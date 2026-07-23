Власти планируют превратить Госуслуги в соцсеть с чатами, лентой новостей и семейными сервисами

В правительстве обсуждают стратегию развития Госуслуг до 2035 года. Сервис может стать универсальной цифровой платформой для общения, повседневных сервисов и получения государственных услуг.

Одним из ключевых направлений называют создание собственной социальной сети с лентой публикаций, тематическими и локальными сообществами. Также обсуждается запуск семейных сервисов: доверенных чатов для родственников, общего календаря событий и возможности оформлять государственные услуги в интересах близких или по их поручению.

В экосистему Госуслуг могут добавить агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Пользователи смогут создавать собственные события, приглашать друзей, получать персональные рекомендации, а также использовать систему достижений с бонусами и подарками от партнеров.

У Госуслуг есть важное преимущество — каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность максимально защищенного взаимодействия между людьми, бизнесом и государственными органами. Работаем над тем, чтобы реализовать потенциал платформы и в этом направлении. – заявили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Григоренко

Стратегия рассчитана до 2035 года, однако внедрение первых новых функций может начаться уже в ближайшие несколько лет.

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