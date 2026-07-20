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«Способ отъёма денег у населения». ЛДПР требует заморозить утильсбор на авто до 2030 года

Илья Сидоров avatar | сегодня в 9:35
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«Способ отъёма денег у населения». ЛДПР требует заморозить утильсбор на авто до 2030 года

ЛДПР предложила приостановить действие утилизационного сбора на автомобили до 1 января 2030 года, чтобы повысить доступность машин и сдержать дальнейший рост цен.

В партии заявили, что автомобильный рынок «испытывает значительное ценовое давление» из-за изменения логистических цепочек, удорожания производства, колебаний валютных курсов и увеличения обязательных платежей.

Утилизационный сбор превратился в очередной способ отъёма денег у населения. Сбор, введённый в 2012 году ради обеспечения последующей безопасной утилизации транспортных средств, сделал покупку собственного автомобиля роскошью для большинства россиян.

Леонид Слуцкий, глава ЛДПР

Слуцкий добавил, что утилизационный сбор привёл к подорожанию некоторых автомобилей на 1–1,5 млн рублей. [Газета.Ru]

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ЛДПР предложила приостановить действие утилизационного сбора на автомобили до 1 января 2030 года, чтобы повысить доступность машин и сдержать дальнейший рост цен. В партии заявили, что автомобильный рынок «испытывает значительное ценовое давление» из-за изменения логистических цепочек, удорожания производства, колебаний валютных курсов и увеличения обязательных платежей. Утилизационный сбор превратился в очередной способ отъёма денег у населения....

12 комментариев

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 11:31

    Да какой там заморозить, цены и так уже космос. Миллион наценки это реально грабеж.

    12
    1
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  2. Applovno avatar
    Applovno сегодня в 11:47

    Это не тот слуцкий, который вёл себя как говно?

    7
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