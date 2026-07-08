Бюджетная версия Apple Vision Pro отменяется. Samsung перестала разрабатывать экраны для неё

Apple приостановила разработку дисплея для более дешёвой и лёгкой версии Vision Pro.

Samsung Display, поставщик экранов для шлема, сворачивает проект и окончательно закроет его к сентябрю.

Компании разрабатывали micro-OLED-дисплей на стеклянной подложке с плотностью пикселей 1600–1700 PPI. В Vision Pro установлен дисплей OLEDoS на кремниевой подложке с плотностью 3386 PPI.

Закрытие проекта связано с тем, что Apple сосредоточила внимание на разработке умных очков, поэтому создание бюджетной версии Vision Pro оказалось не в приоритете. В конце июня руководитель разработки Vision Pro уволился из компании и перешёл в OpenAI. [MacRumors]

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