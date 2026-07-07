моё избранное Пользовательское соглашение

Платформа для партнеров МАХ стала доступна в формате мини-приложения. В нём можно запускать онлайн-витрины и чат-ботов

Артём Баусов avatar |
4
Платформа для партнеров МАХ стала доступна в формате мини-приложения. В нём можно запускать онлайн-витрины и чат-ботов

MAX представил мини-приложение для бизнеса, которое позволяет предпринимателям работать с платформой прямо в мессенджере без перехода на внешние сайты.

Партнерами платформы уже стали более 500 тысяч компаний и организаций.

Через мини-приложение предприниматели могут:

  • Автоматизировать общение с клиентами с помощью чат-ботов
  • Запускать онлайн-витрины и сайты для прямых продаж
  • Создавать каналы для продвижения бренда
  • Использовать готовые интеграции с CRM-системами и платформами для чат-ботов
  • Обращаться в службу поддержки

Найти мини-приложение можно через поиск, меню настроек профиля или по прямой ссылке. Новости, обновления и материалы для работы с клиентами публикуются в канале MAX для бизнеса.

P.S. Подписывайтесь на iPhones.ru в MAX. Там мы оперативно публикуем все новости, даже которые не появляются на сайте.

👉 Ещё новости по теме:

Пользователи MAX теперь могут быстро заселяться в отели с помощью Цифрового ID

Защита на уровне: международные хакеры на Standoff Hacks подтвердили высокую безопасность мессенджера MAX

В каналах МАХ появились стримы

40
5
4
max мессенджеры Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
MAX представил мини-приложение для бизнеса, которое позволяет предпринимателям работать с платформой прямо в мессенджере без перехода на внешние сайты. Партнерами платформы уже стали более 500 тысяч компаний и организаций. Через мини-приложение предприниматели могут: Автоматизировать общение с клиентами с помощью чат-ботов Запускать онлайн-витрины и сайты для прямых продаж Создавать каналы для продвижения бренда Использовать готовые интеграции...

4 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 14:34

    500 тысяч компаний это мощно. Пойду гляну че там за функционал такой.

    2
    1
    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить
  2. RJXIII avatar
    RJXIII сегодня в 15:12

    что ни день, то новость про самый лучший мессенджер на планете Земля и окрестных галактиках. Приятно, что не забываете о мессенджере Махе( читать как ХА) люблю вас

    2
    1
    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(