Вышла бета-прошивка 9A5314b для AirPods

Apple выпустила третью бета-прошивку для AirPods следом за iOS 27 beta 3.

Номер сборки — 9A5314b.

Поддерживаются AirPods Max 2, AirPods Pro 3, AirPods Pro 2, AirPods Pro 2 (USB-C), AirPods 4. Список изменений не раскрывается.

Как обновить прошивку AirPods

1. Убедитесь, что ваши AirPods находятся в зоне действия Bluetooth вашего iPhone, iPad или Mac, которые подключены к Wi-Fi

2. Поместите AirPods в зарядный футляр и закройте крышку

3. Подключите зарядный кабель к футляру, а другой конец — к блоку питания

4. Закройте крышку зарядного футляра и подождите не менее 30 минут, пока установится прошивка

5. Откройте крышку зарядного футляра, чтобы восстановить сопряжение AirPods с iPhone, iPad или Mac

6. Проверьте версию прошивки

Легкого апдейта!

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