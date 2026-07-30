Дуров* впервые прокомментировал свой официальный статус в России

Павел Дуров* (*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) впервые дал комментарий по поводу признания себя террористом Росфинмониторингом:

Россия объявила меня «террористом» за отказ выполнить её требования о массовой слежке и цензуре в Telegram.

По российскому законодательству, мне запрещено «публиковать информацию в интернете» 😌

Российские чиновники явно запутались в том, кто кого может забанить в интернете 😉