iPhone от $18, Mac от $24 в месяц. Apple запустила программу аренды техники Apple Upgrade в США

Apple официально запустила в США новую программу лизинга Apple Upgrade, которая позволяет оформить iPhone, iPad, Mac и Apple Watch с ежемесячными платежами.

Партнером Apple по программе стала финансовая компания Klarna. После подачи заявки пользователи проходят упрощенную проверку кредитной истории, а при одобрении могут оформить устройство как онлайн, так и в розничных магазинах Apple.

Какие устройства можно оформить

В программе участвует большинство актуальных моделей iPhone, iPad, Mac и Apple Watch. При этом оформить лизинг нельзя для:

iPhone 16 и iPhone 16 Plus

Apple Watch SE

MacBook Neo

Mac mini

Базового iPad (A16)

Studio Display

Также программа не распространяется на восстановленные устройства, образовательные скидки, программу покупки для сотрудников Apple и специальные программы для бизнеса, государственных организаций, военных и ветеранов.

Сроки лизинга

Apple предлагает несколько вариантов срока аренды:

iPhone и Apple Watch: на 12 или 24 месяца

Mac и iPad: на 24 или 36 месяцев

Стоимость зависит от модели, срока договора и наличия устройства для trade-in. Если пользователь сдает старое устройство, его стоимость распределяется по ежемесячным платежам и снижает размер взноса.

Сколько это стоит

Минимальные ежемесячные платежи начинаются от:

iPhone: от $17,99 в месяц

Apple Watch: от $11,99 в месяц

iPad: от $11,99 в месяц

Mac: от $24,99 в месяц

Apple приводит несколько примеров:

iPhone 17 Pro 256 ГБ ($1099): $31,99 в месяц при лизинге на 24 месяца или $45,99 при сроке 12 месяцев

Apple Watch Series 11 42 мм ($399): $11,99 или $21,99 в месяц соответственно

iPad Pro 256 ГБ ($1199): $24,99 при сроке 36 месяцев или $31,99 при 24 месяцах

MacBook Pro 14” с 16 ГБ памяти ($1999): $38,99 при сроке 36 месяцев или $53,99 при 24 месяцах

Стоимость AppleCare+ в платежи не включена. Страховку можно подключить отдельно, как и подписку AppleCare One.

Что происходит после окончания лизинга

После завершения договора пользователь может:

► Вернуть устройство и выйти из программы

► Выкупить его, доплатив оставшуюся сумму

► Вернуть устройство и оформить новый лизинг на следующую модель

Сумма выкупа рассчитывается как разница между полной стоимостью устройства и уже внесенными платежами с учетом оставшихся кредитов по trade-in. Для возврата или обмена Apple бесплатно отправляет пользователю коробку с предоплаченной доставкой.

Особенности программы

Для оформления iPhone обязательно нужно выбрать тариф одного из операторов: AT&T, Verizon или T-Mobile. Предоплаченные тарифы и виртуальные операторы не поддерживаются. При этом сами смартфоны остаются разблокированными, поэтому после покупки можно сменить оператора.

Условия договора допускают досрочное погашение без штрафов. Однако при досрочном расторжении с возвратом устройства потребуется оплатить оставшиеся ежемесячные платежи.

Если после окончания срока пользователь не вернул устройство и не оформил выкуп, договор автоматически переходит в помесячный режим еще на шесть месяцев. После этого Apple спишет сумму выкупа устройства.

Просрочки и повреждения

За пропуск ежемесячного платежа штрафы не начисляются, задолженность переносится на следующий месяц. Однако после трех подряд пропущенных платежей договор прекращается, а пользователю придется выплатить оставшуюся задолженность за вычетом стоимости возвращенного устройства.

При повреждении, потере или краже устройства возможны дополнительные расходы. Если оформлена AppleCare+, оплачивается только стандартный сервисный сбор. Без страховки пользователь компенсирует полную стоимость ремонта или ущерба, оцененного Klarna.

Кто может оформить Apple Upgrade

Программа доступна только жителям США старше 18 лет (или возраста совершеннолетия в своем штате). Для оформления необходимы:

Учетная запись Apple с хорошей историей

Аккаунт Klarna

Действующая банковская карта

Номер SSN или ITIN

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Информация о графике платежей, оставшемся сроке и суммах доступна в приложении Klarna. Кроме того, пользователи Apple Card могут оплачивать лизинг этой картой и получать 3% Daily Cash с каждого платежа.

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