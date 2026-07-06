Куо: iPhone Ultra будет распродан сразу после открытия предзаказов, несмотря на цену $2500

Аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что iPhone Ultra будет в дефиците на старте продаж, как это было с iPhone X в 2017 году.

iPhone Ultra будет представлен вместе с iPhone 18 Pro, но предзаказы на складную модель будут открыты позже. Устройство будет распродано сразу после открытия предзаказов, а сроки поставок увеличатся до 4–6 недель и останутся такими до декабря.

Спрос на iPhone Ultra будет невероятно высоким до конца 2026 года, даже несмотря на цену в $2300–2500. На сером рынке он будет стоить на 50–100% дороже.

В третьем квартале будет доступно всего 0,5–1 млн iPhone Ultra, а до конца года Apple планирует выпустить 7–8 млн смартфонов. Это очень мало на фоне других моделей. Например, поставки iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в третьем квартале 2026 года составят 20–22 млн штук.

Куо не исключает, что из-за ограниченных поставок Apple отложит старт продаж iPhone Ultra до четвертого квартала 2026 года.

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