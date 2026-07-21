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Авто

Грандиозный апдейт для моделей Volvo: 2 миллиона машин получили встроенный Apple Music

Артём Баусов avatar | сегодня в 9:09
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Грандиозный апдейт для моделей Volvo: 2 миллиона машин получили встроенный Apple Music

Volvo объявила, что добавила поддержку Apple Music в штатные мультимедийные системы ряда автомобилей с помощью беспроводного обновления. Для использования сервиса не потребуется CarPlay.

Апдейт получат следующие модели 2020 модельного года и новее:

  • EX90
  • ES90
  • XC90
  • S90
  • V90
  • XC60
  • S60
  • V60
  • XC40
  • EX40
  • EC40

Сроки выхода обновления могут отличаться в зависимости от конкретной модели.

Владельцы автомобилей, которые ранее не пользовались Apple Music, смогут оформить бесплатную подписку на три месяца. Бывшие подписчики, не пользовавшиеся сервисом как минимум месяц, получат два месяца бесплатно. Предложение действует до 6 июля 2027 года.

Кроме того, модели EX60, EX90 и ES90 с опциональной аудиосистемой Bowers & Wilkins получат поддержку пространственного звука Spatial Audio с Dolby Atmos.

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Apple music volvo авто Сервисы Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Volvo объявила, что добавила поддержку Apple Music в штатные мультимедийные системы ряда автомобилей с помощью беспроводного обновления. Для использования сервиса не потребуется CarPlay. Апдейт получат следующие модели 2020 модельного года и новее: EX90 ES90 XC90 S90 V90 XC60 S60 V60 XC40 EX40 EC40 Сроки выхода обновления могут отличаться в зависимости от конкретной модели. Владельцы автомобилей,...

5 комментариев

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 9:47

    Наконец то можно будет слушать музыку без лишних танцев с бубном вокруг CarPlay. Очень интересно как пространственный звук в Bowers & Wilkins заиграет.

    3
    3
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    Slerm
    Slerm сегодня в 10:43

    🤣🤣😭

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    mr.prelude
    mr.prelude сегодня в 11:48

    а какие танцы с CarPlay? 

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