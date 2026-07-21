Более половины российских регионов запустили витрину собственных сервисов в МАХ

Около 50 российских регионов запустили в мессенджере MAX онлайн-витрины с региональными сервисами.

► Внутри отображаются официальные информационные каналы региона, а также доступные сервисы. Среди них: запись к врачу и в МФЦ, закрытие больничного, просмотр баланса карты жителя, получение полезных уведомлений и информации о государственных услугах.

► Набор функций зависит от конкретного региона. Сейчас витрины уже доступны, в частности, для Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Ямало-Ненецкого автономного округа, Калужской, Новгородской областей и Республики Адыгея.

Чтобы открыть витрину своего региона, достаточно ввести его название в поиске MAX и запустить соответствующее мини-приложение.

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