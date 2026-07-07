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На российские сайты больше нельзя входить с кнопками Google или Apple

Илья Сидоров avatar |
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На российские сайты больше нельзя входить с кнопками Google или Apple

В России вступил в силу закон, запрещающий авторизацию через иностранные сервисы.

Владельцы сайтов обязаны прекратить использование иностранных систем авторизации для входа пользователей на сайты и в приложения. В противном случае им грозят штрафы до 700 тысяч рублей.

Теперь для авторизации необходимо использовать российский номер телефона, Госуслуги, биометрию или иную информационную систему, владельцем которой является гражданин РФ или российское юридическое лицо.

Если пользователь ранее зарегистрировал аккаунт через зарубежную электронную почту, он сможет продолжить использовать её для входа.

[ТАСС]

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Apple Google веб-сайты Россия Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
В России вступил в силу закон, запрещающий авторизацию через иностранные сервисы. Владельцы сайтов обязаны прекратить использование иностранных систем авторизации для входа пользователей на сайты и в приложения. В противном случае им грозят штрафы до 700 тысяч рублей. Теперь для авторизации необходимо использовать российский номер телефона, Госуслуги, биометрию или иную информационную систему, владельцем которой является гражданин...

9 комментариев

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. anmctr avatar
    anmctr сегодня в 10:26

    И как же они собираются определять, что пользователь использует “зарубежную” электронную почту?

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  2. mahony_ avatar
    mahony_ сегодня в 10:39

    На ваш то можно? 

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