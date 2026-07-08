Сравнил новую Siri AI с ChatGPT, Claude и Gemini. Apple молчала про эти возможности

После запуска бета-версии Siri AI известный журналист по Apple Марк Гурман проводил такую аналогию: если ChatGPT можно назвать Final Cut Pro, то Siri AI – это iMovie. Примитивный и способный на минимальную базу.

Сравнение жестокое, но и репутация Siri оставила мало места для надежды.

Apple долго говорила о том, насколько персональным стала новая версия ассистента, но я решил проверить его возможности в бытовых сценариях, в которых люди начнут использовать его прежде всего.

Мы все зависим от живого языка ChatGPT, Gemini и Claude, от возможности задать им нишевые вопросы в самой прямой форме.

Ровно этой отзывчивости будут ждать пользователи поумневшей Siri, и именно она будет диктовать, станет ли перезапуск спасением или последним гвоздём в восприятие бота.

Заранее скажу, что сильно удивился сравнению. Я, честно говоря, ожидал сильно меньшего.

Что такое Siri AI и с какими нейросетями сравниваю

Siri AI работает на семантической базе Gemini, но не дублирует функциональность бота от Google. По словам Apple, новая версия их ИИ включает сразу четыре модели, две их которых активны оффлайн и две онлайн.

Apple разработала собственный блок актуальных знаний World Knowledge, который подтягивает актуальные данные как Google, оффлайн системы ищут персональные данные только на вашем устройстве и вашем аккаунте, а отдельное приложение позволяет возвращаться к прошлым запросам.

По сути, Apple создала полноценного конкурента популярным ИИ‑ботам.

В сравнении четыре платформы:



Siri AI (обзор)

ChatGPT (обзор)

Gemini (обзор)

Claude (обзор)

Чтобы получить доступ к Siri AI, нужно обновиться до одной из 27‑ых ОС от Apple и встать в лист ожидания.

Я получил доступ примерно через неделю после запроса.

Начнём с абстрактных и относительно простых запросов, а затем перейдём к более точечным.

◦ Назад к содержанию ◬

1. Сложное простым языком

Справилась ли Siri: в целом да.

📍 Промпт

Объясни школьнику, что такое налоги и инфляция. Используй понятные ребёнку примеры без сложных формул.

Siri дала объяснение, но достаточно невнятное. Долгое описание термина с одним предложением может запутать.

Примеры «как работает в реальной жизни» были слабыми.

Gemini написала большой текст и на пункте с налогами привела пример, похожий на ответ Siri (шалаш и домик на дереве).

ChatGPT и Claude справились с задачей лучше, на мой взгляд.

ChatGPT дал самое понятное и простое объяснение с яркими примерами, отражающими суть.

Claude выделился интерфейсом с наглядной структурой: бот выдал отдельные карточки со своими тегами под «налоги» и «инфляцию», где постарался не только текстово, но и визуально объяснить термины.

◦ Назад к содержанию ◬

2. Запрос ссылок на приложения и обёртывание в тег

Справилась ли Siri: частично.

📍 Промпт

Final Cut Camera и Blackmagic Camera. Найди ссылки в App Store на эти приложения и заверни их в тег .

Siri два раза отказывалась давать ответ внутри приложения, но в поиске Spotlight всё-таки откликнулась. После уточняющего вопроса ссылки дала, а в тег завернуть отказалась.

Gemini впервые показала родство с Siri. В версии Flash дала только ссылки, а в версии Pro сначала дала ответ-пустышку, идентичный выдаче Siri, но после того же уточняющего вопроса полноценно выполнила задачу.

ChatGPT и Claude сделали ровно, что просил: ответ в виде тега, в которым сразу завёрнуты ссылки и названия приложений.

◦ Назад к содержанию ◬

3. Выбор похожего фильма

Справилась ли Siri: да.

📍 Промпт

Посоветуй классные интересные атмосферные фильмы типа ванильного неба или с широко закрытыми глазами

Siri предложила ответ в виде карточек, касание к которым открывало страницу с годом выхода, жанром, коротким описанием и ссылкой на магазин Apple TV.

Gemini и ChatGPT выдали простой список, но там было много фильмов, о которых слышал впервые.

Claude тоже составил ответ наглядными карточками с визуальным маркером категорией, годом релиза и коротким описанием.

В итоге Siri дала более наглядную вёрстку с ссылками сразу на просмотр, хотя сама подборка по оригинальности отставала от остальных.

◦ Назад к содержанию ◬

4. Совет из контекста личных данных

Справилась ли Siri: да.

📍 Промпт

Напомни, в какие даты июля у меня бронирование в Airbnb в Батуми и во сколько мне нужно выехать из Тбилиси, чтобы приехать к заселению.

Запрос со звёздочкой, поскольку имеем дело с личной информацией.

Данные о бронировании были в приложении Airbnb и Почте.

Для Siri достаточно добавить мой аккаунт в клиент Почты, чтобы система смогла увидеть подробности. Авторизовал свою учётную запись в приложение прямо перед запросом, и ответ получил сразу. Удивительно, но iPadOS не нужно было проводить дополнительной индексации, чтобы перелопатить десятки тысяч писем, поступивших на мой адрес.

Siri ответила быстро и корректно, предоставила ссылку на письмо с датами и даже дала правильный ориентир на поезд. В уточняющем вопросе в соответствии с реальностью предложила другие способы добраться до Батуми.

Чтобы остальные ассистенты смогли справиться с задачей, к ним нужно подключить подключить сервисы Google Workspace, если почта завязана на сервисе Google.

Все три имеют такую возможность, но для эксперимента я подключил только Gemini. Он тоже всё увидел и объяснил.

ChatGPT прямо предупреждает, что содержимое писем будет использоваться для настройки таргета рекламы, поэтому остановился на одном примере с ИИ от Google.

◦ Назад к содержанию ◬

5. Совет по здоровью

Справилась ли Siri: да.

📍 Промпт

Ночью начало резко першить горло, есть лёгкая температура (не выше 37,5). Что можно взять из лекарств без обращения к врачу?

Siri ответила кратко и общими словами. Конкретные действующие вещества первой помощи упомянула посреди стены текста и никак не отметила их, глаз не зацепился.

При этом с информативной точки зрения ответ совпал с другими, хотя остальные ассистенты назвали точные препараты и дозы.

Gemini отличилась, проявив сочувствие, и посоветовала общие рекомендации помимо лекарственных.

◦ Назад к содержанию ◬

6. Анализ больших данных на примере финансов Apple

Справилась ли Siri: да.

📍 Промпт

Изучи финансовую отчётность Apple за последние 15 лет с их официального сайта и сделай выводы по динамике продаж в денежном выражении. Как распределяются категории, где приоритет и что ожидать через пять лет.

Siri сразу предупредила, что не копалась во всех отчётах и только грамотно обобщила данные из открытых источников.

Разбор при этом не страдает на детали. Siri чётко вывели три топовые категории (iPhone, сервисы, носимые устройства), отметил высокую маржинальную ценность сервисов, что важно для отчёта, и сделал прогноз без цифр, но с упоминанием категорий.

С задачей Siri справилась достаточно точно и быстро.

Gemini дал ответ, по краткости похожий на Siri.

ChatGPT и Claude выдали глубокую аналитику и предоставили больше деталей. Разобрали изменение категорий, расписали приоритет и дали траекторию роста с точными цифрами выручки.

◦ Назад к содержанию ◬

7. Придумать идеи для блога

Справилась ли Siri: да, но хило.

📍 Промпт

Дай 10 тем роликов для кулинарного блога. Упор на высокую кухню в простых условиях. Это должны быть не только рецепты, но и прикладные вещи, которые зацепят всех, кто готовит дома.

Siri дала короткий список идей с небольшими подсказками. Удивительно, но подача и отсутствие чётких инструкций совпали с выдачей ChatGPT и Claude. Те тоже долго не думали над ответом и просто дали список.

Gemini предложил более сложные и интересные идеи, дал конкретные пункты, о которых нужно говорить и сопроводил идеи хуками, которые зацепят на первых секундах.

◦ Назад к содержанию ◬

8. Написание новостных текстов

Справилась ли Siri: в целом да.

📍 Промпт

25 июня Apple подняла цены на свои устройства. Проверь информацию и напиши новостной пост в резонансном стиле.

Нужно указать:

Дать контекст

Указать цены до стрелка после

На какие устройства изменились цены

Что ожидать дальше.

Пример нашей новости, написанной человеком, можете увидеть здесь.

Удивила непредвзятость, с которой Siri честно рассказала об изменениях и о том, что цены на «главную дойную корову» в лице iPhone ещё не выросли.

Качество же самого поста информативно среднее. В ответе всего пять устройств, хотя цены выросли на MacBook разных диагоналей, Apple TV и Vision Pro.

Что касается подачи, у Siri получился сухой инфостиль. Броскости, о которой просил, не хватает.

ChatGPT дал лучший готовый пост, который можно публиковать с небольшими правками в стиле. Не обошлось без хитрых оборотов, но структура, вёрстка и полнота информации выглядят натурально, легко читаются и выдача почти не чешет череп изнутри своим стилем.

Gemini отлетел и выдал адски стилизованный под хайп текст. Такое максимум как подпись к коротким роликом выпустить, но не ставить в новость. Информативно всё ок.

Claude начал писать типичным «крутым» языком ИИ-ботов с их любимой парцелляцией. Хотя упомянул все устройства, рассказал про падение акций и даже добавил деталь о потенциальном росте цен на остальные устройства.

Если подводить итог, Siri опустила больше деталей, но не перегнула с подачей и сохранила естественный язык.

◦ Назад к содержанию ◬

9. Создание изображения

Справилась ли Siri: нет.

📍 Промпт

Премиальный футуристичный 3D-рендер Лары Крофт в переосмысленном классическом ретро-образе. Акцент на эстетике стекла: полупрозрачные материалы, глянцевые поверхности, лёгкая рефракция, реалистичные отражения и красивый кинематографичный свет. Сцена должна быть в основном белой, с мягкими светло-серыми оттенками и яркими красными и синими акцентами. Добавь лёгкий туман, дымку, мягкое свечение и рассеивание света для воздушной, почти эфирной атмосферы. Лара должна выглядеть сильной, узнаваемой и стильной, в уверенной позе, в минималистичном окружении. Итоговый образ должен быть роскошным, современным и очень детализированным.

В Image Playground запрос система отказалась воспринимать, даже на английском. Но при этом если подключить модуль ChatGPT внутри приложения, результат есть. При том, самый красивый.

Тем интереснее, что ChatGPT отказался генерировать изображение, сославшись на нарушение правил. Что странно, ведь это промпт, который он для меня же и написал. Я попросил скорректировать описание, и новое сработало. Результат получился красивый, но ретро‑Лары Крофт я не увидел.

Nano Banana 2 в Gemini чисто технически справилась с задачей, но визуальный дизайн взяла из 2013 года, а не начала нулевых, в отличие от ChatGPT внутри Image Playground.

◦ Назад к содержанию ◬

10. Улучшение разрешения в изображении

Справилась ли Siri: нет.

📍 Промпт

Сейчас это фото в ужасном качестве. Восстанови детали до такой четкости, чтобы можно было ставить это фото на заставку. Чтобы было очень красиво и чётко. Сделай так, будто снято с black mist 1/8 фильтром на проф камеру. Пропорции изображения оставь прежними, чтобы можно было поставить в качестве обоев на iPhone 17 Pro Max.

С задачей справился только ChatGPT.

Siri сначала сказала, что не может применить фильтр black mist (он рассеивает свет), а затем не смогла даже увеличить детализацию.

Nano Banana 2 в Gemini изменила формат изображения на горизонтальный. Поставить это фото на обои уже не получится.

◦ Назад к содержанию ◬

11. Генерация кода

Справилась ли Siri: удивительно, да.

📍 Промпт

Напиши скрипт, который читает CSV с расходами, считает сумму по категориям и выводит топ-5 категорий трат.

Объясни, куда вставлять код и как запустить на Mac.

Siri может писать код по запросу, но количество токенов на ответ ограничено.

Это не помешало приложению Siri дать достаточно примитивный код и дать инструкцию по его использованию.

Однако остальные ИИ справились с задачей гораздо лучше.

ChatGPT, Gemini и Claude дали примерно одинаково крупные коды.

Claude впечатлил тем, что дополнительно создал тестовый файл, хотя его не просил.

◦ Назад к содержанию ◬

Вывод. Siri заменяет ChatGPT в 80% случаев

Я абсолютно не согласен с тем сравнением, что ChatGPT функционален как Final Cut Pro, а Siri AI похожа на iMovie. По-крайней мере, со стороны обычного пользователя. iMovie не открывает вообще никто, потому что это устаревший софт из прошлого, ни на что не способный.

Siri AI работает на русском, выполняет сложные бытовые и рабочие вопросы, имеет доступ к мировой информации напрямую от системы Apple и способен закрыть большой пласт запросов, за которыми сейчас идут к другим ассистентам.

Apple проделала великолепную работу и по-настоящему оживила Siri, сделала её полезной и, самое главное, органично умной, понимающей контекст и простой язык.

Приступая к тесту, надежды у меня не было, но результат впечатлил.

Siri смогла на равных с другими дать развёрнутые ответы на сложные запросы о финансовых отчётах, здоровье, путешествиях.

Её выдача была более аскетичной по стилю, но ключевая информация всегда поступала.

Нашёл только одну слабую сторону – Siri почти не работает с изображениями. Здесь ассистент и Image Playground оказались бесполезны в увеличении детализации и в генерации картинок с нуля.

В остальном новости хорошие. Не ожидал, что ассистент будет поддерживать русский язык, тем более в бета-версии. И так бодро.

Сначала надо привыкнуть, что Siri теперь умная, и что к ней можно обращаться почти за любым вопросом.

Но затем стал гораздо реже обращаться в ChatGPT и Google и иду сразу к Siri AI.

Как по мне, это большой успех для Apple. Два года ждали не зря.

◦ Назад к содержанию ◬

8 3 1