Фейковое приложение Авито взлетело в топ App Store. Не скачивайте

В топе бесплатных приложений в App Store появилось фейковое приложение Авито. Сейчас оно занимает второе место в рейтинге и распространяется под названиями Avto — Digital Fix (английская версия) и «Авито — Сервис объявлений» (русская). Оно делает вид, что является официальным приложением, которое удалили из магазина еще в 2025 году.

Мошенники накрутили приложению более 10 тысяч отзывов, чтобы оно выглядело достовернее. Пользователи в отзывах подтверждают, что эта программа не имеет никакого отношения к настоящему сервису.

После запуска открывается страница, похожая на настоящий Авито. Ни в коем случае не вводите на ней логин, пароль, коды подтверждения и любые другие личные данные.

Лучше сразу удалить приложение с устройства и пользоваться веб-версией до появления официального приложения.

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