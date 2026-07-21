Грандиозный апдейт для моделей Volvo: 2 миллиона машин получили встроенный Apple Music

Volvo объявила, что добавила поддержку Apple Music в штатные мультимедийные системы ряда автомобилей с помощью беспроводного обновления. Для использования сервиса не потребуется CarPlay.

Апдейт получат следующие модели 2020 модельного года и новее:

EX90

ES90

XC90

S90

V90

XC60

S60

V60

XC40

EX40

EC40

Сроки выхода обновления могут отличаться в зависимости от конкретной модели.

Владельцы автомобилей, которые ранее не пользовались Apple Music, смогут оформить бесплатную подписку на три месяца. Бывшие подписчики, не пользовавшиеся сервисом как минимум месяц, получат два месяца бесплатно. Предложение действует до 6 июля 2027 года.

Кроме того, модели EX60, EX90 и ES90 с опциональной аудиосистемой Bowers & Wilkins получат поддержку пространственного звука Spatial Audio с Dolby Atmos.

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