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Вышла iOS 26.6. Есть новое

Артём Баусов avatar | сегодня в 20:54
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Вышла iOS 26.6. Есть новое

Apple выпустила iOS 26.6 для всех поддерживаемых устройств.

Номер сборки — 23G71.

В этом обновлении компания исправила ряд ошибок и добавила несколько небольших изменений. Что нового:

  • Исправлены ошибки, обновлены функции безопасности и оптимизирована индексация Spotlight перед выходом iOS 27
  • Появилось уведомление о достижении максимального количества заблокированных контактов. При попытке заблокировать новый номер система предложит удалить один из уже заблокированных
  • Пользователи Mac с зашифрованными дисками HFS+ (Mac OS Extended) теперь получают предупреждение о том, что в macOS 28 поддержка этой файловой системы будет прекращена. Apple рекомендует перейти на более современный формат
  • Усилена защита приложения «Карты». Для обработки картографических данных и навигационных запросов применяются новые механизмы безопасности, снижающие риск эксплуатации уязвимостей и несанкционированного отслеживания
  • В iMessage появилось предупреждение о потенциально вредоносных сообщениях. Пользователям предложат отправить жалобу и отчет в Apple, чтобы компания могла проанализировать угрозу и предотвратить аналогичные атаки в будущем

Скачать iOS 26.6 можно уже сейчас «по воздуху».

Легкого апдейта!

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iOS 26 прошивка Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Apple выпустила iOS 26.6 для всех поддерживаемых устройств. Номер сборки — 23G71. В этом обновлении компания исправила ряд ошибок и добавила несколько небольших изменений. Что нового: Исправлены ошибки, обновлены функции безопасности и оптимизирована индексация Spotlight перед выходом iOS 27 Появилось уведомление о достижении максимального количества заблокированных контактов. При попытке заблокировать новый номер система предложит удалить...

5 комментариев

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. gamzzaev avatar
    gamzzaev сегодня в 21:06

    Как на таком современном устройстве может быть ограничение по количеству заблокированных номеров ? В плане веса это совсем немного места занимает, фото в тех же 48мп heif явно весят больше 

    1
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  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 21:50

    Опять этот HFS+ придушили. Придется теперь все диски переводить на новый формат, а то скоро ничего не заведется.

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