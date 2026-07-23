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Власти планируют превратить Госуслуги в соцсеть с чатами, лентой новостей и семейными сервисами

Артём Баусов avatar | сегодня в 8:28
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Власти планируют превратить Госуслуги в соцсеть с чатами, лентой новостей и семейными сервисами

В правительстве обсуждают стратегию развития Госуслуг до 2035 года. Сервис может стать универсальной цифровой платформой для общения, повседневных сервисов и получения государственных услуг.

Одним из ключевых направлений называют создание собственной социальной сети с лентой публикаций, тематическими и локальными сообществами. Также обсуждается запуск семейных сервисов: доверенных чатов для родственников, общего календаря событий и возможности оформлять государственные услуги в интересах близких или по их поручению.

В экосистему Госуслуг могут добавить агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Пользователи смогут создавать собственные события, приглашать друзей, получать персональные рекомендации, а также использовать систему достижений с бонусами и подарками от партнеров.

У Госуслуг есть важное преимущество — каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность максимально защищенного взаимодействия между людьми, бизнесом и государственными органами. Работаем над тем, чтобы реализовать потенциал платформы и в этом направлении.

– заявили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Григоренко

Стратегия рассчитана до 2035 года, однако внедрение первых новых функций может начаться уже в ближайшие несколько лет.

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Госуслуги Россия Сервисы Новости
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iPhones.ru
В правительстве обсуждают стратегию развития Госуслуг до 2035 года. Сервис может стать универсальной цифровой платформой для общения, повседневных сервисов и получения государственных услуг. Одним из ключевых направлений называют создание собственной социальной сети с лентой публикаций, тематическими и локальными сообществами. Также обсуждается запуск семейных сервисов: доверенных чатов для родственников, общего календаря событий и возможности оформлять государственные...

8 комментариев

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
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Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
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Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. KMG2 avatar
    KMG2 сегодня в 8:54

    Это для того, что бы мошеЙники, получившие доступ к аккаунту, имели в своих руках практически всю личную жизнь лоха, допустившего это?

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  2. awoland avatar
    awoland сегодня в 9:05

    Всё. “Кранты” сервису …

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