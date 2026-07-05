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iPhone 17 Pro Max стал частью капсулы времени США. Её откроют через 250 лет

Илья Сидоров avatar |
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В честь 250-летия США была создана гигантская капсула времени, в которую поместили множество предметов, отражающих современную жизнь. Одним из них стал iPhone 17 Pro Max оранжевого цвета.

Капсулу времени планируется открыть 4 июля 2276 года, когда Америка будет праздновать свое 500-летие.

Интересно, что iPhone 17 Pro Max к тому времени, скорее всего, уже не будет работать. Его аккумулятор выйдет из строя задолго до 2276 года, а будет ли возможность его заменить, никто не знает.

Apple выпускает iPhone почти 20 лет, но будут ли его помнить через 250 лет — неизвестно. Возможно, к тому времени люди вообще откажутся от привычных устройств и будут использовать то, что мы сейчас даже не можем представить. [9to5Mac]

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iPhone iPhone 17 Pro Max США Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
В честь 250-летия США была создана гигантская капсула времени, в которую поместили множество предметов, отражающих современную жизнь. Одним из них стал iPhone 17 Pro Max оранжевого цвета. Капсулу времени планируется открыть 4 июля 2276 года, когда Америка будет праздновать свое 500-летие. Интересно, что iPhone 17 Pro Max к тому времени, скорее всего, уже не будет...

1 комментарий

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. C
    Channel
    сегодня в 14:10

    Дикие люди ! Они бы еще туда биг мак положили.

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