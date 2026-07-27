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Samsung наращивает производство памяти, чтобы Apple не закупала китайские чипы

Илья Сидоров avatar | сегодня в 17:33
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Samsung наращивает производство памяти, чтобы Apple не закупала китайские чипы

Samsung планирует до конца года увеличить производство памяти на 15%, чтобы сохранить статус ключевого поставщика Apple.

Сейчас Apple закупает память для iPhone у трёх производителей: Micron, Samsung и SK Hynix. Однако Micron и SK Hynix уже не могут поставлять необходимый объём продукции, поэтому основным поставщиком стала Samsung. Более того, компания уже получила крупный заказ на поставку памяти для iPhone 18.

Увеличение производства также может повлиять на планы Apple по сотрудничеству с китайской CXMT. Компания уже тестирует её память, однако решение об их закупке должно одобрить правительство США.

[SamMobile]

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Apple Samsung железо память Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Samsung планирует до конца года увеличить производство памяти на 15%, чтобы сохранить статус ключевого поставщика Apple. Сейчас Apple закупает память для iPhone у трёх производителей: Micron, Samsung и SK Hynix. Однако Micron и SK Hynix уже не могут поставлять необходимый объём продукции, поэтому основным поставщиком стала Samsung. Более того, компания уже получила крупный заказ на...

1 комментарий

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. aequo avatar
    aequo сегодня в 18:06

    А что так можно было? =)

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