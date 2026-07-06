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Иксбокс, живи. Microsoft уволит почти 5 тысяч сотрудников Xbox из ключевых студий, чтобы спасти умирающий бизнес

Артём Баусов avatar |
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Иксбокс, живи. Microsoft уволит почти 5 тысяч сотрудников Xbox из ключевых студий, чтобы спасти умирающий бизнес

Microsoft объявила о новой волне сокращений спустя год после увольнения около 9,1 тыс. сотрудников.

На этот раз компания сократит около 4,8 тыс. человек. Это примерно 2,1% всего штата. Основная часть увольнений придется на коммерческое подразделение продаж, а также игровое направление Xbox.

В письме сотрудникам директор по персоналу Microsoft Эми Коулман объяснила сокращения изменениями в технологической отрасли и необходимостью перераспределить ресурсы и роли с учетом развития искусственного интеллекта.

При этом она подчеркнула, что уволенных сотрудников не заменят ИИ. По словам Коулман, искусственный интеллект меняет способы выполнения работы, но не является прямой причиной ликвидации этих должностей.

В подразделении Xbox сегодня сократят около 1,6 тыс. человек. До конца финансового года Microsoft планирует уменьшить численность сотрудников Xbox примерно на 20%. Также компания намерена продать несколько студий, включая Ninja Theory и Undead Labs, а Double Fine и Compulsion Games станут независимыми.

Кроме того, Microsoft запустила программу добровольного выхода на пенсию для части сотрудников в США. Им предоставят пять лет медицинской страховки, единовременную денежную выплату и ускоренное начисление части акций. В ней уже приняло участие более 30% сотрудников, имевших право на такие условия. [The Verge]

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Microsoft xbox Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Microsoft объявила о новой волне сокращений спустя год после увольнения около 9,1 тыс. сотрудников. На этот раз компания сократит около 4,8 тыс. человек. Это примерно 2,1% всего штата. Основная часть увольнений придется на коммерческое подразделение продаж, а также игровое направление Xbox. В письме сотрудникам директор по персоналу Microsoft Эми Коулман объяснила сокращения изменениями в технологической...

4 комментария

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Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. ForeverJoy avatar
    ForeverJoy сегодня в 17:20

    Сокращение конкуренции это всегда плохо

    1
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  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 19:01

    Жесть конечно. Сначала увольнения, теперь студии на продажу, скоро вообще играть будет не во что.

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