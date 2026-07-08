моё избранное Пользовательское соглашение

Вышли голосовые модели GPT-Live, которые общаются как человек без пауз и умеют слушать собеседника

Артём Баусов avatar | сегодня в 21:59
1
Вышли голосовые модели GPT-Live, которые общаются как человек без пауз и умеют слушать собеседника

OpenAI представила новое семейство голосовых моделей GPT-Live.

Полнодуплексная архитектура позволяет ИИ одновременно слушать пользователя и говорить, а не ждать, пока одна сторона полностью закончит реплику.

Благодаря этому модель может вставлять короткие междометия, показывая, что продолжает слушать, быстро обмениваться репликами с пользователем и выдерживать паузы, когда человеку нужно время подумать. OpenAI рассчитывает, что разговор станет более естественным и будет реже прерываться из-за того, что ИИ начал отвечать слишком рано.

wp-image-1379678wp-image-1379679wp-image-1379680

Сложные задачи GPT-Live сможет передавать другим моделям OpenAI. Например, это касается вопросов, для которых нужен поиск в интернете или более глубокие рассуждения, то есть пока другая модель готовит ответ в фоновом режиме, GPT-Live сможет продолжать разговор с пользователем.

OpenAI уже начала постепенно открывать доступ к двум версиям модели в ChatGPT на iOS, Android и в браузере. GPT-Live-1 станет основной моделью голосового режима для подписчиков Go, Plus и Pro, а бесплатные пользователи получат GPT-Live-1 mini. [OpenAI]

2
1
1
1
ChatGPT OpenAI Нейросети Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
OpenAI представила новое семейство голосовых моделей GPT-Live. Полнодуплексная архитектура позволяет ИИ одновременно слушать пользователя и говорить, а не ждать, пока одна сторона полностью закончит реплику. Благодаря этому модель может вставлять короткие междометия, показывая, что продолжает слушать, быстро обмениваться репликами с пользователем и выдерживать паузы, когда человеку нужно время подумать. OpenAI рассчитывает, что разговор станет более...

1 комментарий

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 22:54

    Наконец то можно будет перебивать нейронку и она не будет тупить. Скорее бы уже потестить на своем айфоне.

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(