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Готовьте попкорн: 7 классных фильмов и сериалов лета 2026 года, которые доступны онлайн в отличном качестве

Артём Баусов avatar | сегодня в 14:32
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За последнее время в цифровых сервисах вышло сразу несколько заметных новинок.

Среди них: продолжение культового аниме, новый фильм с Робертом Паттинсоном и Зендеей, спин-офф «Теории большого взрыва» и другие премьеры. Собрали самые интересные релизы, которые уже можно посмотреть дома.

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Поехали.

1. Супергёрл

Оригинальное название:: Supergirl

Жанр: фантастика, боевик, драма, приключения
Рейтинг: Кинопоиск — 5,6, IMDb — 6,0
Страна: США
Режиссёр: Крэйг Гиллеспи
В ролях: Милли Олкок, Маттиас Шонартс, Ив Ридли, Дэвид Крамхолц, Эмили Бичем

Кара Зор-Эл путешествует по галактике со своим псом Крипто. На неё нападает пират и разбойник, который угоняет её корабль и ранит Крипто.

Объединив силы с новой подругой и союзницей Рути, семью которой ранее убил пират, Кара отправляется мстить.

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2. Закулисье реальности

Оригинальное название: Backrooms

Жанр: ужасы, фантастика, триллер
Рейтинг: Кинопоиск — 6,6, IMDb — 6,9
Страна: США
Режиссёр: Кейн Парсонс
В ролях: Чиветель Эджиофор, Ренате Реинсве, Марк Дюпласс, Финн Беннетт, Люк Фаррелл

Молодой человек случайно попадает в бесконечный лабиринт пустых офисов, складов и коридоров, известный как Backrooms. Пытаясь выбраться, он сталкивается с необъяснимыми существами и понимает, что каждый новый уровень становится опаснее предыдущего.

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3. Смерть Робин Гуда

Оригинальное название: The Death of Robin Hood

Жанр: приключения, драма
Рейтинг: Кинопоиск — 6,0, IMDb — 6,2
Страна: США, Ирландия
Режиссёр: Майкл Сарноски
В ролях: Хью Джекман, Джоди Комер, Билл Скарсгард, Ноа Джуп, Мюррэй Бартлетт

В 1247 году постаревший Робин Гуд давно оставил жизнь легендарного разбойника. Он скрывается от родственников людей, погибших от его руки, и ведет жизнь отшельника. Когда его старый соратник Маленький Джон оказывается в опасности, Робин приходит ему на помощь, но в схватке получает тяжелое ранение.

Пытаясь спасти друга, Маленький Джон привозит его в уединенный монастырь на острове, надеясь, что монахи смогут выходить бывшего героя, которому предстоит встретиться не только с последствиями своих ран, но и с призраками собственного прошлого.

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4. Истребитель демонов: Крепость Бесконечности

Оригинальное название: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle

Жанр: аниме, боевик, фэнтези
Рейтинг: Кинопоиск — 8,3, IMDb — 8,4
Страна: Япония
Режиссёр: Харуо Сотодзаки, Хикару Кондо
В ролях: Нацуки Ханаэ, Акари Кито, Ёсицугу Мацуока, Хиро Симоно, Кацуюки Кониси

Демоны убили всех родных Тандзиро Камадо и обратили его младшую сестру Нэдзуко в демона. Парень вступил в Корпус истребителей демонов. Пока бойцы тренируются и готовятся к схватке с демонами, в поместье главы Корпуса появляется Мудзан Кибуцудзи — прародитель всех демонов и убийца семьи Тандзиро.

Истребители спешат лидеру на помощь, но Мудзан переносит их в крепость демонов под названием Замок бесконечности.

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5. Бэтмен: Крестоносец в плаще (2 сезон)

Оригинальное название: Batman: Caped Crusader

Жанр: мультсериал, боевик, криминал
Рейтинг: Кинопоиск — 6,7, IMDb — 7,2
Страна: США
Режиссёры: Кристина Сотта, Мэтт Питерс, Сэм Лю и другие
В ролях: Хэймиш Линклейтер, Джейми Чон, Дидрих Бейдер, Минни Драйвер, Джон Ди Маджио

Брюс Уэйн продолжает бороться с преступностью в мрачном Готэме, где за каждым новым делом скрываются коррупция, загадочные злодеи и личные трагедии. Второй сезон расширяет вселенную сериала, представляя новых противников и неожиданных союзников.

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6. Стюарт Блум не смог спасти вселенную

Оригинальное название: Stuart Fails to Save the Universe

Жанр: фантастика, комедия
Рейтинг: Кинопоиск — пока нет, IMDb — 7,0
Страна: США
Создатели: Кайл Ньюачек
В ролях: Лорен Лапкус, Кевин Сассмэн, Брайан Посен, Джон Росс Боуи, Уил Уитон

Владелец магазина комиксов Стюарт Блум должен восстановить реальность после того, как он сломал построенное Шелдоном и Леонардом устройство, случайно вызвав Армагеддон мультивселенной.

Стюарту в этом деле помогают его девушка Дениз, друг-геолог Берт и дотошный квантовый физик Барри Крипке.

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7. Вот это драма!

Оригинальное название: The Drama

Жанр: драма, мелодрама
Рейтинг: КП — 6,6, IMDb — 7,2
Страна: США
Режиссёр: Кристоффер Боргли
В ролях: Зендея, Роберт Паттинсон, Мамуду Ати, Алья Шокат, Саймон Рекс

Чарли и Эмма готовятся к свадьбе и с нетерпением ждут дня, когда смогут стать мужем и женой. Все приготовления уже завершены: место выбрано, приглашения отправлены, до церемонии остаются считанные дни.

Однако неожиданная правда об Эмме рушит их планы. Перед самой свадьбой паре предстоит решить, смогут ли их чувства выдержать испытание и есть ли у их истории шанс на счастливый финал.

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За последнее время в цифровых сервисах вышло сразу несколько заметных новинок. Среди них: продолжение культового аниме, новый фильм с Робертом Паттинсоном и Зендеей, спин-офф «Теории большого взрыва» и другие премьеры. Собрали самые интересные релизы, которые уже можно посмотреть дома. Поехали. 1. Супергёрл Оригинальное название:: Supergirl Жанр: фантастика, боевик, драма, приключения Рейтинг: Кинопоиск — 5,6, IMDb...

2 комментария

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  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 14:49

    Бэкрумс это вообще тема, давно хотел посмотреть че там получится. Главное чтоб не слишком крипово было.

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    KaerLaeda
    KaerLaeda сегодня в 17:26

    Нормально снято. Концовка странная, но в целом – вполне на 7/10 фильм

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