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Суд разрешил Евросоюзу заставить Apple открыть доступ к App Store и iPhone для конкурентов

Илья Сидоров avatar | сегодня в 13:10
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Суд разрешил Евросоюзу заставить Apple открыть доступ к App Store и iPhone для конкурентов

Apple проиграла суд в Евросоюзе, связанный с Законом о цифровых рынках (DMA).

Компания пыталась доказать, что пять версий App Store (для iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Apple Watch) нельзя считать единой платформой. Суд не согласился, указав, что все они выполняют одну и ту же функцию.

Кроме того, суд сохранил за Apple статус «привратника». Это означает, что компания по-прежнему обязана соблюдать все требования DMA: не отдавать приоритет собственным сервисам, разрешать альтернативные магазины приложений и не объединять персональные данные пользователей между разными сервисами без соблюдения установленных правил.

Представитель Apple заявил, что «требования DMA выходят за рамки законного и соразмерного регулирования, создавая угрозу десятилетиями выстраиваемым механизмам защиты конфиденциальности и безопасности пользователей».

Ранее Евросоюз оштрафовал Apple на €500 млн за нарушение требований DMA в App Store. [Bloomberg]

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iPhones.ru
Apple проиграла суд в Евросоюзе, связанный с Законом о цифровых рынках (DMA). Компания пыталась доказать, что пять версий App Store (для iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Apple Watch) нельзя считать единой платформой. Суд не согласился, указав, что все они выполняют одну и ту же функцию. Кроме того, суд сохранил за Apple статус «привратника». Это...

3 комментария

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Lee avatar
    Lee сегодня в 13:19

    Посмеюсь от души, если Apple примет решение уйти из рынка и сохранить СВОЮ платформу. Что-то подсказывает, суды быстро пойдут на попятную 😀

    3
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    Sergey
    Sergey сегодня в 13:27

    пара таких уходов, и мы увидим, как это быстро превратится в нокию

    4
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    Arm
    Arm сегодня в 15:17

    ЕС это огромный рынок, Apple легче пойти на уступки, чем уйти с рынка. Они и пойдут на уступки. 

    1
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