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Дуров* впервые прокомментировал свой официальный статус в России

Артём Баусов avatar | сегодня в 20:01
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Дуров* впервые прокомментировал свой официальный статус в России

Павел Дуров* (*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) впервые дал комментарий по поводу признания себя террористом Росфинмониторингом:

Россия объявила меня «террористом» за отказ выполнить её требования о массовой слежке и цензуре в Telegram.

По российскому законодательству, мне запрещено «публиковать информацию в интернете» 😌

Российские чиновники явно запутались в том, кто кого может забанить в интернете 😉

– Павел Дуров

Ранее ведомство подтвердило, что за использование Telegram не грозит никакой ответственности из-за нового статуса основателя мессенджера.

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Telegram Павел Дуров Россия Новости
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Павел Дуров* (*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) впервые дал комментарий по поводу признания себя террористом Росфинмониторингом: Россия объявила меня «террористом» за отказ выполнить её требования о массовой слежке и цензуре в Telegram. По российскому законодательству, мне запрещено «публиковать информацию в интернете» 😌 Российские чиновники явно запутались в том, кто кого может забанить в...

17 комментариев

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. MrRomezzz avatar
    MrRomezzz сегодня в 20:10

    «Ранее ведомство подтвердило, что за использование Telegram не грозит никакой ответственности из-за нового статуса основателя мессенджера.» оплатил премиум – финансирование терроризма…

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  2. Mikus avatar
    Mikus сегодня в 21:02

    Ооо берем попкорн, мне интересно интерпол подпишется под арест или тоже пошлют ? 🤣

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