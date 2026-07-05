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Игры

Sony может удалить ваш аккаунт PlayStation со всеми играми, если вы не пользовались им 36 месяцев

Илья Сидоров avatar |
5
Sony может удалить ваш аккаунт PlayStation со всеми играми, если вы не пользовались им 36 месяцев

В условиях использования аккаунтов PlayStation есть пункт, который позволяет блокировать учетные записи, не использовавшиеся в течение трех лет.

Аккаунт будет удален вместе со всеми купленными играми без возможности восстановления.

За полгода до удаления Sony пришлет письмо на электронную почту с предупреждением, чтобы пользователь вошел в учетную запись и отменил деактивацию.

Правило действует в Великобритании и странах ЕС. Этот пункт существует давно, но на фоне новостей о прекращении выпуска дисков, вспомнили о нем только сейчас.

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PlayStation sony Игры Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
В условиях использования аккаунтов PlayStation есть пункт, который позволяет блокировать учетные записи, не использовавшиеся в течение трех лет. Аккаунт будет удален вместе со всеми купленными играми без возможности восстановления. За полгода до удаления Sony пришлет письмо на электронную почту с предупреждением, чтобы пользователь вошел в учетную запись и отменил деактивацию. Правило действует в Великобритании и...

5 комментариев

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. 𝔸
    𝔸𝕍
    сегодня в 14:08

    Писатели так любили истории про «Забытый вклад», который за годы превращался в миллионы. А по факту, в реальной жизни даже компьютерные игрушки «украдут». )

    1
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  2. C
    Channel
    сегодня в 14:12

    Контора сами знаете кого…

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