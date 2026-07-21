Фейковое приложение Авито взлетело в топ App Store. Не скачивайте

В топе бесплатных приложений в App Store появилось фейковое приложение Авито. Сейчас оно занимает второе место в рейтинге и распространяется под названиями Avto — Digital Fix (английская версия) и «Авито — Сервис объявлений» (русская). Оно делает вид, что является официальным приложением, которое удалили из магазина еще в 2025 году.
Мошенники накрутили приложению более 10 тысяч отзывов, чтобы оно выглядело достовернее. Пользователи в отзывах подтверждают, что эта программа не имеет никакого отношения к настоящему сервису.
После запуска открывается страница, похожая на настоящий Авито. Ни в коем случае не вводите на ней логин, пароль, коды подтверждения и любые другие личные данные.
Лучше сразу удалить приложение с устройства и пользоваться веб-версией до появления официального приложения.
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