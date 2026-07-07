На российские сайты больше нельзя входить с кнопками Google или Apple

В России вступил в силу закон, запрещающий авторизацию через иностранные сервисы.

Владельцы сайтов обязаны прекратить использование иностранных систем авторизации для входа пользователей на сайты и в приложения. В противном случае им грозят штрафы до 700 тысяч рублей.

Теперь для авторизации необходимо использовать российский номер телефона, Госуслуги, биометрию или иную информационную систему, владельцем которой является гражданин РФ или российское юридическое лицо.

Если пользователь ранее зарегистрировал аккаунт через зарубежную электронную почту, он сможет продолжить использовать её для входа.

[ТАСС]

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