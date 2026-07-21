ЦБ предложил запретить подросткам создавать цифровые кошельки без согласия родителей

Центробанк предложил запретить подросткам в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно регистрировать электронные кошельки без согласия родителей. Инициатива входит в обсуждаемый пакет мер «Антифрод 3.0».

Сейчас подростки могут самостоятельно оформлять электронные кошельки и другие электронные средства платежа (ЭСП) без согласия родителей, поскольку для этого не требуется открывать банковский счёт.

Инициатива должна усложнить использование подростков в качестве дропперов, когда электронный кошелёк оформляется на несовершеннолетнего для приёма и последующего обналичивания похищенных денег.

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