Вышла iOS 26.6. Есть новое

Apple выпустила iOS 26.6 для всех поддерживаемых устройств.

Номер сборки — 23G71.

В этом обновлении компания исправила ряд ошибок и добавила несколько небольших изменений. Что нового:

Исправлены ошибки, обновлены функции безопасности и оптимизирована индексация Spotlight перед выходом iOS 27

Появилось уведомление о достижении максимального количества заблокированных контактов. При попытке заблокировать новый номер система предложит удалить один из уже заблокированных

Пользователи Mac с зашифрованными дисками HFS+ (Mac OS Extended) теперь получают предупреждение о том, что в macOS 28 поддержка этой файловой системы будет прекращена. Apple рекомендует перейти на более современный формат

Усилена защита приложения «Карты». Для обработки картографических данных и навигационных запросов применяются новые механизмы безопасности, снижающие риск эксплуатации уязвимостей и несанкционированного отслеживания

В iMessage появилось предупреждение о потенциально вредоносных сообщениях. Пользователям предложат отправить жалобу и отчет в Apple, чтобы компания могла проанализировать угрозу и предотвратить аналогичные атаки в будущем

Скачать iOS 26.6 можно уже сейчас «по воздуху».

Легкого апдейта!

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