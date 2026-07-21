Зачем ребенку телефон, если есть ТАКИЕ детские часы? Впечатления от HUAWEI WATCH KIDS X1 Pro с симкой и двумя камерами

Каждый родитель рано или поздно сталкивается с этой дилеммой. С одной стороны, ребенок растет, начинает самостоятельно гулять, ходить в школу или на секции. Ему нужна связь.

С другой стороны, покупать полноценный смартфон страшно: это и риск разбить дорогой экран в первый же день, и бесконечное зависание в играх или YouTube вместо уроков.

Для своего сына я давно искал ультимативное решение, которое закрыло бы мои потребности в контроле и безопасности, но при этом было бы искренне интересно самому ребенку.

У нас на тесте оказались именно такой вариант: новые смарт-часы серии HUAWEI WATCH KIDS X1, а именно старшая модель, HUAWEI WATCH KIDS X1 Pro.

Вот главные её фишки:

две камеры для видеозвонков, фото и коротких видео

съемный корпус, который превращается в маленькую камеру

геолокация, безопасные зоны и уведомления для родителей

SOS, режим «Уроки» и фильтрация незнакомых контактов

большой AMOLED-экран и 64 ГБ встроенной памяти

Главный вывод могу раскрыть сразу. Это не уменьшенные взрослые смарт-часы и не игрушка с трекером внутри. Такие часы заменяют ребенку простейший телефон, а родителю дает набор инструментов безопасности.

КРАТКО

Зачем ребенку такие часы



Часы кажутся крупными, но для ребёнка 8-12 лет подойдут в самый раз.

Ребенок с возрастом всё больше времени проводит без родителей: ходит в школу, остается на занятиях, гуляет во дворе. Телефон решает вопрос связи, но одновременно приносит игры, мессенджеры и постоянное желание смотреть в экран…

С умных часов можно позвонить, показать окружающую обстановку по видео и вызвать помощь. Устройство остается на руке, его сложнее забыть в рюкзаке или на скамейке.

Здесь яркий экран, камера, циферблаты, стикеры и возможность общаться. Мне понравилось другое: почти все функции остаются под контролем взрослых. И игр тут толком нет, не позалипаешь.

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Дизайн и необычная конструкция



Комплект: суперпрочный кейс для использования без браслета, верёвочка, набор звеньев, кабель зарядки.

HUAWEI WATCH Kids X1 Pro массивнее обычных детских часов, но в этом что-то есть.

Внутри большого корпуса отличный AMOLED-экран, две камеры, динамик, микрофон, батарея и модуль связи (вставляется micro-SIM). На небольшой руке устройство сразу обращает на себя внимание.

Часы не выглядят как игрушка. У версии Pro глянцевый металлический безель и регулируемый звеньевой пластиковый ремешок.



Очень качественный, совершенно не детский экран уровня смартфона выше среднего.

Главная особенность конструкции раскрывается (буквально!). Экран можно откинуть и повернуть, чтобы открыть основную камеру.

Сам корпус вынимается из ремешка. В комплекте даже есть отдельный чехол со шнурком, куда его можно вставить и носить как маленькую камеру.

Для взрослого это выглядит немного странно. Для ребенка сработало моментально. Сын быстро разобрался с чехлом и начал фотографировать все подряд. Съемная конструкция превращает часы из средства контроля в личный гаджет ребенка.

Съемный корпус проще выронить или забыть. Поэтому в школу я бы отправлял ребенка с собранными часами, а чехол оставил для прогулок и поездок.

Часы защищены от воды по стандартам IPX8, IPX9 и 2 ATM. Мыть руки, гулять под дождем и плавать на мелководье можно. Горячий душ, сауна и глубокое погружение для них не подходят.

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Экран, интерфейс и удобство



Много предустановленных циферблатов, все анимированные.

Спереди установлен 1,82-дюймовый AMOLED-дисплей. На нем нормально помещаются кнопки, сообщения, карта и изображение с камеры. Ребенку не приходится целиться пальцем в мелкие элементы.

Интерфейс понятный, иконки крупные, меню не перегружено. Моему сыну инструкция не понадобилась. Через несколько минут он уже менял циферблаты, запускал камеру и искал сообщения.



Стандартный циферблат после первичной настройки.

Оформление тоже важно. Ребенок воспринимает часы как свою вещь, а не как надетый родителями трекер. Можно выбрать яркий циферблат и добавить стикеры.

С повседневным комфортом все зависит от возраста и размера руки. На маленьком запястье корпус выглядит крупно и может мешать под узким рукавом. Это не критично, но перед покупкой часы лучше примерить.

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Звонки, камеры и общение



Фронталка на 5 мегапикселей.

В HUAWEI WATCH Kids X1 Pro установлены две камеры. Фронтальная получила разрешение 5 МП и широкий угол обзора 110 градусов.

Основная снимает в разрешении 13 МП и становится доступна, когда ребенок откидывает корпус.



Задняя камера на 13 мегапикселей. Девайс как будто из фильмов Дети шпионов, помните такие?

Камера смартфона, конечно, лучше, но здесь другая ситуация. Ребенок может показать, где находится, снять что-то по дороге или позвонить по видео без телефона.

Видеозвонки рулят как фича, мне их очень не хватало на прошлых умных часах, которыми пользовался сын. Фронтальная камера показывает лицо ребенка, а после переключения на основную можно увидеть пространство перед ним. В многолюдном месте это дает намного больше информации, чем фраза «я около какого-то магазина».



Интерфейс камеры как в смартфоне: режимы на свайпах, съёмка с кнопки спуска.

Динамик достаточно громкий для разговора в помещении и на улице. Система шумоподавления старается выделить голос на фоне площадки или дороги. Чудес нет, сильный ветер и крики детей все равно слышны, но разобрать речь обычно можно.

Сыну интереснее была съемка. Есть таймер, фильтры, эффекты, стикеры и короткая видеозапись. Контент отправляется родителям прямо с часов, а 64 ГБ памяти хватит надолго.

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Геолокация и безопасные зоны



Очень красивый интерфейс у часов, заранее настроенный для удобства ребёнка.

Для родителей это главная часть устройства. Часы определяют местоположение с помощью спутниковых систем, сотовой сети, Wi-Fi и дополнительных датчиков. В приложении HUAWEI FamCare можно открыть карту и посмотреть, где находится ребенок.

Я проверял функцию во дворе, по дороге и внутри большого здания. На улице положение обновлялось быстро. В помещении точка могла немного смещаться.

От детских часов не стоит ждать точности до конкретной скамейки. Их задача в том, чтобы показать, что ребенок находится у школы, во дворе, в торговом центре или уже движется домой. С этим X1 Pro справлялись хорошо.

Можно обозначить дом, школу или секцию как безопасную зону. При входе и выходе на телефон приходит уведомление. Я бы советовал делать область немного больше здания, чтобы снизить число ложных срабатываний.

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Родительский контроль и SOS



Следить за геопозицией и настраивать часы нужно в приложении HUAWEI FamCare.

Все основные настройки собраны в приложении HUAWEI FamCare. Родитель видит заряд часов, управляет контактами, геолокацию, настраивает доступные функции и может ограничить использование устройства во время занятий.

Режим «Уроки» отключает почти все развлекательные возможности. На экране остается время, при этом ребенок сохраняет доступ к экстренной связи и SOS. Хорошее решение, потому что яркие часы с камерой легко могут стать главным предметом на парте.



На сообщения с часов можно отвечать голосом, стикерами, эмодзи, готовыми фразами или вручную текстом – есть экранная клавиатура, которая очень даже сносно работает.

Контакты тоже находятся под контролем взрослых. Незнакомые вызовы можно блокировать, а добавление новых друзей требует одобрения родителя. Обмен контактами между детскими часами работает только внутри экосистемы HUAWEI.

Для запуска SOS нужно быстро нажать боковую кнопку пять раз. После этого часы отправляют сообщение членам семьи и начинают им звонить. Мы отдельно потренировались это делать, потому что тревожная кнопка бесполезна, если ребенок в стрессовой ситуации не помнит комбинацию.

Само наличие SOS не заменяет разговор о безопасности. Зато дает ребенку действие, которое можно выполнить без поиска нужного контакта.

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Пульс, эмоции и активность



Девайс собирает базовый сет показателей здоровья как фитнес-трекеры типа HUAWEI Band 11.

В часах есть оптический датчик для мониторинга пульса. Данные доступны на самих часах и в родительском приложении, где можно посмотреть значения за день и общую динамику.

Есть и оценка эмоционального состояния с позитивными, нейтральными и негативными значками. Это не точный анализ настроения, но возможный повод спросить, как прошел день.

Шаги и рейтинг активности сыну понравились больше. Здесь работает детская мотивация: посмотреть результат, сравнить его с друзьями и пройти немного больше.

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Что не понравилось



Яркость экрана высочайшая, как и качество картинки, и поэтому цена недешёвая.

Первый минус очевиден. HUAWEI WATCH Kids X1 Pro стоят 24 999 руб. Это серьезная сумма для детского устройства, которое будут носить активно и не всегда аккуратно. В комплект включен год сервисного обслуживания HUAWEI Care+, но цена все равно остается высокой.

И второй момент связан с габаритами. Большой экран удобен, но камеры и съемная конструкция добавляют толщины. Младшим детям часы обязательно нужно примерять.

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Итог



Разговаривать по часам удобно: громкий динамик, хорошие микрофоны, ребёнка отлично слышно.

HUAWEI WATCH Kids X1 Pro несут пользу и родителям, и детям. Родителям нужны местоположение, безопасные зоны, звонки, режим «Уроки» и SOS. Ребенку нужны камера, яркий экран, эффекты и собственный интересный гаджет. Здесь эти две части удачно соединили.

Больше всего понравились видеозвонки с переключением камер и работа геолокации. Первая функция помогает быстро понять обстановку вокруг ребенка. Вторая снижает желание каждые десять минут звонить с вопросом «ты где?».



Браслет хоть и пластиковый, но сделан качественно, а застёжка супернадёжная.

Сыну больше всего зашли съемный корпус и камера. Он воспринимал X1 Pro не как средство слежения, а как часы, которыми действительно хочется пользоваться. Для детского устройства это половина успеха.

Коротко главное:

Две камеры дают видеозвонки и покажут обстановку вокруг ребенка

Съёмный корпус превращает часы в карманную камеру

Геолокация и безопасные зоны помогают отслеживать перемещения

SOS, блокировка незнакомых контактов и режим «Уроки» повышают безопасность

AMOLED-экран и 64 ГБ памяти делают часы качественным гаджетом

HUAWEI WATCH Kids X1 Pro подойдут родителям, которые пока не готовы покупать ребенку смартфон, но хотят надежную связь и контроль. Модель дорогая (24 990 руб.) и довольно крупная, это факты. Зато по возможностям это одни из самых продвинутых детских часов, которые мне доводилось тестировать.

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