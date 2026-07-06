Forbes: россиян могут обязать подтверждать все значимые действия в интернете через MAX или SMS

Минцифры предлагает обязать подтверждать все значимые действия в интернете через MAX или SMS. Это одна из мер, которая появится в третьем пакете антифрод-поправок, сообщает Forbes.

К «значимым» действиям в интернете можно отнести огромное количество событий, поэтому непонятно, что именно имеет в виду Минцифры, заявил источник издания на IT-рынке. Для банков и крупных платформ это правило приведет к увеличению расходов на рассылку сообщений и уведомлений в MAX. При этом оба способа подтверждения «не самые надежные», добавил собеседник Forbes.

Эта мера изначально была во втором пакете антифрод-поправок, но её исключили, потому что против выступил весь бизнес, кроме операторов связи и VK, чья «дочка» разрабатывает MAX.

В Минцифры сообщили, что в настоящее время «такая мера не рассматривается», а «третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством согласовывается с заинтересованными ведомствами и отраслью». [Forbes]

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