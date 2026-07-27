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В мессенджере MAX появились истории. Как их выкладывать

Артём Баусов avatar | сегодня в 13:44
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В мессенджере MAX появились истории. Как их выкладывать

Мессенджер MAX открыл доступ к публикации историй для обычных пользователей.

Функция позволяет делиться фото и видео, добавлять текст, обрезать контент, а также настраивать аудиторию и срок действия публикации.

  • Истории можно публиковать через раздел Чаты
  • Для этого необходимо нажать на кнопку «+» рядом с фотографией профиля
  • После публикации автору доступны статистика просмотров, реакции пользователей и таймер, показывающий оставшееся время активности истории

Зрители могут отвечать на истории и оставлять на них реакции. Авторы могут самостоятельно выбрать, кому будет доступна публикация и как долго она останется видимой.

Функция доступна пользователям Android после установки последней версии приложения MAX из магазина RuStore.

Истории появились в MAX в тестовом режиме в начале июля. В закрытом тестировании приняли участие более 100 авторов и лидеров мнений, среди которых Денис Кукояка, Григорий Лепс, Александр Оджо, Алексей Столяров, Марина Ахмедова, Александр Коц и Анита Цой.

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max мессенджеры Новости
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iPhones.ru
Мессенджер MAX открыл доступ к публикации историй для обычных пользователей. Функция позволяет делиться фото и видео, добавлять текст, обрезать контент, а также настраивать аудиторию и срок действия публикации. Истории можно публиковать через раздел Чаты Для этого необходимо нажать на кнопку «+» рядом с фотографией профиля После публикации автору доступны статистика просмотров, реакции пользователей и таймер,...

4 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 14:01

    О, сторис наконец появились. А на айфонах когда ждать? Пока только через RuStore на андроиде всё.

    Войди на сайт, чтобы ответить
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