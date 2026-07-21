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Как установить VK Знакомства на iPhone после удаления из App Store

Артём Баусов avatar | сегодня в 14:42
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Как установить VK Знакомства на iPhone после удаления из App Store

После удаления VK Знакомств из App Store владельцы iPhone лишились возможности установить приложение стандартным способом.

Тем не менее сервисом по-прежнему можно пользоваться: достаточно добавить его веб-версию на главный экран iPhone. Рассказываем, как это сделать.

Что делать, если приложение уже установлено

Не удаляйте его. Также следует отключить функцию Сгружать неиспользуемые в настройках App Store, чтобы приложение случайно не удалилось с устройства.

Как установить веб-приложение VK Знакомства

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1. Откройте браузер Safari и перейдите на страницу VK Знакомств.

Если вместо сайта автоматически откроется приложение VK Знакомства или ВКонтакте, закройте его и вернитесь в Safari. При необходимости снова введите адрес вручную.

2. Нажмите кнопку с тремя точками в нижней части экрана. Если её нет, сразу переходите к следующему шагу.

3. Выберите пункт Поделиться.

4. При необходимости нажмите Показать больше.

5. В открывшемся меню выберите Добавить на экран Домой. Если этого пункта нет, прокрутите список вниз.

6. Нажмите Добавить.

7. На главном экране появится иконка VK Знакомств. Запустите приложение.

8. Войдите в свой аккаунт и разрешите отправку push-уведомлений во время авторизации или позже через настройки приложения.

После этого сервис будет работать как отдельное приложение на iPhone, а уведомления о новых лайках, мэтчах и сообщениях снова начнут приходить.

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VK инструкции Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
После удаления VK Знакомств из App Store владельцы iPhone лишились возможности установить приложение стандартным способом. Тем не менее сервисом по-прежнему можно пользоваться: достаточно добавить его веб-версию на главный экран iPhone. Рассказываем, как это сделать. Что делать, если приложение уже установлено Не удаляйте его. Также следует отключить функцию Сгружать неиспользуемые в настройках App Store, чтобы приложение...

1 комментарий

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. 🅰
    🅰🅻🅴🆇 (“”);
    сегодня в 14:51

    Ранила мы в принципе просто сайтам пользовались и ничего страшного не было.

    Войди на сайт, чтобы ответить
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