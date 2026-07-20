Почему ремонт Apple такой дорогой, но соглашаться на Китай не стоит. Рассказываю на примере поломанного iPhone 16 Pro

В России уже два года нет официального ремонта Apple. Сейчас приходится полагаться на репутацию сервисов и их доброе слово.

Однако даже до ухода компании из страны были способы починить iPhone дешевле: кто-то просто брал меньше денег, чем официальные центры, а кто-то предлагал экономить на деталях, устанавливая неоригинальное железо.

Недавно знакомая разбила iPhone и попыталась починить его в России. История закончилась ремонтом за 80 000 рублей и последующей сдачей айфона в металлолом.

Рассказываю, почему сейчас особенно важно идти только к проверенным специалистам , даже если другие предлагают оригинальное качество.

Оригинальные детали не везут в Россию напрямую



Оригинальные детали для самых новых iPhone сами по себе стоят дорого, не говоря об услуге за профессиональный ремонт, куда входит восстановление влагозащитны после вскрытия

Стоимость оригинальных деталей для ремонта iPhone, Mac и iPad всегда была высокой, но в 2026 году ситуация стала ещё сложнее.

Apple с 2024 года не сотрудничает с сервисными центрами в России. В связи с этим любой ремонт техники компании считается неофициальным, а компоненты где-то брать надо.

Оригинальные детали имеют статус Service Pack.



Поиск сервисов по Москве на сайте Apple не даёт результатов

Обычно в закупках сервисам помогают отдельные компании.

Они занимаются поиском и доставкой деталей в страну, а затем продают их в сервисные центры. Например, на этом специализируются Moscbro или iComponents.

То есть дорогая деталь сначала заказывают с завода Apple в третью страну, оттуда она едет в Россию, а затем она со специальной площадки отправляется в сервизный центр. Добавляем сюда восстановление влагозащиты с помощью новой клевой прокладки, и качественный ремонт в любом случае становится очень дорогим.

Чтобы снизить стоимость, сервисы предлагают альтернативу, пусть всё ещё и «оригинальную».

Под дешёвым «оригиналом» маскируют донорские детали

Донорские детали берут с поломанных или просто выкупленных устройств. Несмотря на оригинальное происхождение, компонент по своей природе является поддержанным.

Как такие делают. Например, экраны могут восстановить, взяв оригинальную матрицу и приклеив на неё новое стекло. Модуль камеры снимают полностью. Даже аккумулятор могут перепрограммировать под новый.

Донорской материнской плате из всего этого списка больше всего доверия, поскольку её износ минимальный.

Поскольку доставкой таких деталей занимаются отдельные компании, в сервисе вам вряд ли смогут рассказать историю происхождения конкретно вашего «нового» компонента. Но всегда есть риск, что он тоже откажет.

По возможности узнайте максимум, откуда «оригинальная» деталь взялась у ремонтника.

Ещё дешевле ремонт становится, когда компонент используют полностью неоригинальный.

Китайские «аналоги» убивают телефоны

Сервисы предлагают сэкономить на ремонте установкой неоригинальных деталей.

Неоригинальные детали дешевле, потому что являются копиями, собранными на сторонних заводах.

Их качество непредсказуемо. У редких счастливчиков всё может быть как в оригинале, но чаще железо проблемное.

Чем «аналоги» хуже оригинала Экран не такой яркий и насыщенный, вместо OLED он работает на базе тусклой LCD, аккумулятор не соответствует ёмкости, динамики не так громко играют, а камеры хуже снимают.

Такие компоненты производят в Китае, а затем сервисы закупают их через оптовые площадки вроде китайской AliExpress и российских 05GSM и Moba.

В итоге установка компонента за 5000 рублей на устройстве за 120 000 рублей спасает на короткий срок. В лучшем случае деталь просто сломается, в худшем – добmёт ваше устройство неисправным аккумулятором или плохим герметиком на дисплее.

Теперь перейдём к конкретному случаю. Несмотря на установку якобы оригинальной детали, смартфон всё равно не удалось спасти.

Как скол на экране не спас даже оригинальный ремонт

Полгода назад знакомая уронила iPhone 16 Pro, который носила без чехла, и его фронтальное стекло разбилось.

И хотя матрица остался целой, решила не рисковать, и попросила заменить весь дисплейный модуль целиком.

Ремонт обошелся в 40 000 рублей, что было нормальной ценой для оригинальных деталей.

Что за матрица и дисплейный модуль Экран iPhone состоит из двух главных компонентов: матрица дисплея и его защитное стекло. Apple никогда не чинит их отдельно, и всегда заменяет модуль экрана полностью. Это дорого, поскольку его основную стоимость составляет OLED-матрица. Однако сторонние сервисы научились клеить новое стекло на матрицу, если разбилась только фронтальная часть. На свой страх и риск можно согласиться. Особенно популярна техника восстановления модулей в донорских экранах, которые сняли с разбитых iPhone.

Однако сразу после ремонта началась проблема. Если на iPhone поступал звонок, его экран тух и оставался чёрным, пока смартфон не перезагрузят. За три месяца проблема не исчезла.

Телефон вернули в сервис, и там в проблеме разбирались ещё две недели. По итогу диагностика якобы показывала, что с устройством всё в порядке, и в качестве последней меры предложили повторно заменить весь дисплей.

Удивительно, проблема исчезала. Вывод тут простой: в первый раз на iPhone установили бракованный, хоть и «оригинальный» модуль. Есть подозрение, что он был донорским.

Но счастливого конца у этой истории не случилось. Через несколько недель владелица устройства попала под дождь, и смартфон в тот же день перестал включаться.

Девушка решила пойти в другой сервисный центр, потому что прошлому доверия уже не было. Выяснилось, что после второй замены проклейка оказалась некачественной, и смартфон потерял свою влагозащиту. Вода попала внутрь и убила телефон.

Всё, что оставалась сделать, это продать его 10 000 рублей на донора – теперь его работающие детали точно так же пойдут в ремонт как «оригинальные».

Можно ли было избежать проблемы

В данном случае девушка следовала всем мерам: пошла в сервис, где уже успешно чинила устройство, согласилась на установку «оригинальной» детали и заплатила нормальную для рынка сумму за замену экрана.

И всё равно осталась с телефоном, который убили некачественной герметикой.

Вывод здесь можно сделать один. После ухода Apple ремонт айфона в России остаётся шагом с большим риском, как бы сильно вы не были подкованы в вопросе.

Героиня истории прямо сказала «надо было вообще не менять экран и ходить с разбитым». А сейчас использует на Pixel 7 Pro, пока все деньги ушли на покупку и сервис её прошлого iPhone 16 Pro.

А iPhone, которому якобы два раза меняли экран на оригинальный, теперь сам ушёл «на донора». Будет спасать других, пока официальных поставок деталей в страну нет.

2