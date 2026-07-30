Xiaomi представила гибридные автомобили SkyNomad N70 и N90 с запасом хода до 1705 км

Xiaomi представила гибридные внедорожники SkyNomad и открыла на них предзаказы в Китае.

В линейку вошли модели SkyNomad N70 Max и SkyNomad N90 Max. Обе построены по схеме последовательного гибрида (EREV), где бензиновый двигатель не приводит колеса напрямую, а используется для выработки электроэнергии.

SkyNomad N70 Max

Модель получила батарею емкостью 76 кВтч и способна проехать до 505 км только на электротяге по циклу CLTC. Основатель компании Лэй Цзюнь заявил, что это рекордный показатель среди серийных автомобилей класса EREV.

За движение отвечает двухмоторная система полного привода общей мощностью 310 кВт (416 л.с.). Передний электромотор развивает 210 кВт (282 л.с.), задний — 100 кВт (134 л.с.). В качестве генератора используется 1,5-литровый бензиновый двигатель Dongan.

Тепловая эффективность двигателя превышает 44%, а одного литра топлива достаточно для выработки около 4 кВт·ч электроэнергии. Средний расход электроэнергии составляет 15,85 кВт·ч на 100 км по циклу CLTC.

Размеры SkyNomad N70 составляют 4960 × 1998 × 1785 мм, колесная база — 2950 мм.

SkyNomad N90 Max

Флагманский SkyNomad N90 Max использует такую же батарею на 76 кВтч, однако запас хода на электротяге составляет 464 км по CLTC. С полностью заряженной батареей и полным баком автомобиль способен преодолеть до 1705 км.

Двухмоторная силовая установка также развивает 310 кВт (416 л.с.). Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунды, максимальная скорость достигает 190 км/ч.

Габариты модели: 5285 × 1998 × 1825 мм, колесная база — 3080 мм. Салон рассчитан на семь человек по схеме 2+2+3, а сиденья второго и третьего рядов установлены на направляющих и могут перемещаться вперед и назад.

Xiaomi утверждает, что за 15 минут зарядки можно восполнить запас энергии примерно на 285 км, а зарядка с 20 до 80% занимает 18 минут.

Цены

Предзаказы на обе модели уже открыты в Китае. Стоимость SkyNomad N70 Max начинается от 259 900 юаней (около $38,4 тыс.), а SkyNomad N90 Max от 299 900 юаней (около $44,6 тыс.).

Пока доступны только максимальные комплектации. Более доступные версии Pro и базовые модификации Xiaomi представит позднее. Официальный старт продаж запланирован на сентябрь. Для оформления предзаказа необходимо внести возвратный депозит в размере 1000 юаней. [CarNewsChina]

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