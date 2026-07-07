Платформа для партнеров МАХ стала доступна в формате мини-приложения. В нём можно запускать онлайн-витрины и чат-ботов

MAX представил мини-приложение для бизнеса, которое позволяет предпринимателям работать с платформой прямо в мессенджере без перехода на внешние сайты.

Партнерами платформы уже стали более 500 тысяч компаний и организаций.

Через мини-приложение предприниматели могут:

Автоматизировать общение с клиентами с помощью чат-ботов

Запускать онлайн-витрины и сайты для прямых продаж

Создавать каналы для продвижения бренда

Использовать готовые интеграции с CRM-системами и платформами для чат-ботов

Обращаться в службу поддержки

Найти мини-приложение можно через поиск, меню настроек профиля или по прямой ссылке. Новости, обновления и материалы для работы с клиентами публикуются в канале MAX для бизнеса.

P.S. Подписывайтесь на iPhones.ru в MAX. Там мы оперативно публикуем все новости, даже которые не появляются на сайте.

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