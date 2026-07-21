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Госдума приняла закон, разрешающий легально покупать криптовалюту в России

Илья Сидоров avatar | сегодня в 15:00
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Госдума приняла закон, разрешающий легально покупать криптовалюту в России

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который впервые комплексно регулирует рынок криптовалют в России.

Закон разрешает покупать криптовалюту через посредников квалифицированным и неквалифицированным инвесторам.

Для неквалифицированных инвесторов предусмотрены следующие условия:

  • Необходимо пройти тестирование

  • Можно покупать только наиболее ликвидные криптовалюты

  • Действует лимит: не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника

Квалифицированные инвесторы также должны пройти тестирование, однако для них не будет ограничений ни по выбору криптовалют, ни по сумме операций.

Покупать и продавать криптовалюту можно будет через криптообменники, а цифровые депозитарии будут вести учёт прав на такие активы. Кроме того, сделки с криптовалютами можно будет совершать через брокеров и управляющие компании, в том числе на организованных торгах.

Инвесторы смогут обменивать криптовалюту на ценные бумаги, но использовать её для оплаты товаров и услуг в России по-прежнему запрещено.

Основная часть закона вступает в силу 1 сентября 2026 года. Для участников рынка предусмотрен переходный период до 1 июля 2027 года. За это время они должны получить необходимые лицензии и привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями. [Финам]

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криптовалюта Россия Новости
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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который впервые комплексно регулирует рынок криптовалют в России. Закон разрешает покупать криптовалюту через посредников квалифицированным и неквалифицированным инвесторам. Для неквалифицированных инвесторов предусмотрены следующие условия: Необходимо пройти тестирование Можно покупать только наиболее ликвидные криптовалюты Действует лимит: не более 300 тыс. рублей в...

5 комментариев

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Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 16:17

    Платить криптой всё равно нельзя, так зачем это вообще нужно? Лимит 300к в год звучит как издевательство.

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