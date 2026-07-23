Пользовался Т-Банком с 2015 года и ухожу. Три причины, почему Тинькофф потерял для меня свои плюсы

Пользовался Т-Банком (когда-то он назывался Тинькофф) с 2015 года. Спустя более десяти лет использования решил, что пора прощаться и подыскать себе что-то новое.

Моя главная претензия к Т-Банку: они перестали развиваться и сейчас напоминают Сбер в не самые лучшие годы. Набрали клиентов и выезжают на лояльности пользователей.

Слоганом Т-Банка была фраза «Он такой один». Во времена работы под старым названием предлагались выгодные условия на фоне конкурентов. А сейчас Т-Банку можно предложить слегка изменить слоган на: «Он такой один из многих».

Я собрал четыре основные причины, почему я ухожу в другой банк.

Кэшбэк: всё хуже и хуже

Примерно за последние два года использования предлагаемые категории кэшбэка дрейфуют между худших и самых худших предложений. Мем, где предлагают «заправку самолета» и «груминг змеи», стал реальностью.

По инерции захожу в приложение в конце месяца, чтобы посмотреть, что мне снова не пригодится, ставлю одну звезду и закрываю приложение.

Ставки по накопительным счетам вызывают смех

Сейчас у меня в Т-Банке ставка по накопительным счетам составляет 6%. Это очень мало.

Для сравнения, даже Сбер предлагает накопительный счет под 12,5%, Озон — под 11,7%.

Спамит звонками

У меня в Т-Банке есть небольшой кредит. Я ни разу по нему не допускал просрочек.

За три дня до платежа начинается спам: сначала СМС-сообщение с напоминанием, затем уведомления в приложении, а потом начинается автообзвон. Бесит.

Вклады: так себе условия

Т-Банк предлагает 11,5% по непополняемым вкладам. Мало, у конкурентов выше ставки.

К примеру, в том же Сбере 13,5%, а Озон — 13,7%.

Поддержка: держит уровень, но на ней далеко не уехать

Впрочем, несмотря на мои претензии, на стороне Т-Банка есть и несколько приятных особенностей.

Служба поддержки продолжает радовать. Специалисты отвечают быстро и вопросы решаются оперативно.

В 2026 году очень приятно получить быстрый ответ от живого человека вместо вместо «робота», который не в состоянии вникнуть в ситуацию, выходящую за рамки скрипта.

Бизнес-залы в подписке Premium: очень приятный бонус

В подписку Premium входит посещение бизнес-залов, что становится комфортным бонусом в условиях нестабильных вылетов.

На базовом уровне Bronze доступно два прохода в месяц, а на максимальном Diamond — безлимит.

Что в итоге

Я уже практически перестал использовать карты Т-Банка в качестве платежного инструмента. После закрытия кредита планирую закрыть все счета и попрощаться с этим банком. Сейчас «Т» перестал у меня ассоциироваться с инновационным финтехом и больше напоминает догоняющего по инерции.

Расскажите в комментариях, какими банками вы пользуетесь и что для вас важнее при выборе банковского обслуживания.

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