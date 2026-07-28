Ozon переименует бейдж «Оригинал» в «Бренд проверен», больше не обещая оригинальность товаров

Ozon сообщил, что с 31 июля бейдж «Оригинал» будет называться «Бренд проверен». Он по-прежнему будет использоваться продавцами для подтверждения оригинальности своих товаров.
В компании сообщили, что «механика работы и суть инструмента остаются прежними — новое название просто лучше их отражает».
Механизм проверки товаров не изменился. Для небольших брендов необходимо загрузить документы, подтверждающие право на использование бренда. Для популярных и крупных брендов требуются документы от правообладателя либо обеспечительный платеж, который рассчитывается индивидуально.
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Ранее ФАС выдала предупреждение Ozon из-за знака «Оригинал», поскольку «это создаёт у покупателей впечатление, что товар прошёл проверку подлинности, тогда как на самом деле маркировка является лишь платной услугой и не гарантирует достоверность сведений о товаре».
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