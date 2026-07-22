Работает даже без интернета и света. Честный обзор системы защиты от протечек Яндекс × Neptun

Если спросить, что первым приходит в голову при словах «умный дом», большинство наверняка вспомнит лампочки, розетки, шторы или колонку с Алисой.

Всё это круто, но без них можно спокойно обойтись. Другое дело, система защиты от протечек, которая попала ко мне на обзор сегодня.

Речь про недавно анонсированную систему Яндекс × Neptun. Рассказываю, что это вообще такое, как работает и стоит ли оно своих денег.

Главная задача системы: не сделать квартиру «умнее», а защитить её от затопления. Если где-то появляется протечка, она автоматически перекрывает воду ещё до того, как успеют пострадать ремонт, мебель и соседи снизу.

Почему Яндекс × Neptun – это сантехническое оборудование, а не просто гаджет



На нем держится все

Первое, что нужно понять до покупки: Яндекс × Neptun — гаджет не из категории «достал и пользуешься».

Это полноценная инженерная система. Здесь недостаточно просто подключить устройство к Wi-Fi. Нужно заменить штатные шаровые краны на электроприводные, установить модуль управления, разместить датчики в нужных местах и всё это правильно подключить. По сути, система становится частью водоснабжения квартиры, поэтому монтаж лучше доверить специалистам.

В моём случае установка заняла около двух с половиной часов (стоила около 6 тысяч), включая настройку всей системы (это заняло всего 5 минут — основное время ушло именно на монтаж).

Самостоятельно за такую работу я бы точно не взялся, это уж точно. Всё-таки речь идёт о водоснабжении квартиры.

Комплектация и схема работы



Полный комплект

Система состоит сразу из нескольких устройств, каждое из которых отвечает за свою задачу.

► Главный элемент — модуль управления.

Именно к нему подключаются:

Электроприводные краны

Проводные датчики

Источник бесперебойного питания

А при необходимости ещё и цифровые счётчики воды. Это буквально мозг всей системы.

► Дальше идут краны, которые физически перекрывают воду после получения команды от модуля управления. В моей системе установлены два крана: на горячую и холодную воду. Работают они от 12 В и открываются/закрываются автоматически.

К модулю можно подключить до шести таких кранов.

Любой сантехник скажет, что шаровые краны желательно хотя бы иногда открывать и закрывать вручную. Если этого не делать годами, они могут тупо закиснуть. Модуль периодически делает это самостоятельно.

Почему радиочастота надежнее, чем Zigbee и 2,4 ГГц

У меня после установки в приложении Дом с Алисой отображаются сразу четыре датчика протечки.

Система поддерживает одновременно проводные и беспроводные модели.

► Проводные логично использовать во время ремонта. Их можно аккуратно вывести под ванной, возле коллектора, рядом со стиральной машиной или вообще спрятать под плитку.

► Беспроводные работают не по Zigbee, как я думал сначала, а по собственному радиоканалу на частоте 869 МГц.



Радиомодуль для работы всей системы

Датчику не нужно передавать большие объёмы данных, а лишь одну команду о наличии воды, поэтому скорость не имеет значения. Зато сигнал гораздо лучше проходит через стены и перекрытия, чем у привычных умных девайсов с 2,4 ГГц.

И да, советую каждый датчик назвать в приложении нормально, а не 1, 2, 3 и так далее. Так будет сразу понятно, где течет. Вроде бы очевидные вещи говорю, но практика показывает, что далеко не для всех.

В итоге система контролирует сразу несколько самых опасных мест в квартире. Даже если хозяев нет дома, достаточно сработать одному датчику, чтобы вода автоматически перекрылась.

Пиксельный дисплей, режим уборки и защита от ложных срабатываний

Сам модуль выглядит вполне в духе последних гаджетов Яндекса: белый корпус, пиксельный дисплей и минимум кнопок. На экране всегда отображается состояние системы — открыты краны, закрыты, включён режим уборки или нет.

Сверху находятся три физические кнопки. Одной можно мгновенно перекрыть воду, вторая отключает громкую сирену после обнаружения протечки, к третья включает режим уборки примерно на 50 минут.

В это время система временно перестаёт реагировать на воду на полу. Полезная штука, если решил помыть полы и не хочешь случайно устроить ложную тревогу.

«Дом с Алисой»: голосовое управление перекрытием воды и автоматические сценарии

Сам по себе Neptun уже давно выпускает системы защиты от протечек. Они умеют автоматически перекрывать воду, если датчик обнаружил протечку. Яндекс добавил к этому нормальную интеграцию с умным домом (ваш капитан).

После подключения модуль сразу же попросился подключиться к приложению Дом с Алисой, а вместе с ним и все датчики разом.

В приложении можно:

Посмотреть их состояние

Вручную открыть или закрыть воду

Включить режим уборки

Активировать детский режим (физические кнопки управления не будут работать)

Настроить яркость дисплея и кнопок модуля

Встроить систему практически в любой сценарий

Например, можно сделать команду «Я уехал». Одной фразой Алиса перекроет воду, выключит свет, отключит умные розетки, закроет шторы и переведёт квартиру в режим ожидания или наоборот.

Второй вариант сценария: каждый день в 7:30 или по фразе «Алиса, доброе утро».

Что происходит:

Neptun открывает подачу воды (если ночью она была перекрыта)

Включается свет в ванной и на кухне

Запускается чайник через умную розетку

Кондиционер начинает охлаждать комнату до комфортной температуры

Колонка озвучивает погоду и пробки

Третий вариант сценария: датчик Neptun фиксирует воду на полу.

Что происходит автоматически:

Neptun мгновенно перекрывает воду

Все умные лампы в квартире начинают мигать красным

Колонки с Алисой произносят: «Внимание! Обнаружена протечка, вода перекрыта»

На смартфон приходит push-уведомление

Такой сценарий полезен, если протечка произошла, пока вы дома, но, к примеру, в другой комнате.



Команда для получения пушей

Если сценарии не нужны, пользоваться системой можно вообще без них. Но я бы настоятельно советовал настроить хотя бы один сценарий на получение пуш-уведомлений. Также можно настроить звонок или SMS по телефону.

Самая простая команда: «Алиса, закрой защиту от протечки». Через несколько секунд слышно, как начинают работать приводы.

Полностью краны перекрываются примерно за двадцать секунд. Обратное открытие занимает, очевидно, столько же.

Локальная работа без Wi-Fi и резервное питание: как ИБП защищает от протечек при отключении света

Если дома пропадёт интернет, защита не превратится в бесполезную коробку. Вся основная логика работает локально.

Датчик обнаруживает воду —> отправляет сигнал модулю —> модуль закрывает краны.

Для этого вообще не нужен ни Wi-Fi, ни облако Яндекса. Интернет нужен только для удалённого управления, пуш-уведомлений и голосовых сценариев.

Это значит, что защита продолжит работать даже при сбое интернета. Для самой важной функции (перекрытия воды) облачные сервисы вообще не нужны.



Тот самый источник бесперебойного питания

Мне установили версию с источником бесперебойного питания.

Если в квартире пропадает электричество, система продолжает работать автономно до 30 часов. Если же аккумулятор почти разрядился, модуль автоматически перекроет воду.

Сам ИБП крепится к модулю на магнитах , поэтому снять его можно буквально за секунду.

Ну и ещё один очевидный (для кого-то) минус — цена, о ней чуть позже.

Даже базовый комплект сложно назвать спонтанной покупкой. Тут каждый сам решает, что для него важнее: потратить деньги сейчас или однажды столкнуться с ремонтом собственной квартиры и соседской снизу.

Кому вообще нужна такая система

Большую часть времени она вообще никак себя не проявляет, и это как раз хорошо. Покупают её не ради ежедневного использования.

Она нужна ради того самого одного случая, когда лопнет гибкая подводка, потечёт фильтр или произойдёт что-то ещё, что обычно заканчивается звонком соседей снизу.

Особенно логичной такая покупка выглядит для тех, кто делает новый ремонт. Поставить систему сразу гораздо проще, чем возвращаться к этому вопросу спустя несколько лет, Но и для уже готовой квартиры она вполне подходит.

Цены, комплектации и стоит ли ставить систему защиты от протечек Яндекс × Neptun

Понравилось, что Яндекс не стал изобретать защиту от протечек заново, а взял проверенную платформу Neptun и добавил то, чего ей действительно не хватало: удобное приложение, сценарии, голосовое управление через Алису и интеграцию в единую экосистему.

Цены за комплекты следующие:

« Базовый » (модуль управления, два крана, один проводной и один беспроводной датчик): 35 990 руб.

» (модуль управления, два крана, один проводной и один беспроводной датчик): 35 990 руб. « Оптимальный » (ещё один проводной датчик и источник бесперебойного питания): 44 990 руб.

» (ещё один проводной датчик и источник бесперебойного питания): 44 990 руб. «Максимальный» (больше датчиков, ИБП и счётчики горячей и холодной воды): 69 990 руб.

Яндекс × Neptun производит впечатление одного из самых полезных устройств для умного дома. Во всяком случае, с ним будет спатьсч спокойно, это уж точно.

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