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Куо: iPhone Ultra будет распродан сразу после открытия предзаказов, несмотря на цену $2500

Илья Сидоров avatar |
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Куо: iPhone Ultra будет распродан сразу после открытия предзаказов, несмотря на цену $2500

Аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что iPhone Ultra будет в дефиците на старте продаж, как это было с iPhone X в 2017 году.

iPhone Ultra будет представлен вместе с iPhone 18 Pro, но предзаказы на складную модель будут открыты позже. Устройство будет распродано сразу после открытия предзаказов, а сроки поставок увеличатся до 4–6 недель и останутся такими до декабря.

Спрос на iPhone Ultra будет невероятно высоким до конца 2026 года, даже несмотря на цену в $2300–2500. На сером рынке он будет стоить на 50–100% дороже.

В третьем квартале будет доступно всего 0,5–1 млн iPhone Ultra, а до конца года Apple планирует выпустить 7–8 млн смартфонов. Это очень мало на фоне других моделей. Например, поставки iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в третьем квартале 2026 года составят 20–22 млн штук.

Куо не исключает, что из-за ограниченных поставок Apple отложит старт продаж iPhone Ultra до четвертого квартала 2026 года.

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iPhone iPhone 18 Pro Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что iPhone Ultra будет в дефиците на старте продаж, как это было с iPhone X в 2017 году. iPhone Ultra будет представлен вместе с iPhone 18 Pro, но предзаказы на складную модель будут открыты позже. Устройство будет распродано сразу после открытия предзаказов, а сроки поставок увеличатся до 4–6 недель и останутся...

7 комментариев

Котик
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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  1. sliver avatar
    sliver сегодня в 9:01

    какой же он страшный. хорошо что Стиви этого не увидел

    5
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  2. mbars avatar
    mbars сегодня в 10:10

    Это только новое поколение купит , кто  из эпохи Стива на х..ру видали такого уродца)

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