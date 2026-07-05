Sony может удалить ваш аккаунт PlayStation со всеми играми, если вы не пользовались им 36 месяцев

В условиях использования аккаунтов PlayStation есть пункт, который позволяет блокировать учетные записи, не использовавшиеся в течение трех лет.

Аккаунт будет удален вместе со всеми купленными играми без возможности восстановления.

За полгода до удаления Sony пришлет письмо на электронную почту с предупреждением, чтобы пользователь вошел в учетную запись и отменил деактивацию.

Правило действует в Великобритании и странах ЕС. Этот пункт существует давно, но на фоне новостей о прекращении выпуска дисков, вспомнили о нем только сейчас.

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