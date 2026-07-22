моё избранное Пользовательское соглашение

Новый MacBook Neo получит процессор A19 Pro и 12 ГБ оперативной памяти

Илья Сидоров avatar | сегодня в 18:52
4
Новый MacBook Neo получит процессор A19 Pro и 12 ГБ оперативной памяти

Apple разрабатывает второе поколение MacBook Neo. Ноутбук получит чип A19 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и новые цвета. О других изменениях информации пока нет.

Вероятно, новый MacBook Neo будет представлен в первой половине 2027 года.

Первый MacBook Neo вышел в марте этого года и изначально стоил $599, но затем Apple повысила цену до $699.

[Bloomberg]

9
2
1
4
Mac MacBook MacBook Neo Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Apple разрабатывает второе поколение MacBook Neo. Ноутбук получит чип A19 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и новые цвета. О других изменениях информации пока нет. Вероятно, новый MacBook Neo будет представлен в первой половине 2027 года. Первый MacBook Neo вышел в марте этого года и изначально стоил $599, но затем Apple повысила цену до $699. [Bloomberg]

4 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. 🅰
    🅰🅻🅴🆇 (“”);
    сегодня в 18:57

    12 гб оперативки для компьютера просто смешно 😹

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить
  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 19:46

    12 гигов оперативки в 2027 году это будет мало. Apple опять жадничают.

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(