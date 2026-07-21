Госдума приняла закон, разрешающий легально покупать криптовалюту в России

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который впервые комплексно регулирует рынок криптовалют в России.

Закон разрешает покупать криптовалюту через посредников квалифицированным и неквалифицированным инвесторам.

Для неквалифицированных инвесторов предусмотрены следующие условия:

Необходимо пройти тестирование

Можно покупать только наиболее ликвидные криптовалюты

Действует лимит: не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника

Квалифицированные инвесторы также должны пройти тестирование, однако для них не будет ограничений ни по выбору криптовалют, ни по сумме операций.

Покупать и продавать криптовалюту можно будет через криптообменники, а цифровые депозитарии будут вести учёт прав на такие активы. Кроме того, сделки с криптовалютами можно будет совершать через брокеров и управляющие компании, в том числе на организованных торгах.

Инвесторы смогут обменивать криптовалюту на ценные бумаги, но использовать её для оплаты товаров и услуг в России по-прежнему запрещено.

Основная часть закона вступает в силу 1 сентября 2026 года. Для участников рынка предусмотрен переходный период до 1 июля 2027 года. За это время они должны получить необходимые лицензии и привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями. [Финам]

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