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Телеобъектив на 200 МП и скидка 18 тысяч рублей. В России открылись предзаказы флагманов Huawei Pura 90s Pro

Артём Баусов avatar | сегодня в 12:00
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Телеобъектив на 200 МП и скидка 18 тысяч рублей. В России открылись предзаказы флагманов Huawei Pura 90s Pro

Huawei открыла прием предзаказов на смартфоны Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max в России.

Как получить скидку

Покупателям предлагают внести депозит в размере 2000 рублей, который дает скидку 18 тысяч рублей на покупку устройства.

Кроме скидки, покупатели получат 1 год программы HUAWEI Care+ и 5% кэшбэка.

Главные фишки HUAWEI Pura 90s Pro Max

  • Телеобъектив на 200 МП с ультрабольшим сенсором
  • Систему камер XMAGE второго поколения
  • Ультракамеру HDR 50 МП
  • Защитное стекло Kunlun Glass с антибликовым покрытием

Сроки проведения акции

Акция действует до 27 июля 19:59. После внесения депозита остаток суммы нужно оплатить в период с 27 июля 20:00 по 31 августа 09:59.

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huawei смартфоны Новости
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iPhones.ru
Huawei открыла прием предзаказов на смартфоны Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max в России. Как получить скидку Покупателям предлагают внести депозит в размере 2000 рублей, который дает скидку 18 тысяч рублей на покупку устройства. Кроме скидки, покупатели получат 1 год программы HUAWEI Care+ и 5% кэшбэка. Главные фишки HUAWEI Pura 90s Pro Max...

5 комментариев

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 12:02

    200 мегапикселей на телеобъектив это мощно. Интересно как он в реальности будет снимать или это просто маркетинг?

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  2. Flakxx avatar
    Flakxx сегодня в 14:48

    Если цена будет ближе к 80к, а так оно и будет, проще взять samsung s24-25 ultra. 

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