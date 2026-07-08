Мастер в написании кода и мощные ИИ-агенты. Вышла нейросеть Grok 4.5 от SpaceXAI Илона Маска

Cursor представила самую умную ИИ-модель Grok 4.5, которую разработали совместно со SpaceXAI.

Grok 4.5 умеет выполнять сложные задачи, которые требуют длительной работы и использования разных инструментов. Модель можно применять в программировании, анализе данных, финансах, юриспруденции и других задачах за компьютером.

Нейросеть построена на архитектуре Mixture of Experts. При её обучении использовали триллионы токенов данных Cursor, включая взаимодействия пользователей с кодом, программными инструментами и ИИ-агентами. В отличие от Composer 2.5, которую обучали прежде всего для программирования, Grok 4.5 получила более широкий набор данных. В него вошли задачи по точным наукам, научные работы и другие материалы.

Модель училась исследовать задачи, пользоваться инструментами, исправлять ошибки и проверять результат. Для создания таких сред компания разработала распределённую систему ИИ-агентов. Инженеры задавали проблему и способ проверки решения, после чего группы агентов самостоятельно создавали, тестировали и дорабатывали окружение. По словам Cursor, некоторые такие задачи вручную потребовали бы месяцев работы сотен инженеров.

Grok 4.5 уже доступна в Cursor на компьютерах, в веб-версии, приложении для iOS, командной строке и SDK. Базовая версия Grok 4.5 стоит $2 за миллион входных и $6 за миллион выходных токенов. Ускоренная версия обойдется в $4 и $18 соответственно. [Cursor]