В мессенджере MAX появились истории. Как их выкладывать

Мессенджер MAX открыл доступ к публикации историй для обычных пользователей.
Функция позволяет делиться фото и видео, добавлять текст, обрезать контент, а также настраивать аудиторию и срок действия публикации.
- Истории можно публиковать через раздел Чаты
- Для этого необходимо нажать на кнопку «+» рядом с фотографией профиля
- После публикации автору доступны статистика просмотров, реакции пользователей и таймер, показывающий оставшееся время активности истории
Зрители могут отвечать на истории и оставлять на них реакции. Авторы могут самостоятельно выбрать, кому будет доступна публикация и как долго она останется видимой.
Функция доступна пользователям Android после установки последней версии приложения MAX из магазина RuStore.
Истории появились в MAX в тестовом режиме в начале июля. В закрытом тестировании приняли участие более 100 авторов и лидеров мнений, среди которых Денис Кукояка, Григорий Лепс, Александр Оджо, Алексей Столяров, Марина Ахмедова, Александр Коц и Анита Цой.
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