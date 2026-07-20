«Способ отъёма денег у населения». ЛДПР требует заморозить утильсбор на авто до 2030 года

ЛДПР предложила приостановить действие утилизационного сбора на автомобили до 1 января 2030 года, чтобы повысить доступность машин и сдержать дальнейший рост цен.

В партии заявили, что автомобильный рынок «испытывает значительное ценовое давление» из-за изменения логистических цепочек, удорожания производства, колебаний валютных курсов и увеличения обязательных платежей.

Утилизационный сбор превратился в очередной способ отъёма денег у населения. Сбор, введённый в 2012 году ради обеспечения последующей безопасной утилизации транспортных средств, сделал покупку собственного автомобиля роскошью для большинства россиян. Леонид Слуцкий, глава ЛДПР

Слуцкий добавил, что утилизационный сбор привёл к подорожанию некоторых автомобилей на 1–1,5 млн рублей. [Газета.Ru]

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