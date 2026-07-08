В приложениях Яндекс Go и Заправки теперь можно отслеживать наличие бензина с учетом очередей

В приложении Яндекс Заправки и разделе Заправки в Яндекс Go появилась карта, которая показывает наличие топлива на АЗС и очереди.

Чтобы воспользоваться картой, нужно открыть раздел Заправки и нажать на значок Топливо на АЗС. На карте можно увидеть, на каких заправках недавно было топливо, отфильтровать станции по нужному виду топлива и проверить наличие очередей.

Карта с информацией о наличии топлива уже доступна по всей России. Данные об очередях пока работают только в Москве и Санкт-Петербурге, но в ближайшие недели функцию обещают запустить и в других городах.

Для определения наличия топлива Яндекс использует сразу несколько источников данных: информацию из Карт, данные о заказах топлива через сервис Заправки, результаты опросов водителей, а также собственную технологию, похожую на ту, что применяется для оценки дорожных пробок.

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