Прогрев до 58°, УФ-лампа и полная тишина. Протестировал умный кондиционер Dreame E-Wind 30

Если бы еще пару лет назад мне сказали, что буду с интересом тестировать кондиционер, я бы только посмеялся.

Казалось бы, что здесь вообще можно придумать? Белый блок висит на стене и выполняет одну задачу: делать в комнате прохладнее.

Годы идут, а техника становится умнее. И вот на днях мне установили новенький инверторный Dreame E-Wind 30, и я полностью отказался от комплектного пульта.

Рассказываю, что понравилось, а что пока вызывает вопросы.

Установка Dreame E-Wind 30



Монтаж оказался самым скучным этапом, и это комплимент

Устанавливали мне кондиционер в квартире ПИК.

Внутренний блок разместили над дверью комнаты, а наружный в штатной корзине на фасаде. Процесс прошел спокойно и без сюрпризов. Монтажники быстро подключили трассу, подключили электрику и проверили работу системы.



Наружный блок

У меня версия 9K, которая рассчитана на площадь до 18 м². Для комнат до 25 м² уже подойдет версия 12K, а для просторных помещений есть 18K. Каким бы крутым не был «кондей», нужно подбирать правильную мощность, чтобы все эффективно охлаждалось.

Сам внутренниц блок довольно обычный: корпус матовый, пластик плотный, ничего не люфтит и не скрипит. Даже если открыть переднюю крышку для очистки фильтров, ощущение качественной сборки никуда не исчезает.

Есть тут и скрытый дисплей, который можно отключить на время работы салит-системы. После включения на передней панели появляется температура и активные режимы работы (плюс отображается подключение к Wi-Fi).

Уровень шума и качество сборки внутреннего блока



В такой упаковке поставляется кондиционер

Наверное, именно шум больше всего раздражает в большинстве кондиционеров. Причем речь даже не о самом вентиляторе, а частенько начинают потрескивать пластиковые панели, появляются вибрации или легкое дребезжание корпуса.

Я такого тут не заметил, даже при высокой скорости вентилятора слышен в основном поток воздуха. Сам корпус остается тихим, нет ощущения, что где-то внутри постоянно что-то вибрирует.

Конечно, абсолютно бесшумных кондиционеров не существует, но именно этот я перестал замечать почти моментально.

Тест охлаждения комнаты и регулировка жалюзи



Претензий нет совсем

Тестировал в комнате площадью около 16 квадратных метров.

Перед запуском датчик показывал примерно 22°. Для проверки выставил 16° и включил режим «сильный» для быстрого охлаждения. Примерно через 15 минут датчик уже показывал около 17°, а в комнате стало заметно прохладнее.

Многие кондиционеры буквально «стреляют» в тебя холодным воздухом, а здесь все происходит равномернее благодаря автоматическому качанию жалюзи.

Причем регулируются сразу обе оси: вертикальная и горизонтальная. Это удобно, воздух так плавнее распространяется по всей комнате и не бьет в одну зону.

Работа кондиционера на обогрев и режим «Интеллектуальный»



И тут все супер

Поскольку кондиционер умеет не только охлаждать, решил проверить его и в режиме обогрева. Вот буквально сегодня на улице было 14° рано утром, пока собирался в офис.

Поставил температуру повыше, и уже через двадцать минут температура в помещении поднялась до 20°.

Это особенно актуально сейчас, когда в Москве температуры скачут от 10° до 32° (лето, говорили они…). Если не хотите заморачиваться, то можно воспользоваться интеллектуальным режимом, который сам подстроить температуру под комфортный кровень.

В целом, тут доступно сразу несколько режимов:

Интеллектуальные возможности

Охлаждение

Обогрев

Сушка

Вентилятор

Думаю, что делает каждый, объяснять не нужно.

К слову, компания заявляет стабильную работу в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до −20°. Проверить это летом, очевидно, не получится, но охотно верится.

Управление через приложение Dreamehome и функция I Feel



В нем полно настроек

Обычно приложения для бытовой техники нужны один раз, чтобы подключить устройство к Wi-Fi. После этого про них благополучно забываешь.

Что неожиданно, так это то, что после подключения кондиционера к сети через Dreamehome пульт практически перестал использоваться. Почти все основные функции находятся на одном экране.

Можно:

Изменить температуру

Выбрать режим работы

Изменить скорость вентилятора

Включить «сильный» обдув

Тихий режим

Эко-режим

Управлять вертикальными и горизонтальными жалюзи

Запустить самоочистку

Отключить дисплей на корпусе

Настроить таймер

Есть и функция I Feel, когда кондиционер ориентируется на температуру рядом с пультом дистанционного управления, а не только возле внутреннего блока. Собственно говоря, она и входит в интеллектуальный режим.

Также в моей модели предусмотрена функция УФ-очистки, которую можно активировать как через приложение, так и с пульта. Но учтите, что её нет в версии E-WIND 25.



Комплектный пульт

Что касается пульта, то тут все ок: кнопки крупные, экран читается хорошо, есть отдельные клавиши для большинства режимов.

Даже режим Care вынесен отдельной кнопкой. Последний нужен как наиболее подходящий для здоровья детей.

Функция самоочистки и стерилизация при 58°



Передняя крышка открывается буквально одним движением. Фильтры снимаются за несколько секунд и так же быстро устанавливаются обратно

Самоочистка работает ок, но полноценно пока о ней говорить рано. «Кондей» новый, так что весь цикл занял меньше минуты и прошел без посторонних звуков.

Процедура проходит последовательно в четыре этапа:

1. Смачивание частиц конденсатом

2. Их замораживание в слое инея

3. Последующее оттаивание с удалением загрязнений через дренажную систему

4. Финальное осушение и стерилизация под воздействием температуры 58°

Во время самоочистки испаритель прогревается до 58°, благодаря чему внутри уменьшается количество пыли, плесени и бактерий.

В сочетании с УФ и фильтром «Здоровье 3 в 1» это помогает поддерживать внутренний блок в более чистом состоянии и снизить вероятность появления неприятных запахов.

Кроме того, полноценное просушивание и нагрев поверхности удаляют скопившуюся влагу и загрязнения. Благодаря этому микроорганизмы лишаются питательной среды, предотвращается развитие плесени и бактерий внутри кондиционера.

Главные недостатки и что хотелось бы улучшить



Претензия номер 0: почему батарейки, а не аккумулятор с USB-C?

Это скорее мои личные придирки, но без них никак. Тогда и объективность пропадет, верно?

1. Хотелось бы видеть в приложении статистику энергопотребления. Сейчас через Dreame Home можно управлять практически всеми функциями кондиционера, но информации о том, сколько электроэнергии он потребляет, нет.

2. Хотелось бы более глубокую интеграцию с экосистемами умного дома. Собственное приложение работает хорошо, но поддержка Apple Home, Алисы или Matter сделала бы девайс удобнее. А то как-то и нет никаких сценариев для автоматизаций в умном доме.

Зато можно настроить кондиционер в приложении так, чтобы он включился до прихода домой и сделал температуру в квартире комфортной заранее.

Вывод: стоит ли покупать сплит-систему Dreame E-Wind 30



Разумеется

За несколько дней использования кондиционер оставил приятное впечатление. Он быстро охлаждает комнату, нормально греет, работает тихо и почти полностью управляется через приложение. Именно поэтому комплектный пульт у меня довольно быстро перестал быть основным способом управления.

Да, есть вещи, которые хотелось бы улучшить, но это именно мои пожелания, а не какие-то серьезные недостатки.

Короче говоря, кондиционер оставил приятное впечатление, и я его могу советовать всем.

И да. На сам кондиционер Dreame дает три года гарантии, а на компрессор — пять лет. Сервисное обслуживание выполняют авторизованные сервисные центры бренда по всей России.

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