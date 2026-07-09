Apple TV номинировали на 87 премий «Эмми». Какие фильмы и сериалы претендуют

Apple получила рекордное для себя количество номинаций на телевизионную премию «Эмми» в 2026 году.

Больше всего получили новые сериалы «Бухта вдов» и «Одна из многих», они претендуют на 19 и 18 наград соответственно.

Сразу несколько проектов Apple TV+ поборются за звание лучшего сериала в своих категориях. Среди них: «Одна из многих», «Медленные лошади» и «Ваши друзья и соседи» в драме, а также «У Марго проблемы с деньгами», «Терапия» и «Бухта вдов» в комедии.

Кроме главных категорий, проекты Apple получили десятки номинаций за актерские работы. Среди претендентов: Гэри Олдман, Элль Фаннинг, Джейсон Сигел, Харрисон Форд, а также Мэттью Риз.

Победителей премии объявят 14 сентября во время церемонии, которая пройдет в прямом эфире на NBC. [MacRumors]