Зачем переплачивать Apple? Выбрали 6 отличных TWS-наушников с активным шумодавом дешевле 5000 рублей

Современный TWS-сетап уже давно перестал быть просто беспроводным плеером. Качественные затычки теперь работают как персональный щит, помогая отгородиться от грохота транспорта или сфокусироваться на сложной задаче.

Тратить бюджет на премиальные AirPods Pro ради базовых фишек бессмысленно. Китайские бренды научились делать крутой звук часто в разы дешевле.

Мы отобрали 6 топовых TWS-моделей до 5 000 рублей с реальным ANC.

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За что стоит переплатить: 3 главных плюса активного шумодава (ANC)

1. Тишина без вреда для ушей. Ключевая фишка TWS-наушников с активным ANC в мощном отсечении внешнего гула без выкручивания звука на максимум. Встроенная электроника гасит низкочастотные шумы (грохот вагонов метро, гул авиадвигателей, завывание вентиляции) в среднем на 30–50 дБ.

Вы получаете чистую музыку или разборчивый подкаст при любой обстановке вокруг вас. ANC кардинально снижает нагрузку на барабанные перепонки.

2. Разборчивый голос при звонках. Многие модели до 5000 рублей оснащены системой из 4–6 микрофонов с поддержкой ИИ. Алгоритмы вырезают шум ветра или дорожный трафик, усиливая ваш голос. Собеседник будет хорошо слышать вас, даже если разговариваете посреди проспекта или шумного офиса.

3. «Режим прозрачности». Некоторые недорогие наушники предлагают режим прозрачности. Он возвращает звуки улицы одним касанием сенсора, чтобы безопасно перейти дорогу или ответить коллеге, не снимая наушники.

Ниже мы подобрали несколько хороших вариантов TWS-наушников не дороже 5000 рублей. Каждые отрабатывают свою стоимость на 110 процентов.

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OnePlus Buds 4

Характеристики: ▸ Звук: 2 ЦАПа, два драйвера – 11 мм низкочастотные и 6 мм высокочастотные

▸ Шумодав: активное шумоподавление до 55 дБ, четыре режима работы.

▸ Батарея: в кейсе 530 мАч, в наушниках по 60 мАч

▸ Пылевлагозащита: IP55 только у наушников

▸ Цена: от 4 914 руб.

OnePlus Buds 4 это TWS-наушники с двухдрайверной системой: 11-мм вуфер + 6-мм твитер и отдельными ЦАПами для каждого драйвера. Это дает разделение частот: плотный бас и более детализированные высокие. Поддерживается Hi-Res Audio и кодек LHDC 5.0, что обеспечивает передачу звука с высоким битрейтом. Также реализовано 3D Audio.

Наушники оснащены адаптивным шумоподавлением до 55 дБ, которое работает в реальном времени и автоматически регулируется в зависимости от окружающей среды. Есть режим прозрачности и адаптивный режим. Для звонков используется система из 3 микрофонов с ИИ-шумоподавлением, которая улучшает передачу голоса.

Подключение осуществляется через Bluetooth 5.4 с поддержкой multipoint. Есть игровой режим с задержкой до 47 мс, что снижает лаг в видео и играх. Управление сенсорное: тапы и свайпы, есть приложение с настройками эквалайзера.

Автономность: до 10 часов без шумодава, около 5.5 часов с ним. С кейсом — до 45 часов без шумодава и около 37 часов с ним. Быстрая зарядка – 10 минут дает до 11 часов работы. Защита от воды и пыли IP55.

▶ Преимущества

Мощное шумоподавление до 55 дБ с адаптивной работой

Качественный звук: двойные драйверы с LHDC 5.0

Хорошая автономность: до 45 часов + быстрая зарядка

▶ Недостатки

Реальная задержка хоть и низкая – 47 мс, но в играх все равно заметна

Адаптивный шумодав не всегда стабильно работает в сложных условиях

Нет продвинутых кодеков типа aptX

Цена: от 4900 руб.

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Realme Buds Air 8

Характеристики: ▸ Звук: двухдрайверная системой с поддержкой Res Audio, 11-мм низкочастотный и 6-мм высокочастотный

▸ Шумодав: активное шумоподавление до 55 дБ

▸ Батарея: в кейсе 530 мАч, в наушниках по 62 мАч

▸ Пылевлагозащита: IP55 только у наушников

▸ Цена: от 3300 руб.

Realme Buds Air 8 это TWS-наушники с двухдрайверной системой (11 мм вуфер + 6 мм твитер) и раздельной обработкой сигнала. Гарнитура поддерживает Hi-Res Audio и кодеки LHDC 5.0, AAC и SBC.

Активное шумоподавление реализовано на уровне до 55 дБ с охватом частот до 5000 Гц, это эффективно гасит низко- и среднечастотный шум. Для звонков используется система из 6 микрофонов с ИИ-шумоподавлением, повышающая разборчивость речи. Также есть режим прозрачности и адаптивная настройка под окружающую среду.

Подключение через Bluetooth 5.4 с multipoint до 3 устройств. Есть игровой режим с задержкой около 45 мс.

Автономность: до 14 часов без шумодава на одном заряде и около 8 часов с ним. С кейсом — 58 часов и 30 часов соответственно. Быстрая зарядка: 10 минут дают до 11 часов работы. Защита от воды и пыли IP55.

▶ Преимущества

Хорошее шумоподавление до 55 дБ

Очень высокая автономность: до 58 часов + быстрая зарядка за 10 мин до 11 часов

▶ Недостатки

Максимальное качество звука доступно только с LHDC на ограниченном количестве устройств, в основном на смартфонах Realme

Шумодав хороший по параметрам, но на практике эффективен больше против низких частот

Цена: от 4819 руб.

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Xiaomi Redmi Buds 8 Pro

Характеристики: ▸ Звук: 11-мм динамические драйверы с титановой диафрагмой и два пьезокерамических драйвера, двойной ЦАП от 20 до 40 кГц

▸ Шумодав: активное шумоподавление до 55 дБ

▸ Батарея: в кейсе 480 мАч, в наушниках по 54 мАч

▸ Пылевлагозащита: IP55 только у наушников

▸ Цена: от 4100 руб.

Xiaomi Redmi Buds 8 Pro TWS-наушники с коаксиальной трёхдрайверной системой: динамический драйвер + два твитера. Система выдает раздельные частоты: усиленный бас ниже 100 Гц и более чистые высокие частоты. Поддерживается Hi-Res Audio Wireless и кодек LDAC, а также Dolby Audio и пространственный звук с отслеживанием положения головы.

Активное шумоподавление достигает до 55 дБ с шириной диапазона до 5 кГц. Это эффективно подавляет как низкочастотные, так и часть среднечастотных шумов. Система работает адаптивно. Для звонков используется 3 микрофона с защитой от ветра до 12 м/с.

Подключение через Bluetooth 5.4 с поддержкой multipoint до двух устройств. Автономность составляет до 8 часов без подзарядки и до 33 часов с кейсом. Быстрая зарядка: 5 минут дают около 2 часов воспроизведения. Корпус защищён по стандарту IP54.

▶ Преимущества

Качественный звук: тройные драйверы, LDAC, Dolby Audio и пространственное аудио

Мощное шумоподавление до 55 дБ + адаптивная работа с корректировкой до 32 000 раз в секунду

▶ Недостатки

Нет aptX, из продвинутых кодеков только LDAC

Автономность ниже конкурентов

Максимальное качество звука доступно только при использовании LDAC в основном на смартфонах Xiaomi

Цена: от 4104 руб.

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Realme Buds Air7 Pro

Характеристики: ▸ Звук: 11-мм низкочастотные динамические драйверы и 6-мм планарные высокочастотные драйверы

▸ Шумодав: активное шумоподавление до 53 дБ

▸ Батарея: в кейсе 530 мАч, в наушниках по 62 мАч

▸ Пылевлагозащита: IP55 только у наушников

▸ Цена: от 5000 руб.

Realme Buds Air 7 Pro TWS-наушники с двухдрайверной системой (11 мм вуфер + 6 мм твитер) и раздельной обработкой сигнала (dual DAC). Частотный диапазон от 20 Гц до 40 кГц, есть сертификация Hi-Res Audio. Поддерживаются кодеки LHDC 5.0, AAC и SBC.

Активное шумоподавление до 53 дБ с расширенным диапазоном подавления до 5000 Гц и адаптивной настройкой под окружение и посадку в ухе. Для звонков используется система из 6 микрофонов с ИИ-шумоподавлением и защитой от ветра.

Подключение через Bluetooth 5.4 с поддержкой multipoint до двух устройств. Есть игровой режим с низкой задержкой до 45 мс, и пространственное звучание Spatial Audio.

Автономность: до 12 часов без шумодава и около 6–6.5 часов с ним. С кейсом — 48 и 26 часов, соответственно. Быстрая зарядка: 10 минут дают до 11 часов воспроизведения. Защита — IP55.

▶ Преимущества

Качественный звук: двойные драйверы + LHDC 5.0 + Hi-Res Audio

Сильное шумоподавление в низко- и среднечастотном диапазонах до 53 дБ + адаптивная работа до 5000 Гц

▶ Недостатки

Максимальное качество звука доступно только с LHDC на смартфонах производителя

Автономность с шумодавом сильно снижается

Звук с акцентом на бас, может не хватать средних и высоких частот

Цена: от 4 234 руб.

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Realme Buds T500 Pro

Характеристики: ▸ Звук: динамические драйверы 12,4 мм, кодеки AAC, SBC, LHDC

▸ Шумодав: активное шумоподавление до 50 дБ

▸ Батарея: в кейсе 530 мАч, в наушниках по 62 мАч

▸ Пылевлагозащита: IP55 только у наушников

▸ Цена: от 2800 руб.

Realme Buds T500 Pro TWS-наушники с динамическим драйвером 12.4 мм, ориентированным на мощный бас. Поддерживается пространственное аудио 360 градусов.

Активное шумоподавление до 50 дБ с охватом частот до 5000 Гц, что позволяет эффективно гасить не только низкие, но и часть среднечастотных шумов. Для звонков используется система из 6 микрофонов с защитой от ветра.

Подключение через Bluetooth 6.1 с возможностью одновременного подключения к трём устройствам. Есть игровой режим с задержкой около 45 мс.

Автономность составляет до 13 часов без шумодава и около 8 часов с ним. С учётом кейса — до 56 часов суммарно. Защита от влаги и пыли IP55.

▶ Преимущества

Очень высокая автономность: до 56 часов

Подключение по Bluetooth 6.1 + multipoint до 3 устройств

Необычные яркие расцветки

▶ Недостатки

Нет продвинутых аудиокодеков уровня LDAC / aptX

Один динамический драйвер, звук менее детализирован

Цена: от 2 700 руб.

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Soundcore Anker P40i

Характеристики: ▸ Звук: 11-миллиметровые динамические драйверы

▸ Шумодав: активное шумоподавление до 45 дБ

▸ Батарея: в кейсе 530 мАч, в наушниках по 62 мАч

▸ Пылевлагозащита: IPX5 только у наушников

▸ Цена: от 3100 руб.

Soundcore Anker P40i оснащены динамическим драйвером 11 мм с технологией BassUp, она делает акцент на низких частотах и дает плотный бас. Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц. Поддерживается кастомизация звука через приложение, а также пространственное аудио. Основные кодеки SBC и AAC.

Акивное шумоподавление подстраивается под окружающий шум. Для звонков используется система из 6 микрофонов. Подключение через Bluetooth 5.3 с радиусом до 10 м и поддержкой multipoint до двух устройств. Управление сенсорное.

Автономность до 12 часов без шумодава и около 10 часов с ним. С кейсом 60 и 50 часов, соответственно. Быстрая зарядка: 10 минут дают до 5 часов воспроизведения. Защита от влаги IPX5.

▶ Преимущества

Очень высокая автономность: до 60 часов

Нестандартный кейс, может выступать подставкой для смартфона

▶ Недостатки

Нет продвинутых кодеков

Более старый модуль Bluetooth

Цена: от 2 900 руб.

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