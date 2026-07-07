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На моём российском Apple ID нет денег уже 3 месяца, а подписки всё равно работают. Что дальше

Павел avatar |
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На моём российском Apple ID нет денег уже 3 месяца, а подписки всё равно работают. Что дальше
07.04.2026
Apple сделала подарок всем россиянам. Я проверил, отключится ли iCloud при неоплате, и я в восторге
С 1 апреля 2026 года жизнь владельцев iPhone в России изменилась: пополнить баланс Apple ID через мобильных операторов (последний рабочий способ) стало официально невозможно. Мы оказались в ситуации, когда деньги на счету аккаунта рано или поздно закончатся у всех. Apple ответила на это 2 апреля, выкатив страницу поддержки с неочевидными формулировками. Нам пообещали, что доступ к данным в iCloud+ сохранится. Но что это значит на практике? Поддержка Apple путалась в показаниях, а мы гадали, что будет с фотографиями и

1 апреля в России заблокировали последний способ оплаты App Store, и аккаунт каждого пользователя превратился в тикающую бомбу.

У меня активны две подписки: Apple One Premier за 990 рублей и iCloud+ на 2 ТБ за 599 рублей.

На счету оставалось около 2000 рублей, и месяц назад они закончились. Несмотря на это, все пять сервисов из Apple One Premier до сих пор доступны, а предупреждения об их исчезновении пропали.

Пошёл разбираться, как это случилось. Есть две версии.

Как развивалась ситуация с оплатой App Store. Решил не идти за паникой

30 марта стало известно, что мобильным операторам запретят пополнять счёт Apple ID. На тот момент это был последний способ оплачивать покупки и подписки в российском App Store.

1 апреля оплату App Store в России отключили. Все, кто не успел пополнить баланс, фактически оказались отрезаны от платных сервисов на iPhone.

2 апреля Apple дала комментарий. Все платные подписки отменятся, если на балансе недостаточно денег, но содержимое хранилища iCloud+ не будут удалять, даже если платить нечем. Можно будет всё выгрузить бессрочно, а не в течение месяца, как это устроено в других регионах.

Дальше у каждого пошёл свой обратный отсчёт в зависимости от баланса App Store.

Российский регион был самым дешёвым в мире. Нигде нельзя получить 4 ТБ облака и 5 первоклассных сервисов за 1590 рублей в месяц. Оставался на нём.

Но история с пополнением через мобильный телефон и использованием урезанных Apple TV и Apple Music за последние три года так надоела, что я почти выдохнул, когда всё это случилось.

Плюс, не хотел раньше времени разбираться, как переносить регион и стоит ли париться с загрузкой всей медиатеки объёмом 3,5 ТБ.

Спустя два месяца баланс кончился, и оплатить Apple One Premier я больше не мог. Казалось бы, за месяц сервисы и 2 ТБ облака должны были отключиться.

На стороне Apple что-то пошло нет так. А точнее, очень даже так.

Что происходит сейчас в моём App Store. Денег нет, а сервисы доступны


Apple Music, Apple Arcade и Apple Fintess+ внутри Apple One Premier работают, хотя уже месяц за них платил

Подписка на Apple One Premier у меня закончилась 3 июня. Сегодня 3 июля.

В первые две недели на iPhone и iPad приходили уведомления о невозможности оплаты и необходимости изменить её способ.

Морально начал готовиться к отключению сервисов, но затем уведомление просто пропало, а сервисы работают как обычно.

Музыка в Apple Music играет, игры в Apple Arcade качаются, все 4 ТБ облака доступны (к ним добавляются ещё актуальные iCloud+ на 2 ТБ). У меня нет абсолютно никаких ограничений на самую дорогую подписку Apple, которую я не оплачиваю уже больше месяца.

Вот буквально ничего не изменилось. Пока всё выглядит так, будто мне дали бесплатный бессрочный доступ к пакету сервисов в России.


Комментарий Apple по поводу невозможности оплатить App Store в России. Ключевое слово – «можете» потерять, а не потеряете гарантировано

Есть две догадки, почему так получилось.

▶︎ Реалистичный вариант. После ухода Adobe из России моя подписка на Photoshop функционировала без оплаты ещё пару месяцев (как и у наших читателей), и только потом доступ к приложениям потерялся. Apple могла пойти по этому пути, оставляя расширенное окно для подготовки к отключению сервисов.

▶︎ Оптимистичный вариант. В своём комментарии по ситуации в пункте о подписках Apple написала расплывчатую формулировку «Вы можете потерять доступ к контенту в рамках подписки».

Не думаю, что компания прямым текстом объявила бы бессрочную халяву для пользователей «подсанкционного» региона. Но если через пару месяцев доступ останется, так и будет.

Однако это не значит, что нужно игнорировать худший сценарий.

Как готовлюсь к внезапному отключению


Подписка iCloud+ на 2 ТБ будет работать ещё месяц. Посмотрим, что случится после этого

Какой кредит доверия не имел бы к Apple, один раз после отключения Apple Music уже терял всю медиатеку, второй раз не собираюсь.

Для сохранения библиотеки песен хоть в каком-то виде воспользовался своей же инструкцией по сохранению единым PDF‑списком всех добавленных песен из Apple Music. Прошло 4 года, но способ всё так же работает.

Есть другой вариант, можно прямо взять и скачать все песни из своей библиотеки. Но там надо разбираться и иметь много свободного хранилища, сейчас не до этого.

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Из облака на всякий случай тоже выгружаю все фотографии. У Apple для этого есть отдельная инструкция.

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Fitness+ и Apple TV уже давно не пользуюсь. Первый заменил приложением Bevel и спортзалом, а второй… ну, сами понимаете.

Потеря Apple Arcade не страшна, я там только играю в Civilization VII время от времени.

Обзор стратегии Civilization 7, версия для Mac. Как работает игра и почему пока не советую брать
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Радоваться рано, пока мы в беспрецедентном тумане

Сколько продлится халява, сказать невозможно. Такой ситуации у Apple ещё не было, и там наверняка сами не до конца понимают, как поступать.

Даже в Китае, несмотря на огромное давление, App Store и остальные фишки доступны. И в России компания до сих пор ведёт себя так, будто вернётся завтра. Выводит приложения банков в топ загрузок, платит штрафы. Apple с нами, хотя звоночки об уходе есть. И сейчас, после отключения оплаты в из магазине, риск высок как никогда.

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Потому план Б уже готов.

Хотя я сейчас в Грузии, переходить на грузинский App Store не буду, поскольку он пустой.

Пока думаю между казахским и американским вариантами. Первый сильно дешевле, но во втором есть полный аналог моих текущих подписок Apple One + iCloud на 2 ТБ.

Поскольку мне нужно 4 ТБ облака, склоняюсь к американскому App Store, если подписки на российском всё-таки слетят.

А пока радуюсь очередному аттракциону невиданной щедрости от Apple. Делаем ставки, когда отключат? Пишите в комментариях.

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1 апреля в России заблокировали последний способ оплаты App Store, и аккаунт каждого пользователя превратился в тикающую бомбу. У меня активны две подписки: Apple One Premier за 990 рублей и iCloud+ на 2 ТБ за 599 рублей. На счету оставалось около 2000 рублей, и месяц назад они закончились. Несмотря на это, все пять сервисов из Apple...

8 комментариев

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  1. Kislij avatar
    Kislij сегодня в 15:45
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  2. flasher avatar
    flasher сегодня в 15:53

    Аналогичная ситуация. Тоже 2тб плюс 2тб, собрана семья. Но я закинул 50 000р перед 1 апреля. Через год-полтора начну искать варианты. А пока не хочется думать про эти санкции наших избранных против своего же народа

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