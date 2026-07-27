В мессенджере MAX появились истории. Как их выкладывать

Мессенджер MAX открыл доступ к публикации историй для обычных пользователей.

Функция позволяет делиться фото и видео, добавлять текст, обрезать контент, а также настраивать аудиторию и срок действия публикации.

Истории можно публиковать через раздел Чаты

Для этого необходимо нажать на кнопку «+» рядом с фотографией профиля

После публикации автору доступны статистика просмотров, реакции пользователей и таймер, показывающий оставшееся время активности истории

Зрители могут отвечать на истории и оставлять на них реакции. Авторы могут самостоятельно выбрать, кому будет доступна публикация и как долго она останется видимой.

Функция доступна пользователям Android после установки последней версии приложения MAX из магазина RuStore.

Истории появились в MAX в тестовом режиме в начале июля. В закрытом тестировании приняли участие более 100 авторов и лидеров мнений, среди которых Денис Кукояка, Григорий Лепс, Александр Оджо, Алексей Столяров, Марина Ахмедова, Александр Коц и Анита Цой.

P.S. Подписывайтесь на iPhones.ru в MAX. Там мы оперативно публикуем все новости, даже которые не появляются на сайте.

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