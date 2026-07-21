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Фейковое приложение Авито взлетело в топ App Store. Не скачивайте

Артём Баусов avatar | сегодня в 18:07
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Фейковое приложение Авито взлетело в топ App Store. Не скачивайте

В топе бесплатных приложений в App Store появилось фейковое приложение Авито. Сейчас оно занимает второе место в рейтинге и распространяется под названиями Avto — Digital Fix (английская версия) и «Авито — Сервис объявлений» (русская). Оно делает вид, что является официальным приложением, которое удалили из магазина еще в 2025 году.

Мошенники накрутили приложению более 10 тысяч отзывов, чтобы оно выглядело достовернее. Пользователи в отзывах подтверждают, что эта программа не имеет никакого отношения к настоящему сервису.

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После запуска открывается страница, похожая на настоящий Авито. Ни в коем случае не вводите на ней логин, пароль, коды подтверждения и любые другие личные данные.

Лучше сразу удалить приложение с устройства и пользоваться веб-версией до появления официального приложения.

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app store Авито Россия Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
В топе бесплатных приложений в App Store появилось фейковое приложение Авито. Сейчас оно занимает второе место в рейтинге и распространяется под названиями Avto — Digital Fix (английская версия) и «Авито — Сервис объявлений» (русская). Оно делает вид, что является официальным приложением, которое удалили из магазина еще в 2025 году. Мошенники накрутили приложению более 10 тысяч...

5 комментариев

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Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 18:27

    Офигеть, как они в топ пролезли с такой накруткой. Теперь буду внимательнее на названия смотреть, а то реально можно на фишинг попасться.

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  2. D
    Denis
    сегодня в 18:31

    Лол

    1
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