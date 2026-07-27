Apple ID в России теперь пополнять в 3 раза дороже. Какие способы работают летом 2026 года

До весны 2026 года российский Аккаунт Apple ещё можно было пополнять через баланс телефона МТС или Билайна. Способ был не самым удобным, зато деньги зачислялись без огромной наценки.

С 1 апреля эту возможность отключили. Российские банковские карты Apple по-прежнему не принимает, мобильная оплата больше не работает, а привычного способа отправить деньги на баланс через оператора связи не осталось.

Пополнить российский Аккаунт Apple летом 2026 года всё ещё можно. Только теперь за 1000 рублей на балансе приходится платить примерно 2500 рублей.

Рассказываем, какие способы работают и есть ли среди них хотя бы относительно выгодный.

КРАТКО

• Что перестало работать с 1 апреля

• Где купить российский код пополнения

• Сколько стоят подарочные карты

• Во сколько теперь обходится iCloud+

• Смена региона Аккаунта Apple

• Какой способ выбрать



Что перестало работать с 1 апреля 2026 года

Apple отключила в России оплату цифровых покупок и подписок со счёта мобильного телефона. Раньше к Аккаунту Apple можно было привязать номер МТС или Билайна, после чего деньги списывались с баланса оператора.

Теперь не работают:

оплата со счёта МТС

оплата со счёта «Билайна»

прямое пополнение через СБП или российское банковское приложение

автоматическое продление подписок при пустом балансе Аккаунта Apple

Сам российский аккаунт продолжает работать. Ранее купленные приложения остаются в истории покупок, имеющийся баланс не сгорает, а подписки продлеваются, пока на счёте достаточно денег.

При окончании подписки iCloud+ фотографии и файлы сразу не удаляются. В целом, за iCloud можно не платить, как доказал наш эксперимент.

Где купить российский код пополнения App Store

Основным способом стали цифровые подарочные карты Apple для российского региона. Пользователь оплачивает нужный номинал, получает код и активирует его внутри App Store.

Принцип работы везде одинаковый. После оплаты код приходит на электронную почту, в личный кабинет или в чат с продавцом.

Как активировать такие коды: открыть App Store → нажать на аватар → выбрать «Погасить подарочную карту или код» → ввести комбинацию.

Сколько стоят подарочные карты летом 2026 года

Цены на разных площадках отличаются, но в целом рынок держится примерно на одном уровне. Вот стоимость российских карт у одного из крупных продавцов на Plati.Market:

500 руб. на баланс: 1248 руб.

на баланс: 1248 руб. 1000 руб. : 2497 руб.

: 2497 руб. 3000 руб. : 7491 руб.

: 7491 руб. 6000 руб. : 13811 руб.

: 13811 руб. 15 000 руб.: 35114 руб.

Карты номиналом до 3000 руб. обходятся примерно в 2,5 раза дороже суммы, которая поступит на баланс. У крупных номиналов коэффициент немного ниже.

Например, за 6000 руб. на балансе придётся отдать 13811 руб. Это примерно в 2,3 раза больше номинала. Карта на 15000 руб. стоит 35114 руб., то есть каждый 1 рубль внутри Аккаунта Apple обойдётся в 2,34 руб.

В среднем стоит ориентироваться на переплату от 130 до 150%. Предложения могут меняться ежедневно, поэтому перед оплатой лучше сравнить цены на нескольких площадках.

Особенно внимательно нужно проверять продавцов на маркетплейсах цифровых товаров. Посмотрите количество продаж, свежие отзывы, регион карты, правила возврата нерабочего кода и итоговую цену с учётом комиссии.

Во сколько теперь обходится iCloud+

Официальные российские цены iCloud+ остаются прежними:

50 ГБ: 59 руб. в месяц

200 ГБ: 149 руб. в месяц

2 ТБ: 599 руб. в месяц

6 ТБ: 3490 руб. в месяц

12 ТБ: 6990 руб. в месяц

Но это сумма, которую Apple списывает с внутреннего баланса. С учётом реальной стоимости российских подарочных карт месячные расходы получаются примерно такими:

50 ГБ: 135–150 руб.

200 ГБ: 340–375 руб.

2 ТБ: 1350–1500 руб.

6 ТБ: 7900–8700 руб.

12 ТБ: 15 700–17 500 руб.

Apple не повышала российские цены на облако. Огромная разница появляется из-за стоимости подарочной карты.

Та же проблема касается платных приложений, игр и покупок внутри сервисов. Приложение стоимостью 1990 рублей фактически может обойтись примерно в 4500 рублей.

Почему лучше сменить региона Аккаунта Apple вместо российского

Выгоднее перенести Аккаунт Apple в другую страну, где продолжают работать обычные способы оплаты.

Россияне чаще выбирают Казахстан, США или Турцию.

После смены региона покупки можно оплачивать иностранной банковской картой или подарочными кодами выбранной страны.

Отдельный иностранный аккаунт подходит тем, кому нужно только скачивать приложения, удалённые из российского магазина. Оплатить с его помощью iCloud+ на основном российском аккаунте не получится.

Какой способ выбрать летом 2026 года

Если нужно срочно продлить iCloud+, сохранить российский регион App Store, покупки и настроенный Семейный доступ, остаётся только вариант покупки подарочного кода.

Выбирать конкретный сервис лучше по итоговой цене. Принцип работы у МТС Оплаты, RuStore, MultiTransfer, А3 и других площадок одинаковый.

Адекватным по нынешнему рынку можно считать предложение, где за 1000 руб. на балансе просят не больше 2500 руб. Всё, что заметно дороже, лучше пропустить и проверить другой сервис.

Для регулярных покупок такая схема получается очень затратной. При постоянной оплате подписок выгоднее один раз перенести Аккаунт Apple в другую страну и использовать местную банковскую карту или региональные подарочные коды.

Российский Аккаунт Apple пополнить можно, и площадок для покупки кода стало достаточно много. Главная проблема теперь не в доступности, а в цене. Летом 2026 года за сохранение российского региона приходится переплачивать до трёх раз. И лучше не станет.

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