Грандиозная утечка DeepSeek: Google стал выводить в поиске личные диалоги россиян с китайской нейросетью

В поисковой выдаче Google начали появляться публичные переписки пользователей DeepSeek. Среди них нашли рабочие документы, финансовую аналитику, бухгалтерские материалы и личные разговоры.

На проблему обратил внимание SEO-специалист Дэвид Коницни. Он сообщил, что Google индексирует страницы, созданные через функцию Поделиться в DeepSeek. После нажатия этой кнопки сервис генерирует публичную ссылку, доступную всем, у кого она есть. При этом интерфейс предупреждает только об открытом доступе по ссылке, но не сообщает, что страницу могут найти через поиск.

Речь не идет о взломе нейросети или утечке закрытых чатов. В поисковую выдачу попадают только те разговоры, которые сами пользователи сделали публичными.

По данным Коницни, около 31% найденных ссылок были на русском языке. Журналисты Baza также обнаружили среди открытых переписок рабочие документы, черновики, бухгалтерские материалы, а также личные сообщения и обсуждения отношений.

Если вы пользовались функцией «Поделиться» в DeepSeek, стоит проверить список опубликованных ссылок в настройках сервиса и удалить те, которые содержат личные данные, документы или другую конфиденциальную информацию.

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