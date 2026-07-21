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Более половины российских регионов запустили витрину собственных сервисов в МАХ

Артём Баусов avatar | сегодня в 16:20
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Более половины российских регионов запустили витрину собственных сервисов в МАХ

Около 50 российских регионов запустили в мессенджере MAX онлайн-витрины с региональными сервисами.

► Внутри отображаются официальные информационные каналы региона, а также доступные сервисы. Среди них: запись к врачу и в МФЦ, закрытие больничного, просмотр баланса карты жителя, получение полезных уведомлений и информации о государственных услугах.

► Набор функций зависит от конкретного региона. Сейчас витрины уже доступны, в частности, для Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Ямало-Ненецкого автономного округа, Калужской, Новгородской областей и Республики Адыгея.

Чтобы открыть витрину своего региона, достаточно ввести его название в поиске MAX и запустить соответствующее мини-приложение.

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max мессенджеры Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Около 50 российских регионов запустили в мессенджере MAX онлайн-витрины с региональными сервисами. ► Внутри отображаются официальные информационные каналы региона, а также доступные сервисы. Среди них: запись к врачу и в МФЦ, закрытие больничного, просмотр баланса карты жителя, получение полезных уведомлений и информации о государственных услугах. ► Набор функций зависит от конкретного региона. Сейчас витрины уже...

6 комментариев

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 16:24

    О, прикольно. Попробую найти свой регион, а то задолбался по разным сайтам прыгать.

    Войди на сайт, чтобы ответить
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  2. Sergey avatar
    Sergey сегодня в 17:03

    ох, жаль не успел запрыгнуть в этот поезд

    Войди на сайт, чтобы ответить
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