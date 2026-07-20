В iOS 27 beta 4 нашли подтверждение iPhone Ultra с двумя аккумуляторами

В коде iOS 27 beta 4 нашли упоминания iPhone с двумя аккумуляторами.

Журналисты Macworld обнаружили новые строки кода, в которых отдельно упоминаются модели iPhone с одной и несколькими батареями. Например, система выводит сообщения о состоянии аккумуляторов: «Батареи в этом iPhone работают нормально» и «Состояние батарей в этом iPhone значительно ухудшилось».

Ранее инсайдер Digital Chat Station сообщил, что будущий iPhone Ultra получит два отдельных аккумулятора. Такая конструкция уже используется в складных смартфонах других производителей.

Ранее в коде iOS 27 уже находили упоминания складного iPhone с двумя дисплеями. По данным из регистрационных документов, емкость двух аккумуляторов составит 1921 и 2962 мАч. В сумме это около 4883 мАч. [9to5]

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