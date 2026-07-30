Пылесос за 20 тысяч без маркетинговой чуши: честный обзор Dreame R10S Slim Aqua

Беспроводных вертикальных пылесосов сегодня столько, что выбрать подходящую модель становится все сложнее.

Одни делают ставку на мощность, другие на огромные дисплеи, автоматические режимы и приложения.

В реальности же большинству, в том числе и мне, хочется совсем другого: чтобы пылесос был легким, быстро доставался и хорошо убирал. Черт возьми, это все-таки пылесос, а не умный дом на колесах.

Ко мне попал как раз на обзор Dreame R10S Slim Aqua за 20 тыс. рублей (ССЫЛКА). Это обновленная версия R10S (ССЫЛКА) с облегченным корпусом и насадкой для влажной уборки.

Рассказываю, насколько удачным получилось такое сочетание и стоит ли вообще переплачивать за версию Aqua.

Комплектация Dreame R10S Slim Aqua: какие насадки идут в коробке



Полный комплект

Производитель не стал экономить на аксессуарах и положил именно те насадки, которыми действительно пользуешься. В коробке находятся:

Основной блок пылесоса

Алюминиевая трубка

Универсальная напольная щетка с подсветкой

Мини-турбощетка

Щелевая насадка

Насадка Aqua для влажной уборки

Адаптер питания

Настенный кронштейн

Все аккуратно разложено по картонным формам, при перевозке ничего не болтается и не гремит.

Дизайн, вес и эргономика: действительно ли он такой легкий?



И маневренный

Вес основного блока составляет всего 1,28 кг. После более тяжелых вертикальных моделей разница заметна буквально сразу. Пылесос легко удерживать одной рукой, без проблем поднимать выше головы, чтобы убрать шторы, полки или верх шкафов.

При этом на корпусе нет огромных дисплеев, сенсорных панелей или анимации. На верхней части расположены всего две кнопки: одна отвечает за включение, вторая переключает три режима мощности (максимум до 100 аВТ/19–20 кПа). Остальную информацию показывают светодиодные индикаторы.

Такой минимализм мне даже понравился. Лучше уж он будет круто убираться, чем сверкать и блестеть со всех сторон, согласитесь.

Основная щетка с подсветкой и системой против наматывания волос



С подсветкой

Напольная щетка получила большие колеса, гибкое соединение, резиновый бампер спереди и прозрачное окошко для вращающегося валика.

Есть тут и зеленая подсветка CelesTect, которая реально показывает большое число пыли и мусора, которые скопились под той же кроватью.

Из фич отмечу также систему против наматывания волос, которая, как ни странно, даже в дорогих моделях далеко не всегда встречается (2026 год на дворе, понимаете?). Валик снимается буквально за несколько секунд, а возле него расположен небольшой гребень, который направляет длинные волосы и шерсть сразу в контейнер объемом 350 мл – его хватит на несколько уборок.

За все время использования мне практически не пришлось очищать щетку вручную, хотя дома есть длинноволосый человек и собака.

Насадки для мягкой мебели и труднодоступных мест: проверяем в деле



Мини-турбощетка

Если бы меня попросили назвать самую полезную насадку после основной, я бы без раздумий выбрал именно эту.

Она позволяет нормально очищать мягкую мебель, кресла, матрасы и автомобильные сиденья. Обычной насадкой собрать шерсть с дивана можно лишь частично, а здесь вращающийся валик буквально вытягивает из ткани пыль, волосы и шерсть.

При необходимости валик легко снимается для очистки. Главное, не промывать ее под водой.

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Щелевая насадка

Щелевая насадка помогает пройтись вдоль плинтусов, убрать пыль между подушками дивана, очистить вентиляционные решетки, клавиатуру или пространство за мебелью.

Короче говоря, все как и везде.

Влажная уборка с Dreame R10S Slim Aqua: на что способна насадка Aqua



С двумя вращающимися щетками

Внутри установлен резервуар объемом 150 мл, а снизу находятся две круглые салфетки, которые вращаются со скоростью до 120 оборотов в минуту. Вода подается автоматически, при этом ее подачу можно перекрыть отдельным переключателем.

Это не полноценный моющий пылесос с отдельными баками для чистой и грязной воды. Жидкости собирать им нельзя .

Она нужна для влажной уборки, именно такой, которая освежает поверхность. Условно, пропылесосил пол, прошелся сверху этой насадкой, и пол засиял. Можно ей убирать и мелкие следы от обуви, к примеру.

Для генеральной мойки пола все же советую специализированный моющий пылесос.

Мощность всасывания и качество фильтрации: тест на реальном мусоре

Внутри используется циклонная система с пятиступенчатой фильтрацией, которая задерживает до 99,9% мелких частиц.

Если объяснить на пальцах, то большая часть мусора отделяется еще внутри контейнера благодаря воздушному вихрю. До фильтров долетает значительно меньше пыли, поэтому они загрязняются медленнее, а мощность дольше остается стабильной.

Как итог: воздух заметно чище.

Для теста я рассыпал на полу рис, гречку, манку, овсяные хлопья и немного песка.

В среднем режиме пылесос уверенно собирает практически все. Для более крупного мусора типа хлопьев или большого количества крупы лучше сразу включить турбо: тогда почти все оказывается в контейнере уже после первого прохода.

Приятно удивило и то, насколько тихо работает пылесос. Конечно, полностью бесшумным его назвать нельзя, но по сравнению со многими конкурентпами уровень шума ощущается комфортнее.

Время автономной работы и скорость зарядки

Dreame обещает до 40 минут работы. По факту вышло около 35 минут в эко-режиме и чуть меньше 10 минут в турбо. Для среднестатистическрй двух- или трехкомнатной квартиры этого достаточно.

Полная зарядка занимает около трех часов.

Главные недостатки Dreame R10S Slim Aqua, о которых нужно знать

Во-первых, здесь нет полноценной зарядной станции. В комплект входит только настенный кронштейн, а сам пылесос заряжается обычным кабелем через разъем на корпусе.

Во-вторых, производитель никак не решил вопрос хранения аксессуаров. Насадок несколько, но отдельного органайзера для них нет, поэтому нужно самому искать место, где они будут лежать.

В-третьих, несъемный аккумулятор. Для большинства это не будет проблемой, но заменить батарею за несколько секунд, как у некоторых старших моделей, здесь не получится.

Вывод: стоит ли покупать Dreame R10S Slim Aqua за 20 000 рублей?

Dreame R10S Slim Aqua не пытается впечатлить огромным дисплеем, новомодным ИИ или десятками автоматических режимов. Вместо этого предлагает самое нужное: небольшой вес, хорошую мощность, удачный набор насадок и возможность сразу после сухой уборки быстро протереть пол.

Да, хотелось бы увидеть полноценную зарядную станцию с местом для хранения аксессуаров и съемный аккумулятор. Олнако с учетом стоимости в 20 тысяч рублей эти компромиссы выглядят логично и терпимо.

Свою цену он отрабатывает на 100%, можно смело брать для домашней уборки за небольшие деньги.

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