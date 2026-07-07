Платформа для партнеров МАХ стала доступна в формате мини-приложения. В нём можно запускать онлайн-витрины и чат-ботов

MAX представил мини-приложение для бизнеса, которое позволяет предпринимателям работать с платформой прямо в мессенджере без перехода на внешние сайты.
Партнерами платформы уже стали более 500 тысяч компаний и организаций.
Через мини-приложение предприниматели могут:
- Автоматизировать общение с клиентами с помощью чат-ботов
- Запускать онлайн-витрины и сайты для прямых продаж
- Создавать каналы для продвижения бренда
- Использовать готовые интеграции с CRM-системами и платформами для чат-ботов
- Обращаться в службу поддержки
Найти мини-приложение можно через поиск, меню настроек профиля или по прямой ссылке. Новости, обновления и материалы для работы с клиентами публикуются в канале MAX для бизнеса.
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