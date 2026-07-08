Суд разрешил Евросоюзу заставить Apple открыть доступ к App Store и iPhone для конкурентов

Apple проиграла суд в Евросоюзе, связанный с Законом о цифровых рынках (DMA).

Компания пыталась доказать, что пять версий App Store (для iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Apple Watch) нельзя считать единой платформой. Суд не согласился, указав, что все они выполняют одну и ту же функцию.

Кроме того, суд сохранил за Apple статус «привратника». Это означает, что компания по-прежнему обязана соблюдать все требования DMA: не отдавать приоритет собственным сервисам, разрешать альтернативные магазины приложений и не объединять персональные данные пользователей между разными сервисами без соблюдения установленных правил.

Представитель Apple заявил, что «требования DMA выходят за рамки законного и соразмерного регулирования, создавая угрозу десятилетиями выстраиваемым механизмам защиты конфиденциальности и безопасности пользователей».

Ранее Евросоюз оштрафовал Apple на €500 млн за нарушение требований DMA в App Store. [Bloomberg]

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