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Вышла бета-прошивка 9A5314b для AirPods

Артём Баусов avatar | сегодня в 8:24
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Вышла бета-прошивка 9A5314b для AirPods

Apple выпустила третью бета-прошивку для AirPods следом за iOS 27 beta 3.

Номер сборки — 9A5314b.

Поддерживаются AirPods Max 2, AirPods Pro 3, AirPods Pro 2, AirPods Pro 2 (USB-C), AirPods 4. Список изменений не раскрывается.

Как обновить прошивку AirPods

1. Убедитесь, что ваши AirPods находятся в зоне действия Bluetooth вашего iPhone, iPad или Mac, которые подключены к Wi-Fi

2. Поместите AirPods в зарядный футляр и закройте крышку

3. Подключите зарядный кабель к футляру, а другой конец — к блоку питания

4. Закройте крышку зарядного футляра и подождите не менее 30 минут, пока установится прошивка

5. Откройте крышку зарядного футляра, чтобы восстановить сопряжение AirPods с iPhone, iPad или Mac

6. Проверьте версию прошивки

Легкого апдейта!

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AirPods прошивка Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Apple выпустила третью бета-прошивку для AirPods следом за iOS 27 beta 3. Номер сборки — 9A5314b. Поддерживаются AirPods Max 2, AirPods Pro 3, AirPods Pro 2, AirPods Pro 2 (USB-C), AirPods 4. Список изменений не раскрывается. Как обновить прошивку AirPods 1. Убедитесь, что ваши AirPods находятся в зоне действия Bluetooth вашего iPhone, iPad или Mac,...

1 комментарий

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. ravenby avatar
    ravenby сегодня в 16:21

    какие изменения?

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