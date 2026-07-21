Audi возвращает самую страшную модель. Ждем недорогой A2 e-tron, который проедет 650 км на одном заряде

Audi скоро представит свой самый бюджетный электромобиль A2 e-tron и одновременно возродит модель A2, которая считается одной из самых некрасивых машин бренда.

Оригинальная A2 была небольшим минивэном и продавалась с 2000 по 2005 год. Новая A2 e-tron станет компактным кроссовером, но сохранит узнаваемую яйцеобразную форму кузова.

Компания уже объявила, что максимальный запас хода электромобиля составит 649 км, а цены в Германии будут начинаться от €38,2 тыс. (~3,5 млн рублей). Презентация новинки состоится осенью этого года.



A2 e-tron в камуфляже засняли в Копенгагене

A2 e-tron станет прямым конкурентом Tesla Model Y, которая в Германии стоит €39 тыс. (~3,5 млн рублей).

После окончания производства 20 лет назад Audi A2 так и не получила продолжения, хотя в начале 2010-х компания готовила второе поколение. Но по неизвестным причинам проект был закрыт. [Electrek]

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