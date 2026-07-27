Samsung наращивает производство памяти, чтобы Apple не закупала китайские чипы

Samsung планирует до конца года увеличить производство памяти на 15%, чтобы сохранить статус ключевого поставщика Apple.

Сейчас Apple закупает память для iPhone у трёх производителей: Micron, Samsung и SK Hynix. Однако Micron и SK Hynix уже не могут поставлять необходимый объём продукции, поэтому основным поставщиком стала Samsung. Более того, компания уже получила крупный заказ на поставку памяти для iPhone 18.

Увеличение производства также может повлиять на планы Apple по сотрудничеству с китайской CXMT. Компания уже тестирует её память, однако решение об их закупке должно одобрить правительство США.

[SamMobile]

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