iPhone 17 Pro Max стал частью капсулы времени США. Её откроют через 250 лет

В честь 250-летия США была создана гигантская капсула времени, в которую поместили множество предметов, отражающих современную жизнь. Одним из них стал iPhone 17 Pro Max оранжевого цвета.

Капсулу времени планируется открыть 4 июля 2276 года, когда Америка будет праздновать свое 500-летие.

Интересно, что iPhone 17 Pro Max к тому времени, скорее всего, уже не будет работать. Его аккумулятор выйдет из строя задолго до 2276 года, а будет ли возможность его заменить, никто не знает.

Apple выпускает iPhone почти 20 лет, но будут ли его помнить через 250 лет — неизвестно. Возможно, к тому времени люди вообще откажутся от привычных устройств и будут использовать то, что мы сейчас даже не можем представить. [9to5Mac]

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