone 18 Pro примерно на 2 мм толще из-за новой системы камер. Компания не собирается возвращаться к титану и продолжит использовать алюминиевую раму, которая появилась в iPhone 17 Pro. Такой материал обеспечивает хорошее охлаждение устройства. Инсайдер также заявил, что увеличится не только общая толщина...

1 комментарий

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Момент из фильма
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Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
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    сегодня в 22:09

    Текущий уже кирпич … надеюсь это фейк

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