Новый MacBook Neo получит процессор A19 Pro и 12 ГБ оперативной памяти

Apple разрабатывает второе поколение MacBook Neo. Ноутбук получит чип A19 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и новые цвета. О других изменениях информации пока нет.

Вероятно, новый MacBook Neo будет представлен в первой половине 2027 года.

Первый MacBook Neo вышел в марте этого года и изначально стоил $599, но затем Apple повысила цену до $699.

[Bloomberg]

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