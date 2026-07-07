В macOS 27 Golden Gate появились новые обои с изображением моста «Золотые ворота»

Apple добавила в macOS 27 Golden Gate beta 3 новые обои: Golden Gate Sunset и Golden Gate Night.
Оба изображения можно использовать в качестве обоев и заставки.
Скачать Golden Gate Sunset
Скачать Golden Gate Night
Apple добавила в macOS 27 Golden Gate beta 3 новые обои: Golden Gate Sunset и Golden Gate Night.
Оба изображения можно использовать в качестве обоев и заставки.
Скачать Golden Gate Sunset
Скачать Golden Gate Night
Серьезно? новость из за картинки? ВЫ там совсем конченные?
Забавно, а что находится в той точке, с которой сделана эта фотография? ;-)
В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)
Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(
2 комментария