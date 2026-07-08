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В приложениях Яндекс Go и Заправки теперь можно отслеживать наличие бензина с учетом очередей

Артём Баусов avatar | сегодня в 19:15
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В приложениях Яндекс Go и Заправки теперь можно отслеживать наличие бензина с учетом очередей

В приложении Яндекс Заправки и разделе Заправки в Яндекс Go появилась карта, которая показывает наличие топлива на АЗС и очереди.

Чтобы воспользоваться картой, нужно открыть раздел Заправки и нажать на значок Топливо на АЗС. На карте можно увидеть, на каких заправках недавно было топливо, отфильтровать станции по нужному виду топлива и проверить наличие очередей.

Карта с информацией о наличии топлива уже доступна по всей России. Данные об очередях пока работают только в Москве и Санкт-Петербурге, но в ближайшие недели функцию обещают запустить и в других городах.

Для определения наличия топлива Яндекс использует сразу несколько источников данных: информацию из Карт, данные о заказах топлива через сервис Заправки, результаты опросов водителей, а также собственную технологию, похожую на ту, что применяется для оценки дорожных пробок.

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В приложении Яндекс Заправки и разделе Заправки в Яндекс Go появилась карта, которая показывает наличие топлива на АЗС и очереди. Чтобы воспользоваться картой, нужно открыть раздел Заправки и нажать на значок Топливо на АЗС. На карте можно увидеть, на каких заправках недавно было топливо, отфильтровать станции по нужному виду топлива и проверить наличие очередей. Карта...

7 комментариев

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Мем стикер
Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 19:57

    О прикольно, особенно про очереди. Жду когда во всех городах это появится, а то вечно приезжаешь на заправку а там уже все занято.

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  2. virtualinsanity avatar
    virtualinsanity сегодня в 20:02

    половина азс контор тупо нету. gdebenz лучше в разы

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