Телеобъектив на 200 МП и скидка 18 тысяч рублей. В России открылись предзаказы флагманов Huawei Pura 90s Pro

Huawei открыла прием предзаказов на смартфоны Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max в России.
Как получить скидку
Покупателям предлагают внести депозит в размере 2000 рублей, который дает скидку 18 тысяч рублей на покупку устройства.
Кроме скидки, покупатели получат 1 год программы HUAWEI Care+ и 5% кэшбэка.
Главные фишки HUAWEI Pura 90s Pro Max
- Телеобъектив на 200 МП с ультрабольшим сенсором
- Систему камер XMAGE второго поколения
- Ультракамеру HDR 50 МП
- Защитное стекло Kunlun Glass с антибликовым покрытием
Сроки проведения акции
Акция действует до 27 июля 19:59. После внесения депозита остаток суммы нужно оплатить в период с 27 июля 20:00 по 31 августа 09:59.
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