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ЦБ предложил запретить подросткам создавать цифровые кошельки без согласия родителей

Илья Сидоров avatar | сегодня в 11:15
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ЦБ предложил запретить подросткам создавать цифровые кошельки без согласия родителей

Центробанк предложил запретить подросткам в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно регистрировать электронные кошельки без согласия родителей. Инициатива входит в обсуждаемый пакет мер «Антифрод 3.0».

Сейчас подростки могут самостоятельно оформлять электронные кошельки и другие электронные средства платежа (ЭСП) без согласия родителей, поскольку для этого не требуется открывать банковский счёт.

Инициатива должна усложнить использование подростков в качестве дропперов, когда электронный кошелёк оформляется на несовершеннолетнего для приёма и последующего обналичивания похищенных денег.

[Известия]

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Центробанк предложил запретить подросткам в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно регистрировать электронные кошельки без согласия родителей. Инициатива входит в обсуждаемый пакет мер «Антифрод 3.0». Сейчас подростки могут самостоятельно оформлять электронные кошельки и другие электронные средства платежа (ЭСП) без согласия родителей, поскольку для этого не требуется открывать банковский счёт. Инициатива должна усложнить использование подростков...

3 комментария

Котик
Котик
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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. А
    Александр
    сегодня в 11:29

    Недавно прослушал аудиокнигу «Психология достижений» Брайана Трейси. Понравилось, что в ней всё достаточно просто и по делу: о целях, дисциплине, привычках и мышлении, которое влияет на результаты в жизни.
    Некоторые идеи были знакомы, но услышать их ещё раз оказалось полезно. В целом книга заставляет задуматься о том, как мы принимаем решения и используем своё время.
    Если тема саморазвития вам близка – напишите, с удовольствием поделюсь аудиокнигой.💯

    2
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  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 11:46

    Опять всё на родителей вешать будут. Хотя с дропперами из детей реально беда.

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