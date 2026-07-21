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Авто

Audi возвращает самую страшную модель. Ждем недорогой A2 e-tron, который проедет 650 км на одном заряде

Илья Сидоров avatar | сегодня в 20:46
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Audi возвращает самую страшную модель. Ждем недорогой A2 e-tron, который проедет 650 км на одном заряде

Audi скоро представит свой самый бюджетный электромобиль A2 e-tron и одновременно возродит модель A2, которая считается одной из самых некрасивых машин бренда.

Оригинальная A2 была небольшим минивэном и продавалась с 2000 по 2005 год. Новая A2 e-tron станет компактным кроссовером, но сохранит узнаваемую яйцеобразную форму кузова.

Компания уже объявила, что максимальный запас хода электромобиля составит 649 км, а цены в Германии будут начинаться от €38,2 тыс. (~3,5 млн рублей). Презентация новинки состоится осенью этого года.


A2 e-tron в камуфляже засняли в Копенгагене

A2 e-tron станет прямым конкурентом Tesla Model Y, которая в Германии стоит €39 тыс. (~3,5 млн рублей).

После окончания производства 20 лет назад Audi A2 так и не получила продолжения, хотя в начале 2010-х компания готовила второе поколение. Но по неизвестным причинам проект был закрыт. [Electrek]

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Audi авто автомобили Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Audi скоро представит свой самый бюджетный электромобиль A2 e-tron и одновременно возродит модель A2, которая считается одной из самых некрасивых машин бренда. Оригинальная A2 была небольшим минивэном и продавалась с 2000 по 2005 год. Новая A2 e-tron станет компактным кроссовером, но сохранит узнаваемую яйцеобразную форму кузова. Компания уже объявила, что максимальный запас хода электромобиля составит 649...

4 комментария

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Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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  1. N
    Nick
    сегодня в 20:53

    На Zeekr X похоже

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  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 22:11

    Опять это яйцо вернут? Дизайн конечно на любителя, но 650 км хода это очень круто.

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