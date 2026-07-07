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В macOS 27 Golden Gate появились новые обои с изображением моста «Золотые ворота»

Илья Сидоров avatar |
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В macOS 27 Golden Gate появились новые обои с изображением моста «Золотые ворота»

Apple добавила в macOS 27 Golden Gate beta 3 новые обои: Golden Gate Sunset и Golden Gate Night.

Оба изображения можно использовать в качестве обоев и заставки.

Скачать Golden Gate Sunset
Скачать Golden Gate Night

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macOS macOS 27 обои Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Apple добавила в macOS 27 Golden Gate beta 3 новые обои: Golden Gate Sunset и Golden Gate Night. Оба изображения можно использовать в качестве обоев и заставки. Скачать Golden Gate Sunset Скачать Golden Gate Night

2 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. azzas avatar
    azzas сегодня в 10:03

    Серьезно? новость из за картинки? ВЫ там совсем конченные?

    1
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  2. aequo avatar
    aequo сегодня в 12:03

    Забавно, а что находится в той точке, с которой сделана эта фотография? ;-) 

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