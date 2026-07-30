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США запретили продажу всех новых роботов-пылесосов

Илья Сидоров avatar | сегодня в 15:35
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США запретили продажу всех новых роботов-пылесосов

Федеральная комиссия по связи США запретила продажи всех новых роботов-пылесосов и роботизированных газонокосилок. Это решение последовало вскоре после введения запрета на продажу человекоподобных роботов.

Ограничения касаются только новых моделей, которые ещё не получили одобрение ведомства. Для получения разрешения производители должны либо выпускать устройства на территории США, либо инвестировать в перенос производства в страну.

Большинство роботов-пылесосов производится в Китае. Пять крупнейших производителей (Roborock, Ecovacs, Dreame, Xiaomi и Narwal) являются китайскими компаниями. В совокупности они контролируют 70% рынка.

[The Verge]

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Пылесосы роботы США Новости
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iPhones.ru
Федеральная комиссия по связи США запретила продажи всех новых роботов-пылесосов и роботизированных газонокосилок. Это решение последовало вскоре после введения запрета на продажу человекоподобных роботов. Ограничения касаются только новых моделей, которые ещё не получили одобрение ведомства. Для получения разрешения производители должны либо выпускать устройства на территории США, либо инвестировать в перенос производства в страну. Большинство роботов-пылесосов...

3 комментария

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Мем стикер
Мем стикер
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Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 17:24

    Опять эти торговые войны. Походу из-за этого нормальные пылесосы станут стоить как крыло самолета.

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    1
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  2. vasilyevsg23 avatar
    vasilyevsg23 сегодня в 17:36

    Выбрали самые человекоподобные устройства

    9
    1
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