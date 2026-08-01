Есть ли смысл менять iPhone 16 Pro на 17 Pro Max ради ночной съёмки? Проверил камеры в темноте и сделал вывод

В плане съёмки iPhone 17 Pro отличается от iPhone 16 Pro только новой телефото-камерой.

Прямое сравнение в дневное время показало, что даже она не играет большой роли, и при 8-кратном увеличении фотографии выглядят одинаково.

Но не видел, чтобы в обзорах тестировали съёмку в ночное время. Я решил закрыть пробел. Для приличия сравнил качество на всех модулях. Но разницу, которую увидел именно в 4х, я не ожидал…

Неужели мы спустя год нашли новые плюсы текущего флагмана? Разбираемся ниже.

КРАТКО

Что сравниваем. Две из трёх камер одинаковые вплоть до алгоритмов

В моделях две из трёх камер абсолютно одинаковые, отличаются только модули телефото, за счёт которого у iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max добавился второй режим «оптического» кропа.

Вот подробные характеристики камер iPhone 16 Pro и iPhone 17 Pro, включая модели Max:

Камера iPhone 16 Pro и Pro Max iPhone 17 Pro и Pro Max Основная 1× Аналог 24 мм, 48/12 МП, пиксель 2,44 μm/1,22 µm, сенсор 1/1.28″, ƒ/1.78 Аналог 24 мм, 48/12 МП, пиксель 2,44 μm/1,22 µm, сенсор 1/1.28″, ƒ/1.78 Основная 2× Аналог 48 мм, 12 МП, пиксель 1,22 µm, сенсор 1/3″, ƒ/1.8, кроп с основной камеры Аналог 48 мм, 12 МП, пиксель 1,22 µm, сенсор 1/3″, ƒ/1.8, кроп с основной камеры Телефото 5×: аналог 120 мм, 12 МП, пиксель 1,0 µm, сенсор 1/3.6″, ƒ/2.8 4×: аналог 100 мм, 48/12 МП, пиксель 1,4 µm, сенсор 1/2.55″, ƒ/2.8 Телефото-кроп Нет отдельного режима 8×: аналог 200 мм, 12 МП, пиксель 0,7 µm, сенсор 1/5″, ƒ/2.8, кроп с телефото Сверхугол 0,5× Аналог 13 мм, 48/12 МП, пиксель 1,4 µm, сенсор 1/2.55″, ƒ/2.2 Аналог 13 мм, 48/12 МП, пиксель 1,4 µm, сенсор 1/2.55″, ƒ/2.2

В теории фото с основой и сверхширокоугольной камер могли стать чуть лучше благодаря тому, что Apple каждый год подкручивает алгоритмы обработки сырых данных благодаря новым процессорам. А как это вышло на практике, смотрим ниже.

Замечу. В iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max стоят одинаковые камеры. У iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max та же история. Для краткости в тексте я буду писать «iPhone 17 Pro» и «iPhone 16 Pro», но факты верны для любой комбинации этих прошек между поколениями.

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Основная камера

Слева iPhone 16 Pro, справа iPhone 17 Pro Max

В iPhone 17 Pro и iPhone 16 Pro стоят абсолютно одинаковые с технической точки зрения основные камеры. У них даже одинаковая модель сенсора от Sony IMX903.

С оптической же точки зрения это те же модули, что стояли во всех прошках начиная с iPhone 14 Pro.

Сенсор основной камеры в iPhone 17 Pro и iPhone 16 Pro в два раза быстрее считывает информацию, чем в камерах iPhone 15 Pro и iPhone 14 Pro, что позволяет флагманам записывать больше данных для HDR-кадров. Это полезно в съёмке закатов и на контрастном свете.

Слева iPhone 16 Pro, справа iPhone 17 Pro Max

Однако в iPhone 17 Pro более быстрый процессор, который умеет за то же время обработать больше данных. В теории это позволяет камере сохранять больше информации в снимок. Для вечерней съёмки полезная.

По факту, правда, разницы я не вижу. В слепом тесте я бы ни за что не угадал, какой кадр на какой iPhone снят!

Слева iPhone 16 Pro, справа iPhone 17 Pro Max. Текущий флагман выбрал повысить ISO, поэтому фотография получилась ярче

Максимум отличий можно увидеть, если айфоны выберут разную выдержку и ISO, которые прямо влияют на яркость и количество шума в кадре.

Но даже с этой переменной разбираться тут не в чем. Примеры говорят за себя.

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Телефото 4х. Новое увеличение опять решает

Увеличение в 4 раза на iPhone 17 Pro Max как по мне выглядит гораздо более гармонично

Слева iPhone 16 Pro, справа iPhone 17 Pro Max. iPhone 16 Pro запустил ночной режим, поэтому фотография получилась ярче

С технической точки зрения камеры одновременно легко и сложно сравнивать.

С одной стороны, телефото модули в смартфонах абсолютно разные: в iPhone 17 Pro сенсор размером 23,5 кв. мм формата 1/2,55″ против 15,1 кв. мм формата 1/3,06″ в iPhone 16 Pro, а увеличивают они в 4 раза и в 5 раз соответсвенно. Разрешение тоже разное: 48 МП против 12 МП, что в теории должно давать увеличенную детализацию на iPhone 17 Pro.

Одинаковая только светосила объектива F/2.8, и это уравнивает камеры в максимальной яркости картинки. Плюс, разница в размере сенсоров отличается ровно на столько, на сколько отличается увеличение (64%), и кадр с 5-кратным увеличением на iPhone 17 Pro имеет примерно ту же детализацию, что на iPhone 16 Pro.

Слева iPhone 16 Pro, справа iPhone 17 Pro Max. iPhone 16 Pro запустил ночной режим, поэтому фотография получилась ярче

Фактически на iPhone 17 Pro Apple дала устройству дополнительную линзу без потери возможности снимать качественные снимки с 5-кратным увеличением.

Поэтому нет ничего удивительного, что оба Айфона снимают примерно одинаково в темноте. С единственным лишь отличием, что iPhone 17 Pro позволяет делать на одну композицию больше: с увеличением в 4 раза. На iPhone 16 Pro такой снимок просто рассыпается.



Фото с iPhone 16 Pro



Фото с iPhone 17 Pro Max

Если обрезать 4х-фото с iPhone 17 Pro до 5-кратного увеличения, я разницу не увижу. Не думаю, что у кого-то в принципе получится. С чисто оптической точки зрения это будут одинаковые снимки.

Переходим к главному сюрпризу этого сравнения…

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Телефото 8х. Прорыв в детализации, пусть и неочевидный

Как упомянул выше, в своём общем сравнении камер iPhone 17 Pro и iPhone 16 Pro я выяснил, что фактические оптические свойства камер при увеличении от 5х у смартфонов не должны отличаться.

Дело в том, что на этом оптическом расстоянии в 120 мм (5х) задействованная площадь сенсора у моделей будет одинаковой, и вместе с одинаковой светосилой объективов мы в теории получаем идентичное качество.

Apple заявляет, что новое 8х увеличение стало возможным, поскольку в iPhone 17 Pro телефото-камера имеет матрицу 48 МП, и потому обрезанный кадр не теряет в качестве, так как имеет полноценные 12 МП.

Да, разрешение у снимка при увеличении в 8 раз будет выше на iPhone 17 Pro. Но сенсоры сами по себе маленькие у обоих смарфтонов, и потому сохранить достаточно деталей, чтобы была разница, у флагмана днём не получается.

К тому же, у сенсора 12 МП на iPhone 16 Pro есть большой запас разрешения для кропа, и вместе с одинаковой оптической силой камер при данном зуме мы фактически получаем идентичную оптическую детализацию кадра.

Но вот где сюрприз. В темноте разрешение и постобработка серьёзно играют на руку в iPhone 17 Pro. Например, на фото с бутылками ISO на топовой модели в два раза выше (1000), однако в кадре нет шума. В iPhone 16 Pro так и хочется удалить его в Photoshop.

Та же история получилась на концертном фото. iPhone 17 Pro дал кадр, который можно публиковать в соцсети, а на iPhone 16 Pro вышла каша.

С другой стороны, в менее сложных условиях, например, с закатом, я разницы не вижу.

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Сверхширокоугольная. iPhone 17 Pro повышает ISO, и очень зря

Сравнение на сверхширокоугольную камеру поначалу было ещё менее интересное, чем на основную. Там камера тоже не менялась, а детализации и цветового диапазона, с которыми процессор может выдать «магию» ещё меньше.

Однако неожиданно проявилось отличие в том, на каких автоматических настройках снимают камеры.

На обоих примерах iPhone 17 Pro поставил в приоритет высокую выдержку и потому повысил ISO. Из-за этого фото выглядят грязнее, чем на iPhone 16 Pro. И это закономерность, которая не радует.

Что такое ISO ISO – это электрическая светочувствительность сенсора. Чем выше показатель, тем ярче будет фото. Но вместе с этим будет больше шума. Чтобы его убрать, алгоритмы в камерах применяют шумодав. Чем было больше шума, тем менее детализированным будет кадр.

По какой-то причине только в режиме макро фото получилось выразительнее на iPhone 17 Pro.

Оба гаджета выбрали ISO 1250 и выдержку 1/33, но в iPhone 17 Pro кадр, хоть и темнее, красивее сфокусировался на абстрактном узоре льда в напитке.

Вероятнее всего, роль сыграло расположение камеры относительно объекта съёмки.

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Ночной режим. Ноль улучшений

Слева iPhone 16 Pro, справа iPhone 17 Pro Max. Оба фото сняты с выдержкой в 8 секунд

В Ночном режиме преимущество в теории должно быть снова на стороне iPhone 17 Pro. На то должен играть более мощный процессор.

Но я опять не увидел разницы. Даже скорость обработки после съёмки была одинаковой.

Единственное отличие было в том, что на iPhone 16 Pro этот режим включался раньше при использовании телефото.

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Вывод. В темноте сила 48МП в телефото, наконец, видна

Когда я брался за сравнение, был уверен, что разочаруюсь и не найду повода обновиться.

Но пара сюрпризов случилась.

При 8-кратном увеличении в ночное время фотографии на iPhone 17 Pro всё ещё выглядят адекватно, в то время как на iPhone 16 Pro рассыпаются в кашу.

При съёмке на сверхширокоугольную камеру iPhone 17 Pro ставит в приоритет более короткую выдержку. Это должно давать меньше смаза, но из-за повышенного ISO абсолютно весь кадр становится грязнее: чем сильнее ISO, тем агрессивнее алгоритмы шумоподавления.

Фото со сверхширокоугольной камеры

Играет ли это большую роль на каждый день? Да не уверен. Одно чёткое преимущество у текущего флагмана есть: ко всем другим режимам съёмки он предлагает полноценную оптическую силу при увеличении в 4 раза.

Эта камера показала в тёмных условиях отличные результаты, и надеюсь, помогла Apple найти идеальный формат телефото линзы.

По слухам, уже через два месяца в iPhone 18 Pro основная камера впервые получит переменную диафрагму, а телефото станет более светосильной или получит увеличенный сенсор.

Любое из этих изменений станет серьезным улучшением, и похожий пост-сравнение будет на голову интереснее этого.

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