МАХ открыл каналы для всех: 80 тысяч новых пабликов за 14 дней

За две недели количество публичных каналов в мессенджере МАХ увеличилось на 80 тысяч и достигло 380 тысяч после запуска функции для всех пользователей.

Одновременно выросла и общая аудитория каналов. Совокупное число подписок на публичные каналы достигло 285 миллионов.

Создать публичный канал может любой пользователь с Цифровым ID. На Android это можно сделать прямо в приложении, а на iOS через десктопную или мобильную веб-версию МАХ.

Для создания канала нужно открыть раздел Чаты, нажать на кнопку «+» в верхней части экрана и следовать дальнейшим инструкциям.

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