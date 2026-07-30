США запретили продажу всех новых роботов-пылесосов

Федеральная комиссия по связи США запретила продажи всех новых роботов-пылесосов и роботизированных газонокосилок. Это решение последовало вскоре после введения запрета на продажу человекоподобных роботов.

Ограничения касаются только новых моделей, которые ещё не получили одобрение ведомства. Для получения разрешения производители должны либо выпускать устройства на территории США, либо инвестировать в перенос производства в страну.

Большинство роботов-пылесосов производится в Китае. Пять крупнейших производителей (Roborock, Ecovacs, Dreame, Xiaomi и Narwal) являются китайскими компаниями. В совокупности они контролируют 70% рынка.

[The Verge]

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