Вышли голосовые модели GPT-Live, которые общаются как человек без пауз и умеют слушать собеседника

OpenAI представила новое семейство голосовых моделей GPT-Live.

Полнодуплексная архитектура позволяет ИИ одновременно слушать пользователя и говорить, а не ждать, пока одна сторона полностью закончит реплику.

Благодаря этому модель может вставлять короткие междометия, показывая, что продолжает слушать, быстро обмениваться репликами с пользователем и выдерживать паузы, когда человеку нужно время подумать. OpenAI рассчитывает, что разговор станет более естественным и будет реже прерываться из-за того, что ИИ начал отвечать слишком рано.

Сложные задачи GPT-Live сможет передавать другим моделям OpenAI. Например, это касается вопросов, для которых нужен поиск в интернете или более глубокие рассуждения, то есть пока другая модель готовит ответ в фоновом режиме, GPT-Live сможет продолжать разговор с пользователем.

OpenAI уже начала постепенно открывать доступ к двум версиям модели в ChatGPT на iOS, Android и в браузере. GPT-Live-1 станет основной моделью голосового режима для подписчиков Go, Plus и Pro, а бесплатные пользователи получат GPT-Live-1 mini. [OpenAI]

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