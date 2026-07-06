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Forbes: россиян могут обязать подтверждать все значимые действия в интернете через MAX или SMS

Илья Сидоров avatar |
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Forbes: россиян могут обязать подтверждать все значимые действия в интернете через MAX или SMS

Минцифры предлагает обязать подтверждать все значимые действия в интернете через MAX или SMS. Это одна из мер, которая появится в третьем пакете антифрод-поправок, сообщает Forbes.

К «значимым» действиям в интернете можно отнести огромное количество событий, поэтому непонятно, что именно имеет в виду Минцифры, заявил источник издания на IT-рынке. Для банков и крупных платформ это правило приведет к увеличению расходов на рассылку сообщений и уведомлений в MAX. При этом оба способа подтверждения «не самые надежные», добавил собеседник Forbes.

Эта мера изначально была во втором пакете антифрод-поправок, но её исключили, потому что против выступил весь бизнес, кроме операторов связи и VK, чья «дочка» разрабатывает MAX.

В Минцифры сообщили, что в настоящее время «такая мера не рассматривается», а «третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством согласовывается с заинтересованными ведомствами и отраслью». [Forbes]

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max SMS Безопасность Минцифры Россия Новости
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Минцифры предлагает обязать подтверждать все значимые действия в интернете через MAX или SMS. Это одна из мер, которая появится в третьем пакете антифрод-поправок, сообщает Forbes. К «значимым» действиям в интернете можно отнести огромное количество событий, поэтому непонятно, что именно имеет в виду Минцифры, заявил источник издания на IT-рынке. Для банков и крупных платформ это правило...

10 комментариев

Котик
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Котик
Котик
Котик
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Котик из TikTok
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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
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Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 9:34

    Что они вообще будут считать значимым действием? Походу просто задолбают подтверждать вообще всё подряд.

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    1
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  2. Megabass avatar
    Megabass сегодня в 9:46

    Ждем статью, где Минцифры скажут, что новость фейк

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