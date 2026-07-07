iPhone 18 Pro будет заметно толще iPhone 17 Pro из-за новой камеры

Известный инсайдер Fixed Focus Digital сообщил, что Apple может сделать корпус iPhone 18 Pro примерно на 2 мм толще из-за новой системы камер.

Компания не собирается возвращаться к титану и продолжит использовать алюминиевую раму, которая появилась в iPhone 17 Pro. Такой материал обеспечивает хорошее охлаждение устройства.

Инсайдер также заявил, что увеличится не только общая толщина смартфона, но и выступающий блок камер. По предварительным данным, толщина iPhone 18 Pro может составить около 9,9–10,9 мм против 8,75 мм у iPhone 17 Pro.

Главной причиной изменений называют полностью переработанную основную камеру. Ожидается, что впервые в истории iPhone она получит объектив с переменной диафрагмой. По слухам, такой модуль обходится Apple примерно на 50% дороже нынешнего решения с фиксированной диафрагмой.

Производство новых камер уже наращивают поставщики LG Innotek и Sunny Optical. [MacRumors]

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