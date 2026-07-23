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Пользовался Т-Банком с 2015 года и ухожу. Три причины, почему Тинькофф потерял для меня свои плюсы

vvasilev avatar | сегодня в 12:00
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Пользовался Т-Банком с 2015 года и ухожу. Три причины, почему Тинькофф потерял для меня свои плюсы

Пользовался Т-Банком (когда-то он назывался Тинькофф) с 2015 года. Спустя более десяти лет использования решил, что пора прощаться и подыскать себе что-то новое.

Моя главная претензия к Т-Банку: они перестали развиваться и сейчас напоминают Сбер в не самые лучшие годы. Набрали клиентов и выезжают на лояльности пользователей.

Слоганом Т-Банка была фраза «Он такой один». Во времена работы под старым названием предлагались выгодные условия на фоне конкурентов. А сейчас Т-Банку можно предложить слегка изменить слоган на: «Он такой один из многих».

Я собрал четыре основные причины, почему я ухожу в другой банк.

Кэшбэк: всё хуже и хуже

Примерно за последние два года использования предлагаемые категории кэшбэка дрейфуют между худших и самых худших предложений. Мем, где предлагают «заправку самолета» и «груминг змеи», стал реальностью.

По инерции захожу в приложение в конце месяца, чтобы посмотреть, что мне снова не пригодится, ставлю одну звезду и закрываю приложение.

Ставки по накопительным счетам вызывают смех

Сейчас у меня в Т-Банке ставка по накопительным счетам составляет 6%. Это очень мало.

Для сравнения, даже Сбер предлагает накопительный счет под 12,5%, Озон — под 11,7%.

Спамит звонками

У меня в Т-Банке есть небольшой кредит. Я ни разу по нему не допускал просрочек.

За три дня до платежа начинается спам: сначала СМС-сообщение с напоминанием, затем уведомления в приложении, а потом начинается автообзвон. Бесит.

Вклады: так себе условия

Т-Банк предлагает 11,5% по непополняемым вкладам. Мало, у конкурентов выше ставки.

К примеру, в том же Сбере 13,5%, а Озон — 13,7%.

Поддержка: держит уровень, но на ней далеко не уехать

Впрочем, несмотря на мои претензии, на стороне Т-Банка есть и несколько приятных особенностей.

Служба поддержки продолжает радовать. Специалисты отвечают быстро и вопросы решаются оперативно.

В 2026 году очень приятно получить быстрый ответ от живого человека вместо вместо «робота», который не в состоянии вникнуть в ситуацию, выходящую за рамки скрипта.

Бизнес-залы в подписке Premium: очень приятный бонус

В подписку Premium входит посещение бизнес-залов, что становится комфортным бонусом в условиях нестабильных вылетов.

На базовом уровне Bronze доступно два прохода в месяц, а на максимальном Diamond — безлимит.

Что в итоге

Я уже практически перестал использовать карты Т-Банка в качестве платежного инструмента. После закрытия кредита планирую закрыть все счета и попрощаться с этим банком. Сейчас «Т» перестал у меня ассоциироваться с инновационным финтехом и больше напоминает догоняющего по инерции.

Расскажите в комментариях, какими банками вы пользуетесь и что для вас важнее при выборе банковского обслуживания.

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банки Россия тинькофф Финансы Статьи
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Пользовался Т-Банком (когда-то он назывался Тинькофф) с 2015 года. Спустя более десяти лет использования решил, что пора прощаться и подыскать себе что-то новое. Моя главная претензия к Т-Банку: они перестали развиваться и сейчас напоминают Сбер в не самые лучшие годы. Набрали клиентов и выезжают на лояльности пользователей. Слоганом Т-Банка была фраза «Он такой один». Во...

12 комментариев

Котик
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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Офис стикер
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  1. zvet567 avatar
    zvet567 сегодня в 12:15

    Соглашусь с товарищем 

    3
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  2. Евгений Л avatar
    Евгений Л сегодня в 12:17

    Вам не кажется, что вы дохрена разбалованы?

    17
    9
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