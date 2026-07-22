Новый MacBook Neo получит процессор A19 Pro и 12 ГБ оперативной памяти

Apple разрабатывает второе поколение MacBook Neo. Ноутбук получит чип A19 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и новые цвета. О других изменениях информации пока нет.
Вероятно, новый MacBook Neo будет представлен в первой половине 2027 года.
Первый MacBook Neo вышел в марте этого года и изначально стоил $599, но затем Apple повысила цену до $699.
[Bloomberg]
Apple разрабатывает второе поколение MacBook Neo. Ноутбук получит чип A19 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и новые цвета. О других изменениях информации пока нет. Вероятно, новый MacBook Neo будет представлен в первой половине 2027 года. Первый MacBook Neo вышел в марте этого года и изначально стоил $599, но затем Apple повысила цену до $699. [Bloomberg]
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