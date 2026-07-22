Телеобъектив на 200 МП и скидка 18 тысяч рублей. В России открылись предзаказы флагманов Huawei Pura 90s Pro

Huawei открыла прием предзаказов на смартфоны Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max в России.

Как получить скидку

Покупателям предлагают внести депозит в размере 2000 рублей, который дает скидку 18 тысяч рублей на покупку устройства.

Кроме скидки, покупатели получат 1 год программы HUAWEI Care+ и 5% кэшбэка.

Главные фишки HUAWEI Pura 90s Pro Max

Телеобъектив на 200 МП с ультрабольшим сенсором

Систему камер XMAGE второго поколения

Ультракамеру HDR 50 МП

Защитное стекло Kunlun Glass с антибликовым покрытием

Сроки проведения акции

Акция действует до 27 июля 19:59. После внесения депозита остаток суммы нужно оплатить в период с 27 июля 20:00 по 31 августа 09:59.

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