моё избранное Пользовательское соглашение
ОБЗОР

Прогрев до 58°, УФ-лампа и полная тишина. Протестировал умный кондиционер Dreame E-Wind 30

Быстро охлаждает комнату, нормально греет, работает тихо и управляется через приложение.
Артём Баусов avatar | сегодня в 13:20
8
Прогрев до 58°, УФ-лампа и полная тишина. Протестировал умный кондиционер Dreame E-Wind 30

Если бы еще пару лет назад мне сказали, что буду с интересом тестировать кондиционер, я бы только посмеялся.

Казалось бы, что здесь вообще можно придумать? Белый блок висит на стене и выполняет одну задачу: делать в комнате прохладнее.

Годы идут, а техника становится умнее. И вот на днях мне установили новенький инверторный Dreame E-Wind 30, и я полностью отказался от комплектного пульта.

Рассказываю, что понравилось, а что пока вызывает вопросы.

Установка Dreame E-Wind 30


Монтаж оказался самым скучным этапом, и это комплимент

Устанавливали мне кондиционер в квартире ПИК.

Внутренний блок разместили над дверью комнаты, а наружный в штатной корзине на фасаде. Процесс прошел спокойно и без сюрпризов. Монтажники быстро подключили трассу, подключили электрику и проверили работу системы.


Наружный блок

У меня версия 9K, которая рассчитана на площадь до 18 м². Для комнат до 25 м² уже подойдет версия 12K, а для просторных помещений есть 18K. Каким бы крутым не был «кондей», нужно подбирать правильную мощность, чтобы все эффективно охлаждалось.

Сам внутренниц блок довольно обычный: корпус матовый, пластик плотный, ничего не люфтит и не скрипит. Даже если открыть переднюю крышку для очистки фильтров, ощущение качественной сборки никуда не исчезает.

Есть тут и скрытый дисплей, который можно отключить на время работы салит-системы. После включения на передней панели появляется температура и активные режимы работы (плюс отображается подключение к Wi-Fi).

Уровень шума и качество сборки внутреннего блока


В такой упаковке поставляется кондиционер

Наверное, именно шум больше всего раздражает в большинстве кондиционеров. Причем речь даже не о самом вентиляторе, а частенько начинают потрескивать пластиковые панели, появляются вибрации или легкое дребезжание корпуса.

Я такого тут не заметил, даже при высокой скорости вентилятора слышен в основном поток воздуха. Сам корпус остается тихим, нет ощущения, что где-то внутри постоянно что-то вибрирует.

Конечно, абсолютно бесшумных кондиционеров не существует, но именно этот я перестал замечать почти моментально.

Тест охлаждения комнаты и регулировка жалюзи


Претензий нет совсем

Тестировал в комнате площадью около 16 квадратных метров.

Перед запуском датчик показывал примерно 22°. Для проверки выставил 16° и включил режим «сильный» для быстрого охлаждения. Примерно через 15 минут датчик уже показывал около 17°, а в комнате стало заметно прохладнее.

Многие кондиционеры буквально «стреляют» в тебя холодным воздухом, а здесь все происходит равномернее благодаря автоматическому качанию жалюзи.

Причем регулируются сразу обе оси: вертикальная и горизонтальная. Это удобно, воздух так плавнее распространяется по всей комнате и не бьет в одну зону.

Работа кондиционера на обогрев и режим «Интеллектуальный»


И тут все супер

Поскольку кондиционер умеет не только охлаждать, решил проверить его и в режиме обогрева. Вот буквально сегодня на улице было 14° рано утром, пока собирался в офис.

Поставил температуру повыше, и уже через двадцать минут температура в помещении поднялась до 20°.

Это особенно актуально сейчас, когда в Москве температуры скачут от 10° до 32° (лето, говорили они…). Если не хотите заморачиваться, то можно воспользоваться интеллектуальным режимом, который сам подстроить температуру под комфортный кровень.

В целом, тут доступно сразу несколько режимов:

  • Интеллектуальные возможности
  • Охлаждение
  • Обогрев
  • Сушка
  • Вентилятор

Думаю, что делает каждый, объяснять не нужно.

К слову, компания заявляет стабильную работу в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до −20°. Проверить это летом, очевидно, не получится, но охотно верится.

Управление через приложение Dreamehome и функция I Feel


В нем полно настроек

Обычно приложения для бытовой техники нужны один раз, чтобы подключить устройство к Wi-Fi. После этого про них благополучно забываешь.

Что неожиданно, так это то, что после подключения кондиционера к сети через Dreamehome пульт практически перестал использоваться. Почти все основные функции находятся на одном экране.

Можно:

  • Изменить температуру
  • Выбрать режим работы
  • Изменить скорость вентилятора
  • Включить «сильный» обдув
  • Тихий режим
  • Эко-режим
  • Управлять вертикальными и горизонтальными жалюзи
  • Запустить самоочистку
  • Отключить дисплей на корпусе
  • Настроить таймер

Есть и функция I Feel, когда кондиционер ориентируется на температуру рядом с пультом дистанционного управления, а не только возле внутреннего блока. Собственно говоря, она и входит в интеллектуальный режим.

Также в моей модели предусмотрена функция УФ-очистки, которую можно активировать как через приложение, так и с пульта. Но учтите, что её нет в версии E-WIND 25.


Комплектный пульт

Что касается пульта, то тут все ок: кнопки крупные, экран читается хорошо, есть отдельные клавиши для большинства режимов.

Даже режим Care вынесен отдельной кнопкой. Последний нужен как наиболее подходящий для здоровья детей.

Функция самоочистки и стерилизация при 58°


Передняя крышка открывается буквально одним движением. Фильтры снимаются за несколько секунд и так же быстро устанавливаются обратно

Самоочистка работает ок, но полноценно пока о ней говорить рано. «Кондей» новый, так что весь цикл занял меньше минуты и прошел без посторонних звуков.

Процедура проходит последовательно в четыре этапа:

1. Смачивание частиц конденсатом

2. Их замораживание в слое инея

3. Последующее оттаивание с удалением загрязнений через дренажную систему

4. Финальное осушение и стерилизация под воздействием температуры 58°

Во время самоочистки испаритель прогревается до 58°, благодаря чему внутри уменьшается количество пыли, плесени и бактерий.

В сочетании с УФ и фильтром «Здоровье 3 в 1» это помогает поддерживать внутренний блок в более чистом состоянии и снизить вероятность появления неприятных запахов.

Кроме того, полноценное просушивание и нагрев поверхности удаляют скопившуюся влагу и загрязнения. Благодаря этому микроорганизмы лишаются питательной среды, предотвращается развитие плесени и бактерий внутри кондиционера.

Главные недостатки и что хотелось бы улучшить


Претензия номер 0: почему батарейки, а не аккумулятор с USB-C?

Это скорее мои личные придирки, но без них никак. Тогда и объективность пропадет, верно?

1. Хотелось бы видеть в приложении статистику энергопотребления. Сейчас через Dreame Home можно управлять практически всеми функциями кондиционера, но информации о том, сколько электроэнергии он потребляет, нет.

2. Хотелось бы более глубокую интеграцию с экосистемами умного дома. Собственное приложение работает хорошо, но поддержка Apple Home, Алисы или Matter сделала бы девайс удобнее. А то как-то и нет никаких сценариев для автоматизаций в умном доме.

Зато можно настроить кондиционер в приложении так, чтобы он включился до прихода домой и сделал температуру в квартире комфортной заранее.

Вывод: стоит ли покупать сплит-систему Dreame E-Wind 30


Разумеется

За несколько дней использования кондиционер оставил приятное впечатление. Он быстро охлаждает комнату, нормально греет, работает тихо и почти полностью управляется через приложение. Именно поэтому комплектный пульт у меня довольно быстро перестал быть основным способом управления.

Да, есть вещи, которые хотелось бы улучшить, но это именно мои пожелания, а не какие-то серьезные недостатки.

Короче говоря, кондиционер оставил приятное впечатление, и я его могу советовать всем.

И да. На сам кондиционер Dreame дает три года гарантии, а на компрессор — пять лет. Сервисное обслуживание выполняют авторизованные сервисные центры бренда по всей России.

11
5
1
8
+ Dreame бытовая техника Обзоры Статьи
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Быстро охлаждает комнату, нормально греет, работает тихо и управляется через приложение.

8 комментариев

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. maxp0wer avatar
    maxp0wer сегодня в 13:31

    Какую минимальную мощность держит компрессор?  Для комнаты 16 м² это важнее максимальной производительности, иначе будет часто включаться и выключаться

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить
  2. Nordic avatar
    Nordic сегодня в 13:31

    Измерьте шумомером. Формулировка почти не слышно слишком субъективная, особенно ночью, когда даже 25–30 дБ уже хорошо заметны

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(