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Ozon переименует бейдж «Оригинал» в «Бренд проверен», больше не обещая оригинальность товаров

Илья Сидоров avatar | сегодня в 16:29
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Ozon переименует бейдж «Оригинал» в «Бренд проверен», больше не обещая оригинальность товаров
18.04.2026
ФАС выдала предупреждение Ozon из-за знака «Оригинал» под товарами. Его может купить кто угодно
Ozon получила от ФАС предупреждение из-за знака «Оригинал» под карточками товаров. Ведомство заявило, что «это создаёт у покупателей впечатление, что товар прошел проверку подлинности, тогда как на самом деле маркировка является лишь платной услугой и не гарантирует достоверность сведений о товаре». Теперь маркетплейс обязан устранить нарушения, иначе ФАС возбудит антимонопольное дело. Представитель Ozon сообщил iPhones.ru, что значок «Оригинал» является «инструментом экономической ответственности продавца за подлинность товара», а не дополнительной услугой. Мы с вниманием относимся к требованием ФАС и изучим предупреждение регулятора. Отметим, что продавцы

Ozon сообщил, что с 31 июля бейдж «Оригинал» будет называться «Бренд проверен». Он по-прежнему будет использоваться продавцами для подтверждения оригинальности своих товаров.

В компании сообщили, что «механика работы и суть инструмента остаются прежними — новое название просто лучше их отражает».

Механизм проверки товаров не изменился. Для небольших брендов необходимо загрузить документы, подтверждающие право на использование бренда. Для популярных и крупных брендов требуются документы от правообладателя либо обеспечительный платеж, который рассчитывается индивидуально.

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Ранее ФАС выдала предупреждение Ozon из-за знака «Оригинал», поскольку «это создаёт у покупателей впечатление, что товар прошёл проверку подлинности, тогда как на самом деле маркировка является лишь платной услугой и не гарантирует достоверность сведений о товаре».

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OZON Маркетплейсы Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Ozon сообщил, что с 31 июля бейдж «Оригинал» будет называться «Бренд проверен». Он по-прежнему будет использоваться продавцами для подтверждения оригинальности своих товаров. В компании сообщили, что «механика работы и суть инструмента остаются прежними — новое название просто лучше их отражает». Механизм проверки товаров не изменился. Для небольших брендов необходимо загрузить документы, подтверждающие право на использование...

6 комментариев

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. aequo avatar
    aequo сегодня в 16:38

    “не гарантирует достоверность сведений о товаре” и то, что отказаться от получения вы можете только в момент получения и больше никогда – это всё, что нужно знать о товарах на Озон ;-)

    4
    1
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  2. ryazanec avatar
    ryazanec сегодня в 17:02

    Товар был проверен Рафиком.

    6
    1
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