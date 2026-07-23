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МАХ открыл каналы для всех: 80 тысяч новых пабликов за 14 дней

Артём Баусов avatar | сегодня в 13:51
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МАХ открыл каналы для всех: 80 тысяч новых пабликов за 14 дней

За две недели количество публичных каналов в мессенджере МАХ увеличилось на 80 тысяч и достигло 380 тысяч после запуска функции для всех пользователей.

Одновременно выросла и общая аудитория каналов. Совокупное число подписок на публичные каналы достигло 285 миллионов.

Создать публичный канал может любой пользователь с Цифровым ID. На Android это можно сделать прямо в приложении, а на iOS через десктопную или мобильную веб-версию МАХ.

Для создания канала нужно открыть раздел Чаты, нажать на кнопку «+» в верхней части экрана и следовать дальнейшим инструкциям.

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За две недели количество публичных каналов в мессенджере МАХ увеличилось на 80 тысяч и достигло 380 тысяч после запуска функции для всех пользователей. Одновременно выросла и общая аудитория каналов. Совокупное число подписок на публичные каналы достигло 285 миллионов. Создать публичный канал может любой пользователь с Цифровым ID. На Android это можно сделать прямо в приложении,...

9 комментариев

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Котик
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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 14:07

    Ничего себе рост! Только бесит, что на айфоне нельзя сразу в приложении канал создать, надо через браузер лезть.

    Войди на сайт, чтобы ответить
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