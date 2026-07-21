моё избранное Пользовательское соглашение

Грандиозная утечка DeepSeek: Google стал выводить в поиске личные диалоги россиян с китайской нейросетью

Артём Баусов avatar | сегодня в 21:07
2
Грандиозная утечка DeepSeek: Google стал выводить в поиске личные диалоги россиян с китайской нейросетью

В поисковой выдаче Google начали появляться публичные переписки пользователей DeepSeek. Среди них нашли рабочие документы, финансовую аналитику, бухгалтерские материалы и личные разговоры.

На проблему обратил внимание SEO-специалист Дэвид Коницни. Он сообщил, что Google индексирует страницы, созданные через функцию Поделиться в DeepSeek. После нажатия этой кнопки сервис генерирует публичную ссылку, доступную всем, у кого она есть. При этом интерфейс предупреждает только об открытом доступе по ссылке, но не сообщает, что страницу могут найти через поиск.

Речь не идет о взломе нейросети или утечке закрытых чатов. В поисковую выдачу попадают только те разговоры, которые сами пользователи сделали публичными.

По данным Коницни, около 31% найденных ссылок были на русском языке. Журналисты Baza также обнаружили среди открытых переписок рабочие документы, черновики, бухгалтерские материалы, а также личные сообщения и обсуждения отношений.

Если вы пользовались функцией «Поделиться» в DeepSeek, стоит проверить список опубликованных ссылок в настройках сервиса и удалить те, которые содержат личные данные, документы или другую конфиденциальную информацию.

6
2
DeepSeek Google Нейросети Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
В поисковой выдаче Google начали появляться публичные переписки пользователей DeepSeek. Среди них нашли рабочие документы, финансовую аналитику, бухгалтерские материалы и личные разговоры. На проблему обратил внимание SEO-специалист Дэвид Коницни. Он сообщил, что Google индексирует страницы, созданные через функцию Поделиться в DeepSeek. После нажатия этой кнопки сервис генерирует публичную ссылку, доступную всем, у кого она есть....

2 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. S
    Stenli
    сегодня в 21:21

    IPO говорите 🤣🤣🤣🤣🤣

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить
  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 21:30

    Жесть, я тоже вечно этим нейронкам всё важное сливаю. Надо срочно зайти в настройки и почистить все свои публичные ссылки.

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(