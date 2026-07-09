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Apple TV номинировали на 87 премий «Эмми». Какие фильмы и сериалы претендуют

Артём Баусов avatar | сегодня в 8:54
Apple TV номинировали на 87 премий «Эмми». Какие фильмы и сериалы претендуют

Apple получила рекордное для себя количество номинаций на телевизионную премию «Эмми» в 2026 году.

Больше всего получили новые сериалы «Бухта вдов» и «Одна из многих», они претендуют на 19 и 18 наград соответственно.

Сразу несколько проектов Apple TV+ поборются за звание лучшего сериала в своих категориях. Среди них: «Одна из многих», «Медленные лошади» и «Ваши друзья и соседи» в драме, а также «У Марго проблемы с деньгами», «Терапия» и «Бухта вдов» в комедии.

Кроме главных категорий, проекты Apple получили десятки номинаций за актерские работы. Среди претендентов: Гэри Олдман, Элль Фаннинг, Джейсон Сигел, Харрисон Форд, а также Мэттью Риз.

Победителей премии объявят 14 сентября во время церемонии, которая пройдет в прямом эфире на NBC. [MacRumors]

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iPhones.ru
Apple получила рекордное для себя количество номинаций на телевизионную премию «Эмми» в 2026 году. Больше всего получили новые сериалы «Бухта вдов» и «Одна из многих», они претендуют на 19 и 18 наград соответственно. Сразу несколько проектов Apple TV+ поборются за звание лучшего сериала в своих категориях. Среди них: «Одна из многих», «Медленные лошади» и «Ваши...

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
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Офис стикер
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